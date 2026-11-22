قُتل 24 مدنيا على الأقل، بينهم سبعة أطفال، في هجوم شنّته قوّات معارضة في نهاية الأسبوع في مناطق في الشمال الغربي لدولة جنوب السودان، وفق ما أفادت مصادر محلية، مرجّحة ارتفاع الحصيلة.

ويشهد جنوب السودان، منذ انفصاله عن السودان عام 2011، أعمال عنف دامية بين فصائل سياسية متنافسة، وكذلك على أسس عرقية وإجرامية ترتبط بسرقة الماشية. وبات الوضع الإنساني كارثيا في عدّة مواقع.

وشهدت هذه الدولة الأحدث تأسيسا في العالم حربا أهلية دامية بين عامي 2013 و2018، أسفرت عن مقتل أكثر من 400 ألف شخص.

وتعرّضت منطقة المراعي في بول بول بوما لهجوم بين الساعة 22,00 من ليل السبت وحتّى الساعة 15,00 من عصر الأحد، وفق ما أفاد وكالة الصحافة الفرنسية ماشوي بيث، القائم بأعمال مفوض مقاطعة تونج الشرقية. وهو أشار إلى أن المهاجمين هم من ولاية يونيتي المجاورة وينتمون إلى قوّات معارضة موالية لنائب الرئيس السابق رياك مشار، خصم الرئيس سلفا كير.

ومشار موقوف منذ مارس (آذار) 2025 بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية».

وقُتل 24 مدنيا على الأقلّ بينهم مربّو ماشية في الهجوم، وفق ما أبلغ بيث مساء الأحد. وهو كان قد أفاد بحصيلة سابقة من 15 قتيلا صباحا. ومن بين الضحايا، سبعة أطفال وست نساء، وفق المصدر عينه. وقد قضى في الاشتباكات أربعة مهاجمين، بحسب ما قال بيث في فترة سابقة.

وأكّد عنصر في الشرطة المحلية اشترط عدم الكشف عن هويّته هذه المعلومات، مشيرا إلى احتمال ارتفاع الحصيلة وإلى إيفاد طاقم متخصص إلى الموقع.

والشهر الماضي، قُتل 72 شخصا على الأقل في أعمال عنف بين مجموعات إتنية على الحدود بين ولايتي واراب ويونيتي. وتشهد المنطقة منذ سنوات دوّامة من العنف والردود الانتقامية ونزاعات على المواشي وعلى الأراضي، في مواجهات يزيد من حدّتها انتشار الأسلحة النارية.