أبدى رئيس حزب «يشار» الإسرائيلي، المكلف بتشكيل الحكومة، غادي أيزنكوت، وحليفه الرئيسي زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان ثقة كبيرة في تشكيل الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع المقبل، فيما تجري مباحثات مكثفة ومعقدة مع أحزاب أخرى بما فيها «الليكود» الذي يرأسه رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، وأحزاب اليهود المتشددين «الحريديم».

وقال آيزنكوت لموقع «واللا» الإسرائيلي أثناء جلسات البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الأربعاء، عندما سئل عن إمكانية تشكيل حكومته قبل انتهاء مهلته الأولى في 6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل: «هذا سيحدث».

وجاءت تصريحات آيزنكوت بعد ساعات من إعلان ليبرمان (فاز حزبه بـ7 مقاعد)، لقناة «كان» الإسرائيلية أن حكومة ذات أغلبية يهودية واضحة ستعلن بحلول نهاية الأسبوع المقبل. وأضاف ليبرمان: «لن تكون هناك حكومة أقلية، بل ستكون هناك حكومة أغلبية يهودية. وقد حصل أعضاء حزب (يهودية التوراة المتحدة) على الضوء الأخضر من حاخاماتهم، والأمور تسير على نحو جيد للغاية».

النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية

وقد يعني إعلان ليبرمان عن «حكومة أغلبية يهودية» اتفاقاً مع كل أحزاب الحريديين (14 مقعداً إجمالاً لكنهم منقسمون)، أو انضمام حزب عربي، خصوصاً أنه يرفض اتفاقاً مع «الليكود» أو حتى الاجتماع مع ممثليه.

وفازت الأحزاب العربية (القائمة المشتركة، والقائمة الموحدة) بـ19 مقعداً من أصل 120 مقعداً في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، وهو رقم غير مسبوق تاريخياً، وأظهرت النتائج النهائية غير المحسومة لأي من نتنياهو (52 مقعداً) أو آيزنكوت (48 مقعداً)، أن «الكتلة العربية» باتت تمثل شبكة أمان برلمانية ضرورية لأي حكومة مقبلة.

وكان ليبرمان توصل إلى اتفاق ائتلافي مع حزب آيزنكوت الثلاثاء. وليس معروفاً إذا كان ليبرمان وافق على انضمام نواب «القائمة العربية الموحدة» بقيادة منصور عباس، أم أنه سيظل رافضاً لها.

وقال رئيس القائمة العربية الموحدة (رعام)، منصور عباس، الأربعاء، إن «ما يبدو معقولاً وممكناً الآن هو إقامة حكومة تغيير بدعم من الأحزاب الحريدية وحزبنا».

المفاوضات مع نتنياهو تقسم كتلة آيزنكوت

وليبرمان ليس العضو الوحيد في كتلة آيزنكوت الذي يعارض أي تفاهم مع «الليكود»؛ إذ أعلن يائير غولان، رئيس حزب الديمقراطيين المنتمي ليسار الوسط، أن حزبه، الذي يضم 8 مقاعد، علق مفاوضات تشكيل الائتلاف مع «يشار» بسبب هذه المسألة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى إنه إضافة إلى ذلك ظهرت انقسامات بين غولان وآيزنكوت بشأن توزيع الحقائب الوزارية.

ويطالب غولان بواحدة من أهم ثلاث حقائب وزارية، وهي الدفاع أو الشؤون الخارجية أو المالية، أو أن يحصل حزبه على حقيبتي التعليم والعدل. لكن لا يتوقع أن يكون الخلاف مع الديمقراطيين سبباً لتعطيل الحكومة.

يائير غولان زعيم حزب «الديمقراطيون» اليساري (رويترز)

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن «معسكر التغيير» يستعد لتنصيب حكومة الأسبوع المقبل ويتفرغ لتذليل العقبات الأخيرة.

وقالت «القناة 12» إن حزب «يشار» يأمل في أداء اليمين الدستورية لحكومة جديدة الأربعاء المقبل، وأنه في سبيل ذلك يهدف إلى توقيع اتفاقيات ائتلافية مع كل من «الديمقراطيين» وحزب «معاً» في الأيام المقبلة، بعد توقيعه مع «إسرائيل بيتنا».

ونشرت قناة «كان» العبرية، الأربعاء، ما وصفته بتوزيع مبدئي للمناصب الوزارية، التي تضمنت آيزنكوت رئيساً للوزراء، وليبرمان وزيراً للدفاع، ونفتالي بينت وزيراً للمالية، ويائير لبيد، وزيراً للخارجية، ووزير الأمن العام يائير غولان.

ومع التقدم نحو حكومة، التقى نتنياهو الأربعاء برئيس حزب «يهودية التوراة الموحدة» يعقوب آشر، ونُقل عنه دعوته إلى «عدم التسرع في الموافقة على قراراتهم (يقصد معسكر آيزنكوت)». وجاء اللقاء بعدما وصف مصدر رفيع في «يهدوت هتوراه» المحادثات مع آيزنكوت بأنها تتقدم «بما يتجاوز التوقعات».

تحقيق في هجوم 7 أكتوبر

في الأثناء، صادق الكنيست، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يقضي بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث هجوم «حماس» على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بتأييد 65، ومعارضة 50 عضواً.

وقدم المشروع حزب آيزنكوت باعتباره «واجباً وطنياً وأخلاقياً». وستشمل فترة التحقيق المرحلة الممتدة من انتهاء حرب عام 2014 وحتى إعادة جثمان آخر إسرائيلي.

ولطالما عرقل نتنياهو الدعوات للجنة تحقيق رسمي في المسؤولية السياسية عن «7 أكتوبر»، وسعى إلى تحميل الأجهزة الأمنية والعسكرية وحدها التقصير.

وصادق الكنيست كذلك على تعديل قانون يحدد مدة ولاية رئيس الحكومة بثماني سنوات، ولا يمكن لمن تم تقديم لائحة اتهام ضده أن يشكل حكومة. وأسقط النواب مشاريع قوانين لمعسكر نتنياهو، بينها مشروع قانون لتقييد رفع الأذان، وتجميد اعتقالات الطلاب الفارين من الخدمة العسكرية، وقانون يمنع إعادة جثامين الفلسطينيين المعتقلين.