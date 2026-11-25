مقتل عنصرين أمنيين في هجوم لـ«داعش» شمال شرقي سورياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5345734-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%80%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
مقتل عنصرين أمنيين في هجوم لـ«داعش» شمال شرقي سوريا
صورة عامة للعاصمة دمشق (أرشيفية - رويترز)
قتل عنصران أمنيان وجرح خمسة آخرون في انفجار دراجة نارية مفخخة قرب مركز لقوى الأمن الداخلي في شمال شرقي سوريا، اليوم الأربعاء، نسبته السلطات إلى تنظيم «داعش»، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأشارت الوكالة إلى «استشهاد عنصرين من قوى الأمن الداخلي وإصابة خمسة نتيجة انفجار دراجة نارية مفخخة قرب مركز لقوى الأمن الداخلي في مدينة الحسكة».
بدوره، نقل التلفزيون الرسمي عن قائد الأمن الداخلي في محافظة الحسكة مروان العلي قوله إن الهجوم الذي وقع في حي مشيرفة، نفّذه «تنظيم داعش».
ومنذ وصولها إلى الحكم عقب إطاحة حكم بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، تعلن السلطات السورية بصورة متكرّرة توقيف قياديين أو عناصر في تنظيم «داعش».
في العام الماضي، انضمت سوريا إلى تحالف تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم.
وأعلنت السلطات مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) توقيف عنصرين من التنظيم في شرق البلاد بتهمة تنفيذ عمليات اغتيال آخرها بحق عنصر في وزارة الدفاع.
كما أعلنت وزارة الداخلية في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) توقيف قيادي في التنظيم اتهمته بالمسؤولية عن تفجير مسجد في حي ذي غالبية علوية في مدينة حمص في ديسمبر 2025.
وفي سبتمبر (أيلول)، أعلنت تفكيك خلية تابعة للتنظيم كانت تخطط لهجمات.
وبعد سيطرته عام 2014 على مساحات شاسعة في سوريا والعراق، مُني تنظيم «داعش» بهزيمة ميدانية في سوريا عام 2019، لكن خلايا تابعة له لا تزال تنشط فيها، ولا سيما في البادية.
وهو لا يزال يتبنّى بين الحين والآخر هجمات تستهدف بشكل خاص قوات الأمن.
وحسب تقرير رفعه الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في يوليو (تموز) 2026، احتفظ التنظيم «بما يصل إلى 3000 مقاتل» في سوريا عام 2026.
وجّه ذوو المعتقلين «نداءً إنسانياً» إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، مطالبين بـ«التدخل العاجل لفتح هذا الملف»...
«الشرق الأوسط» (دمشق)
مقتل عنصرين أمنيين في هجوم لـ«داعش» شمال شرقي سورياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5345734-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%80%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
مقتل عنصرين أمنيين في هجوم لـ«داعش» شمال شرقي سوريا
صورة عامة للعاصمة دمشق (أرشيفية - رويترز)
قتل عنصران أمنيان وجرح خمسة آخرون في انفجار دراجة نارية مفخخة قرب مركز لقوى الأمن الداخلي في شمال شرقي سوريا، اليوم الأربعاء، نسبته السلطات إلى تنظيم «داعش»، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأشارت الوكالة إلى «استشهاد عنصرين من قوى الأمن الداخلي وإصابة خمسة نتيجة انفجار دراجة نارية مفخخة قرب مركز لقوى الأمن الداخلي في مدينة الحسكة».
بدوره، نقل التلفزيون الرسمي عن قائد الأمن الداخلي في محافظة الحسكة مروان العلي قوله إن الهجوم الذي وقع في حي مشيرفة، نفّذه «تنظيم داعش».
ومنذ وصولها إلى الحكم عقب إطاحة حكم بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، تعلن السلطات السورية بصورة متكرّرة توقيف قياديين أو عناصر في تنظيم «داعش».
في العام الماضي، انضمت سوريا إلى تحالف تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم.
وأعلنت السلطات مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) توقيف عنصرين من التنظيم في شرق البلاد بتهمة تنفيذ عمليات اغتيال آخرها بحق عنصر في وزارة الدفاع.
