نظّم أهالي سوريين رحّلوا إلى العراق مطلع العام الحالي، ضمن معتقلي «داعش»، وقفة في منطقة دير الزور الخميس، مطالبين بكشف مصير أبنائهم، وذويهم.

وأفاد إعلام محلي بأن المشاركين في التحرك رفعوا مطالب تتعلق بضرورة مراجعة ملفات المعتقلين، والتحقق من أسباب توقيفهم، مشيرين إلى ما وصفوه بـ«تقارير كيدية، وممارسات ابتزاز نُسبت إلى مجموعات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، مؤكدين «أن بعض الأشخاص طالتهم الاعتقالات لمجرد رفعهم علم الدولة السورية الجديدة، أو علم الجيش الحر، أو نتيجة خلافات وابتزاز مالي».

وشدد الأهالي «على أن أي شخص يُشتبه بارتكابه مخالفة، أو جريمة، يجب أن يخضع للمساءلة وفق الأصول القانونية، وأن تتم محاكمته أمام القضاء السوري، وداخل الأراضي السورية، مع ضمان حقه في محاكمة عادلة، بدلاً من ترحيله وتسليمه إلى دولة أخرى»، مطالبين بـ«توضيحات رسمية حول الأسس القانونية والإجراءات التي استندت إليها عمليات الترحيل».

مدينة دير الزور في شرق سوريا (أرشيفية - رويترز)

ووجّه ذوو المعتقلين «نداءً إنسانياً» إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، مطالبين بـ«التدخل العاجل لفتح هذا الملف، ومتابعة أوضاع المعتقلين المرحّلين إلى العراق، والكشف عن مصيرهم، والعمل على إنصاف عائلاتهم، وضمان حقوقهم القانونية، والإنسانية».

وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أطلقت في يناير (كانون الثاني) الماضي عملية نقل معتقلي تنظيم «داعش» من شمال شرقي سوريا إلى العراق، وذلك «لضمان بقاء الإرهابيين في مراكز احتجاز آمنة»، وفق ما أعلنت.

وبحسب إفادة متحدث أمني عراقي، بلغ عدد عناصر التنظيم الذين تم نقلهم من السجون والمعتقلات السورية إلى العراق، جوا وبراً، 5064، من بينهم أكثر من 270 عراقياً، وأكثر من 3 آلاف سوري الجنسية، والعدد المتبقي من جنسيات 42 دولة عربية، وأجنبية.