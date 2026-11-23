ارتفعت حصيلة هجمات انتقامية ذات طابع عرقي إلى 35 قتيلاً على الأقل، حين اندلعت مواجهات عرقية في عدد من القرى بولاية النيجر، الواقعة في الوسط الغربي من نيجيريا، ما يزيد من حدة التوتر الاجتماعي في الدولة الأكبر في أفريقيا من ناحية تعداد السكان بأكثر من 240 مليون نسمة.

وأوردت تقارير محلية أن أعمال العنف بدأت السبت الماضي، حين هاجم مسلحون مجهولون قرية لومان باري، التي تقطنها إثنية «كامباري»، وتزامن الهجوم مع صلاة الفجر، حيث أكد مصدر أمني مقتل 11 شخصاً، بينهم رئيس القرية وأطفال دون الخامسة، كما أُحرقت منازل وسُرقت ماشية واختُطف «كثيرون».

وقال سكان القرية إن منفذي الهجوم من عرقية «الفولاني»، وهو ادعاء لم تؤكده مصادر محلية، ولكنه كان كافياً لتندلع أعمال انتقامية، حين شنت ميليشيات من «كامباري» بعد ذلك هجمات استهدفت مخيمات «فولانية» في قرى واوا وغادا أولي وتونغا إبراهيم.

وقال مسؤول محلي في قرية واوا، في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه شارك في دفن 38 شخصاً، وإن الميليشيات «قتلت كل (فولاني) رأته» في غادا أولي، في حين قدّر أبو بكر إسحاق، وهو أحد سكان قرية واوا، عدد القتلى بـ35 على الأقل.

وفي تقرير نشرته صحيفة محلية، نقلت عن مصادر أهلية أن المهاجمين أمضوا نحو ساعة في قرية واوا، التي تضم قاعدتين عسكريتين، من دون أن يصادفوا عناصر أمن، بعد انسحاب عناصر الشرطة المتنقلة التي نُشرت قبل نحو شهرين. وقال شاهدان إنهما أحصيا نحو 20 جثة في قرية واوا وحدها، ونقلت الصحيفة عن شاهد قوله: «قالوا لنا ألا نهرب. قالوا إنهم يلاحقون (الفولانيين)».

وقال المتحدث باسم شرطة الولاية واسيو أبيودون إن الشرطة نشرت فرقاً أمنية مشتركة بعد الهجوم على قرية لومان باري، وقدّر عدد قتلاه بنحو خمسة، لكنه قال في تصريح للصحافة إنه «غير مطلع» على الهجمات الانتقامية.

وتتصل مأساة المواجهات العرقية في ولاية النيجر، بما يسميه الخبراء «جبهة» جديدة للتمرد حول بحيرة كاينجي، حيث يقول الباحث في الشأن الأمني حسين عبدو، في تحليل نشرته «ديلي ترست» النيجيرية، إن «بيئة تمرد ناشئة» تشكلت في هذه المناطق، تشبه كثيراً ما كانت عليه ولاية بورنو قبل 20 عاماً، وذلك في إشارة إلى البيئة التي أفرزت جماعة «بوكو حرام».

وأوضح عبدو أنه في هذه البيئة تتقاسم فصائل إرهابية وشبكات إجرامية الأرض، ومما يزيد من خطورة الوضع وجود فصيل من «بوكو حرام» مستقر على الأرض في غابة كاينجي منذ منتصف 2025، على حد تعبير الباحث في الشأن الأمني.

ولم تكن الأحداث الأخيرة جديدة، فقد أودى نزاع بين «كامباري» و«الفولانيين» و«بارغاوا» في المنطقة نفسها بحياة نحو 30 شخصاً في أغسطس (آب) الماضي، فيما فرت آنذاك أكثر من 300 أسرة، بسبب أعمال العنف.

وتشير التقارير إلى أن الصدامات ذات الطابع العرقي في نيجيريا، تعود جذور أغلبها إلى صراعات بين الرعاة والمزارعين على الأرض والماء، فاقمها تغير المناخ والنمو السكاني، وبسبب هذا الصراع ظهرت عصابات مسلحة بدأت ميليشيات للدفاع الذاتي.

ولا يقتصر التصعيد الأمني في نيجيريا على المواجهات ذات الطابع العرقي، بل إن الحرب لا تزال مستمرة ما بين الجيش وتنظيم «داعش في غرب أفريقيا»، خصوصاً في ولاية بورنو، أقصى شمال شرقي البلاد، حيث أكدت مصادر أمنية أن طائرة عسكرية نفذت غارة دقيقة الجمعة الماضي، ودمّرت مركبة وقضت على عدد من عناصر «داعش في ولاية غرب أفريقيا».

وقال المصدر نفسه إن القوات النيجيرية رصدت المركبة المشبوهة خلال مهمة استطلاع، وإن الضربة جرت بعد موافقة أمنية من القيادة، دون أن يحدد الحصيلة، فيما لم يصدر أي بيان رسمي من الجيش حتى صباح يوم الاثنين.

وتخوض نيجيريا منذ 2009 حرباً شرسة ضد جماعة «بوكو حرام» الموالية لتنظيم «القاعدة»، قبل أن ينشق عنها فصيل عام 2016 ويلتحق بتنظيم «داعش»، ويبسط سيطرته على مناطق مهمة من الشمال الشرقي لنيجيريا.