كما أعلنت وزارة الداخلية في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) توقيف قيادي في التنظيم اتهمته بالمسؤولية عن تفجير مسجد في حي ذي غالبية علوية في مدينة حمص في ديسمبر 2025.
وفي سبتمبر (أيلول)، أعلنت تفكيك خلية تابعة للتنظيم كانت تخطط لهجمات.
وبعد سيطرته عام 2014 على مساحات شاسعة في سوريا والعراق، مُني تنظيم «داعش» بهزيمة ميدانية في سوريا عام 2019، لكن خلايا تابعة له لا تزال تنشط فيها، ولا سيما في البادية.
وهو لا يزال يتبنّى بين الحين والآخر هجمات تستهدف بشكل خاص قوات الأمن.
وحسب تقرير رفعه الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في يوليو (تموز) 2026، احتفظ التنظيم «بما يصل إلى 3000 مقاتل» في سوريا عام 2026.
اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة: تحديات التمثيل تتصدر المطالب السوريةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5345677-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1
مديرة إدارة المغتربين وشؤون اللاجئين في الخارجية السورية نهلة عثمان تُجري عدة لقاءات على هامش مشاركتها بأعمال الدورة الـ77 للجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمدينة جنيف السويسرية (سانا)
اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة: تحديات التمثيل تتصدر المطالب السورية
مديرة إدارة المغتربين وشؤون اللاجئين في الخارجية السورية نهلة عثمان تُجري عدة لقاءات على هامش مشاركتها بأعمال الدورة الـ77 للجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمدينة جنيف السويسرية (سانا)
جدّدت منظمات حقوقية وقوى سياسية سورية، الأربعاء، مطالبها بضرورة إدراج ضمانات دستورية وقانونية لحماية النساء وضمان مشاركتهن الفاعلة في إدارة المرحلة الانتقالية، محذرةً من أن استمرار التهميش السياسي وضعف المساءلة يقوِّضان جهود إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي.
جاءت هذه الدعوات بالتزامن مع إحياء اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، في وقت تشهد فيه البلاد نقاشات مكثفة حول شكل العقد الاجتماعي الجديد وآليات إعادة بناء مؤسسات الدولة، بعد نحو عامين من التحول السياسي الذي شهدته دمشق بسقوط نظام آل الأسد الذي حكم البلاد لنحو نصف قرن.
في هذا السياق، أصدرت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» تقريرها السنوي الذي وثّق مقتل ما لا يقل عن 29403 نساء وفتيات خارج نطاق القانون منذ مارس (آذار) 2011 حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، محمِّلةً قوات النظام السابق المسؤولية عن نحو 75.26 في المائة من هذه الحصيلة.
كما وثّق التقرير وقوع ما لا يقل عن 11583 حالة عنف جنسي ضد الإناث، إلى جانب آلاف حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري.
وأكدت الشبكة في توصياتها أن حماية النساء في المرحلة الراهنة لا تقتصر على منع العنف المباشر، بل تتطلب معالجة إرث الانتهاكات، وإصلاح التشريعات التمييزية، وتفعيل آليات العدالة والانتصاف وجبر الضرر، بوصفها شروطاً أساسية لتمكين النساء من المشاركة المتساوية في الحياة العامة.
ولا يزال تمثيل النساء في مواقع اتخاذ القرار في سوريا محدوداً؛ إذ تشير بيانات الرصد لعام 2026 إلى أن نسبة حضورهن في المناصب القيادية والإدارية لم تتجاوز 5.56 في المائة، حيث استقر تمثيلهن في مجلس الوزراء عند حدود 4.6 في المائة، وتراجع في الإدارة المحلية إلى 3.83 في المائة. أما في مجلس الشعب، فلم تتجاوز حصة النساء 10.48 في المائة (بواقع 22 مقعداً من أصل 210)، وهو ما يقل عن النسبة المستهدفة في النظام الانتخابي المؤقت البالغة 20 في المائة.
تأتي هذه المعطيات في ظل استمرار المخاطر الأمنية التي تقيد حركة النساء ومشاركتهن في المجال العام، فضلاً عن تعثّر ملف العدالة الانتقالية الذي يشكّل عائقاً أساسياً أمام تمكين المرأة.
