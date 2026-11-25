قتل عنصران أمنيان وجرح خمسة آخرون في انفجار دراجة نارية مفخخة قرب مركز لقوى الأمن الداخلي في شمال شرقي سوريا، اليوم الأربعاء، نسبته السلطات إلى تنظيم «داعش»، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وأشارت الوكالة إلى «استشهاد عنصرين من قوى الأمن الداخلي وإصابة خمسة نتيجة انفجار دراجة نارية مفخخة قرب مركز لقوى الأمن الداخلي في مدينة الحسكة».

بدوره، نقل التلفزيون الرسمي عن قائد الأمن الداخلي في محافظة الحسكة مروان العلي قوله إن الهجوم الذي وقع في حي مشيرفة، نفّذه «تنظيم داعش».

ومنذ وصولها إلى الحكم عقب إطاحة حكم بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، تعلن السلطات السورية بصورة متكرّرة توقيف قياديين أو عناصر في تنظيم «داعش».

في العام الماضي، انضمت سوريا إلى تحالف تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم.

وأعلنت السلطات مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) توقيف عنصرين من التنظيم في شرق البلاد بتهمة تنفيذ عمليات اغتيال آخرها بحق عنصر في وزارة الدفاع.

كما أعلنت وزارة الداخلية في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) توقيف قيادي في التنظيم اتهمته بالمسؤولية عن تفجير مسجد في حي ذي غالبية علوية في مدينة حمص في ديسمبر 2025.

وفي سبتمبر (أيلول)، أعلنت تفكيك خلية تابعة للتنظيم كانت تخطط لهجمات.

وبعد سيطرته عام 2014 على مساحات شاسعة في سوريا والعراق، مُني تنظيم «داعش» بهزيمة ميدانية في سوريا عام 2019، لكن خلايا تابعة له لا تزال تنشط فيها، ولا سيما في البادية.

وهو لا يزال يتبنّى بين الحين والآخر هجمات تستهدف بشكل خاص قوات الأمن.

وحسب تقرير رفعه الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في يوليو (تموز) 2026، احتفظ التنظيم «بما يصل إلى 3000 مقاتل» في سوريا عام 2026.