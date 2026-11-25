أكد الهولندي أشرف المهديوي، قائد التعاون، أن تركيز فريقه ينصب خلال الفترة المقبلة على حصد النقاط في الدوري السعودي للمحترفين، رغم طموحاته بإنهاء مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2 في صدارة الترتيب.

وأوضح المهديوي، في حديث لممثلي وسائل الإعلام عقب التعادل أمام النهضة العماني، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة المجموعات في البطولة القارية، أن فريقه لم يظهر بالمستوى المطلوب في الشوط الأول، رغم تحسن أدائه في الشوط الثاني.

وقال قائد التعاون: «لم يكن الشوط الأول جيداً من وجهة نظري، وكنا أفضل في الشوط الثاني، لكننا لم نحقق الفوز، وهذا أمر يتعين علينا تحسينه في المباريات المقبلة».

️ | أشرف المهديوي، قائد فريق التعاون لممثلي وسائل الإعلام:- كنا أفضل في الشوط الثاني، لكننا لم نحقق الفوز، وهذا أمر يتعين علينا تحسينه في المباريات المقبلة- تنتظرنا مباراة كبيرة أمام الأهلي السبت، ونأمل أن نعود إلى القصيم بالنقاط الثلاث.#التعاون_النهضة_العماني... pic.twitter.com/uBRrEzDh8F — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 25, 2026

وعن حسابات صدارة المجموعة قبل مواجهة الريان القطري في الجولة الأخيرة، قال المهديوي: «نريد أن نكون في صدارة المجموعة، لكن الأهم بالنسبة إليّ الآن هو الدوري، إذ ينصب تركيزنا على حصد النقاط فيه».

وفيما يتعلق بالمداورة التي أجراها الجهاز الفني أمام النهضة العماني، قبل مواجهة الأهلي المرتقبة السبت المقبل في الدوري السعودي للمحترفين، أشار المهديوي إلى أن المدرب أراد الوقوف على مستويات عدد من اللاعبين ومنحهم فرصة لإظهار قدراتهم.

وقال: «هذه رؤية المدرب، فقد أراد مشاهدة لاعبين آخرين، وكانت فرصة لهم لإظهار إمكاناتهم، وبالتأكيد هذه خطوة جيدة من المدرب».

واختتم قائد التعاون حديثه بالتطلع إلى تحقيق الفوز أمام الأهلي، قائلاً: «تنتظرنا مباراة كبيرة أمام الأهلي السبت، ونأمل أن نعود إلى القصيم بالنقاط الثلاث».