كان تقرير سابق لـ«الشبكة السورية لحقوق الإنسان» قد أشار إلى أن سقوط نظام الأسد لم يؤدِّ تلقائياً إلى استعادة النساء لحقوقهن المسلوبة في الملكية والسكن والأراضي، نظراً إلى تعقيد الإجراءات القانونية وارتفاع تكلفتها وغياب آليات واضحة للرد وجبر الضرر، إلى جانب استمرار معاناة آلاف النساء في ملف المفقودين والمعتقلين.
وأطلقت «هيئة الأمم المتحدة للمرأة» (UN Women)، بالشراكة مع كيانات أممية ومنظمات دولية، حملة «الـ16 يوماً من النشاط» بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، تحت شعار: «اتحدوا لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات: ضمان العدالة، وحماية الناجيات، وإنهاء الإفلات من العقاب».
وشدّدت الهيئة الأممية على أن النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية تضاعف من مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، وتؤدي إلى تفكك منظومات الحماية والعدالة. وفي السياق الإقليمي المرتبط بسوريا ودول الجوار، ركزت الفعاليات الأممية المرافقة للحملة، ومنها فعالية «العودة الآمنة بعد النزاع» التي نظمتها لجنة «الإسكوا»، على ضرورة توفير بيئة آمنة للنساء والفتيات العائدات أو المتأثرات بالحروب، وربط ملف الحماية بمسار التعافي المبكر والعدالة الانتقالية.
ودولياً كشفت الهيئة في بيانها، عن اتساع فجوة الحماية والوصول إلى العدالة استناداً إلى بيانات شملت 54 دولة، مشيرةً إلى أن نحو 840 مليون امرأة وفتاة حول العالم (أي واحدة من كل ثلاث) تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي في مرحلة ما من حياتهن. كما لفتت إلى مقتل 47 ألف امرأة وفتاة عمداً خلال عام 2025 على أيدي شركائهن أو أحد أفراد أسرهن، بمعدل 5 نساء كل ساعة (129 امرأة يومياً).
ونوّه البيان بأن واحدة فقط من كل أربع ناجيات تطلب المساعدة، بينما لا تتجاوز نسبة من يلجأن إلى الشرطة 7 في المائة، نتيجة القوانين التمييزية، والوصمة الاجتماعية، وضعف ثقة الضحايا بقدرة المؤسسات القضائية على إنصافهن.
غادي آيزنكوت المُكلَّف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية في اجتماعات الكنيست (البرلمان) في القدس (أ.ف.ب)
أبدى رئيس حزب «يشار» الإسرائيلي، المكلف بتشكيل الحكومة، غادي أيزنكوت، وحليفه الرئيسي زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان ثقة كبيرة في تشكيل الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع المقبل، فيما تجري مباحثات مكثفة ومعقدة مع أحزاب أخرى بما فيها «الليكود» الذي يرأسه رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، وأحزاب اليهود المتشددين «الحريديم».
وقال آيزنكوت لموقع «واللا» الإسرائيلي أثناء جلسات البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الأربعاء، عندما سئل عن إمكانية تشكيل حكومته قبل انتهاء مهلته الأولى في 6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل: «هذا سيحدث».
وجاءت تصريحات آيزنكوت بعد ساعات من إعلان ليبرمان (فاز حزبه بـ7 مقاعد)، لقناة «كان» الإسرائيلية أن حكومة ذات أغلبية يهودية واضحة ستعلن بحلول نهاية الأسبوع المقبل. وأضاف ليبرمان: «لن تكون هناك حكومة أقلية، بل ستكون هناك حكومة أغلبية يهودية. وقد حصل أعضاء حزب (يهودية التوراة المتحدة) على الضوء الأخضر من حاخاماتهم، والأمور تسير على نحو جيد للغاية».
وقد يعني إعلان ليبرمان عن «حكومة أغلبية يهودية» اتفاقاً مع كل أحزاب الحريديين (14 مقعداً إجمالاً لكنهم منقسمون)، أو انضمام حزب عربي، خصوصاً أنه يرفض اتفاقاً مع «الليكود» أو حتى الاجتماع مع ممثليه.
