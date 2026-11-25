أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الخميس، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمَّرت صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض، وطائرتين مسيَّرتين في المنطقة الشرقية.

كانت الدفاعات الجوية اعترضت ودمَّرت 8 طائرات مسيَّرة، الأربعاء، بينها 3 في الشرقية، و4 بمحافظة رأس تنورة، ما أدى إلى سقوط شظايا نتيجة عملية الاعتراض، من دون وجود إصابات، وفق التقييم الأولي.

وأضاف اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، أن المسيَّرة الثامنة جرى اعتراضها وتدميرها في محيط ميناء جدة الإسلامي، مؤكداً عدم وجود إصابات بين المدنيين جراء سقوط شظايا الاعتراض.

وأشار اللواء المالكي إلى سقوط مقذوف أطلقته الميليشيا الحوثية على ميناء جازان، ما أدى إلى أضرار طفيفة من دون تسجيل إصابات بين المدنيين، منوهاً بأن العمل جارٍ على تحديد نوعه.

وذكر المتحدث باسم التحالف أن الدفاع الجوي اعترض ودمَّر صاروخ طوَّاف «كروز» أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الغربية.