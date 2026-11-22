علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن هناك توجهاً لزيادة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي للمحترفين اعتباراً من الموسم المقبل، وسط دراسة عدة مقترحات تتضمن رفع العدد إلى 14 أو 16 أو 18 لاعباً، أو فتحه دون سقف محدد، على أن تخضع الزيادة المرتقبة لضوابط تنظيمية ومالية.

وبحسب المصادر، فإن التوجه يستهدف دفع اللاعب السعودي إلى الاحتراف خارج المملكة، وتشجيع انتقال اللاعبين المحليين من الأندية الكبرى إلى الأندية الأقل قدرة مالية، بما يمنحهم فرصاً أكبر للمشاركة والحصول على دقائق لعب منتظمة.

وكشفت المصادر عن دراسة آلية لتعويض الأندية التي تستقطب اللاعبين السعوديين المنتقلين من الأندية الكبرى السارية عقودهم، من خلال مبالغ مالية تساعدها على تحمل رواتبهم، خصوصاً أن بعض هؤلاء اللاعبين يتقاضون أجوراً مرتفعة يصعب على الأندية الأقل موارد تحملها.

وفي هذا السياق، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة من استبيان رسمي أُرسل من اتحاد القدم إلى الأندية السعودية في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بهدف جمع مرئياتها بشأن تطوير اللاعب السعودي، ودور الأكاديميات، وفرص المشاركة، وتأثير اللاعبين الأجانب في مستوى اللاعبين المحليين.

ويثير توقيت الاستبيان وطبيعة أسئلته تساؤلاً بشأن ما إذا كانت نتائجه ستشكّل أساساً ومنطلقاً لاتخاذ قرار زيادة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي اعتباراً من الموسم المقبل، خصوصاً أن الأسئلة تربط بين فرص مشاركة اللاعب السعودي وتطوره، وبين وجود اللاعبين الأجانب وتأثيرهم في الأندية والمسابقة.

وتضمنت النسخة التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» الأسئلة التالية:

السؤال الأول: ما اسم النادي (اختياري)؟

السؤال الثاني: ما المسمى الوظيفي أو الصفة للشخص المجيب على الاستبيان؟

السؤال الثالث: ما هو دور الأكاديمية في النادي وما مدى ارتباطها في الفريق الأول؟

السؤال الرابع: ما هي سياسة النادي مع اللاعبين الصاعدين من الأكاديمية واللاعبين تحت 23 عام بشكل عام؟

السؤال الخامس: بوجهة نظركم ما هي الدقائق المطلوبة للاعبي تحت 23 سنة في دوري المحترفين خلال الموسم الواحد ليصبحوا لاعبي نخبة؟

السؤال السادس: ما هي أكبر التحديات التي يواجهها النادي في تطوير اللاعب السعودي بعد وصوله للفريق الأول؟

السؤال السابع: ما هي أكبر التحديات التي تعرقل من احتراف اللاعب السعودي خارج المملكة؟

السؤال الثامن: ماذا كان أثر اللاعبين الأجانب على ناديكم خاصة والدوري عامة؟

السؤال التاسع: ما هو أثر اللاعبين الأجانب على اللاعبين السعوديين وتطورهم؟

السؤال العاشر: هل كان للاعبين الأجانب تأثير إيجابي على تطور اللاعب السعودي؟

واللافت أن الاستبيان لم يتضمن سؤالاً مباشراً عن العدد المناسب للاعبين الأجانب، وإنما ركز على تقييم واقع تطوير اللاعب السعودي، والتحديات التي تواجهه، وتأثير اللاعبين الأجانب في فرص مشاركته وتطوره.

ويفتح ذلك الباب أمام تساؤلات بشأن الكيفية التي ستُوظف بها إجابات الأندية في صياغة القرار المرتقب، ومدى ارتباط زيادة عدد الأجانب بخطط إعادة توزيع اللاعبين السعوديين بين الأندية، وفتح مسارات أوسع لاحترافهم خارج المملكة.