أكد الصربي فوك رازوفيتش، مدرب التعاون، أن فريقه ما زال يملك فرصة حسم صدارة مجموعته في دوري أبطال آسيا 2، رغم تعادله سلبياً مع النهضة العماني.

ورفع التعاون رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة عن الريان القطري، متصدر المجموعة برصيد 12 نقطة، فيما يقبع النهضة العماني في مؤخرة الترتيب، لتتأجل بذلك معركة حسم الصدارة إلى الجولة الأخيرة.

وقال رازوفيتش، في المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: «كانت مباراة قوية وجيدة في دوري أبطال آسيا، وواجهنا خصماً ليس بالسهل، ولعب بحماس كبير، وكانت لدينا خطة مسبقة لتوزيع دقائق اللعب بين اللاعبين».

وحول رؤيته للمنافسة في الأدوار الإقصائية من البطولة القارية، أشار رازوفيتش إلى تقارب المستويات الفنية بين الفرق، قائلاً: أتابع جميع المجموعات، وأرى أن مستويات الفرق متقاربة، وجميع الفرق التي ستتأهل ستكون منافسة صعبة، لكننا نريد التأهل متصدرين للمجموعة.

بدوره، أبدى سكوت كالدرود، مدرب النهضة العماني، رضاه عن المستوى الذي قدمه فريقه أمام التعاون السعودي.

وقال كالدرود، في المؤتمر الصحافي عقب المواجهة، إن المباراة انقسمت إلى جزأين، إذ نجح فريقه في الاستحواذ على الكرة والمبادرة الهجومية خلال الشوط الأول، مشيراً إلى احتمالية وجود ركلة جزاء لمصلحة فريقه.

وأضاف: «في الشوط الثاني، أجرى التعاون بعض التغييرات بإشراك لاعبين يمتلكون جودة فنية أفضل، وهو ما دفعنا إلى التعامل مع المباراة بعقلانية أكبر، والتركيز على عدم استقبال الأهداف، والاعتماد على الهجمات المرتدة».