وفازت الأحزاب العربية (القائمة المشتركة، والقائمة الموحدة) بـ19 مقعداً من أصل 120 مقعداً في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، وهو رقم غير مسبوق تاريخياً، وأظهرت النتائج النهائية غير المحسومة لأي من نتنياهو (52 مقعداً) أو آيزنكوت (48 مقعداً)، أن «الكتلة العربية» باتت تمثل شبكة أمان برلمانية ضرورية لأي حكومة مقبلة.
وكان ليبرمان توصل إلى اتفاق ائتلافي مع حزب آيزنكوت الثلاثاء. وليس معروفاً إذا كان ليبرمان وافق على انضمام نواب «القائمة العربية الموحدة» بقيادة منصور عباس، أم أنه سيظل رافضاً لها.
وقال رئيس القائمة العربية الموحدة (رعام)، منصور عباس، الأربعاء، إن «ما يبدو معقولاً وممكناً الآن هو إقامة حكومة تغيير بدعم من الأحزاب الحريدية وحزبنا».
المفاوضات مع نتنياهو تقسم كتلة آيزنكوت
وليبرمان ليس العضو الوحيد في كتلة آيزنكوت الذي يعارض أي تفاهم مع «الليكود»؛ إذ أعلن يائير غولان، رئيس حزب الديمقراطيين المنتمي ليسار الوسط، أن حزبه، الذي يضم 8 مقاعد، علق مفاوضات تشكيل الائتلاف مع «يشار» بسبب هذه المسألة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى إنه إضافة إلى ذلك ظهرت انقسامات بين غولان وآيزنكوت بشأن توزيع الحقائب الوزارية.
ويطالب غولان بواحدة من أهم ثلاث حقائب وزارية، وهي الدفاع أو الشؤون الخارجية أو المالية، أو أن يحصل حزبه على حقيبتي التعليم والعدل. لكن لا يتوقع أن يكون الخلاف مع الديمقراطيين سبباً لتعطيل الحكومة.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن «معسكر التغيير» يستعد لتنصيب حكومة الأسبوع المقبل ويتفرغ لتذليل العقبات الأخيرة.
وقالت «القناة 12» إن حزب «يشار» يأمل في أداء اليمين الدستورية لحكومة جديدة الأربعاء المقبل، وأنه في سبيل ذلك يهدف إلى توقيع اتفاقيات ائتلافية مع كل من «الديمقراطيين» وحزب «معاً» في الأيام المقبلة، بعد توقيعه مع «إسرائيل بيتنا».
ونشرت قناة «كان» العبرية، الأربعاء، ما وصفته بتوزيع مبدئي للمناصب الوزارية، التي تضمنت آيزنكوت رئيساً للوزراء، وليبرمان وزيراً للدفاع، ونفتالي بينت وزيراً للمالية، ويائير لبيد، وزيراً للخارجية، ووزير الأمن العام يائير غولان.
ومع التقدم نحو حكومة، التقى نتنياهو الأربعاء برئيس حزب «يهودية التوراة الموحدة» يعقوب آشر، ونُقل عنه دعوته إلى «عدم التسرع في الموافقة على قراراتهم (يقصد معسكر آيزنكوت)». وجاء اللقاء بعدما وصف مصدر رفيع في «يهدوت هتوراه» المحادثات مع آيزنكوت بأنها تتقدم «بما يتجاوز التوقعات».
تحقيق في هجوم 7 أكتوبر
في الأثناء، صادق الكنيست، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يقضي بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث هجوم «حماس» على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بتأييد 65، ومعارضة 50 عضواً.
وقدم المشروع حزب آيزنكوت باعتباره «واجباً وطنياً وأخلاقياً». وستشمل فترة التحقيق المرحلة الممتدة من انتهاء حرب عام 2014 وحتى إعادة جثمان آخر إسرائيلي.
وصادق الكنيست كذلك على تعديل قانون يحدد مدة ولاية رئيس الحكومة بثماني سنوات، ولا يمكن لمن تم تقديم لائحة اتهام ضده أن يشكل حكومة. وأسقط النواب مشاريع قوانين لمعسكر نتنياهو، بينها مشروع قانون لتقييد رفع الأذان، وتجميد اعتقالات الطلاب الفارين من الخدمة العسكرية، وقانون يمنع إعادة جثامين الفلسطينيين المعتقلين.