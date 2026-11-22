كشف تقرير «الجغرافيا الجديدة لرأس المال الرياضي»، الصادر عن معهد مبادرة مستقبل الاستثمار (FII)، عن تحولات متسارعة في خريطة الاستثمار الرياضي العالمي، مع صعود أسواق الخليج، وآسيا، وأفريقيا، وأميركا اللاتينية، بوصفها مراكز جديدة لصناعة القيمة، وتملك الأصول، والحقوق الرياضية، في وقت تتجه فيه السعودية إلى ترسيخ حضورها في الاقتصاد الرياضي العالمي عبر استثمارات تتجاوز استضافة الأحداث الكبرى إلى بناء منظومة تجارية وتقنية متكاملة.

وأشار التقرير -الذي أعده إبراهيم ساغنا ودينا كامل ونيمة يوسف، بالتعاون مع شركة «سيلفرباكس هولدنغز» شريكاً معرفياً- إلى أن الأسواق الصاعدة باتت تمتلك مقومات متزايدة لتكون المحرك الرئيس للمرحلة المقبلة من نمو الصناعة الرياضية، مستفيدة من الكثافة السكانية، والقاعدة الجماهيرية الشابة، وتوسع الاستثمار السيادي، إلى جانب تطور البنية التحتية الرقمية، وأدوات تحليل البيانات.

وفي تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، قال إبراهيم ساغنا، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «سيلفرباكس هولدنغز»، إن التحول في خريطة الاستثمار الرياضي جاء نتيجة تلاقي ثلاثة عوامل رئيسة تتمثل في التركيبة السكانية الشابة للأسواق الصاعدة، وتغير نظرة الصناديق السيادية إلى الرياضة بوصفها أصلاً استثمارياً، وبنية داعمة للتأثير الاقتصادي، فضلاً عن التطور التقني الذي أتاح تحويل التفاعل الجماهيري إلى إيرادات تجارية فعلية.

وأوضح ساغنا أن أسواق النمو -التي تشمل الخليج وأفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية- تضم نحو 85 في المائة من سكان العالم، وتمثل قرابة 42 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مشيراً إلى أن امتلاكها قواعد جماهيرية شابة تعتمد بصورة متزايدة على الهواتف الجوالة يمنحها فرصاً واسعة لتطوير نماذج تجارية جديدة في القطاع الرياضي.

وأضاف أن قيمة سوق الرياضة العالمية بلغت نحو 417 مليار دولار في عام 2025، مع توقع ارتفاعها إلى 602 مليار دولار بحلول 2030، معتبراً أن النمو لم يعد محصوراً في المراكز التقليدية الكبرى مثل لندن، ونيويورك، ولوس أنجليس، وميونيخ، وأن الأسواق الغربية لا تفقد مكانتها في الصناعة، لكنها لم تعد تحتكر فرص النمو فيها.

وتبرز السعودية، وفق التقرير، في مقدمة التحول الاستثماري الخليجي، إذ تجاوزت استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في الأصول المرتبطة بالرياضة 6 مليارات دولار منذ عام 2021، وهو ما وصفه ساغنا بأنه تحول يتجاوز حجم الإنفاق إلى طبيعة الاستراتيجية الاستثمارية نفسها.

وقال إن الصندوق، عبر شركة «سرج للاستثمار الرياضي»، لا يكتفي بالاستثمار في الأصول الرياضية البارزة، أو استقطاب المواهب، بل يعمل على بناء منظومة مترابطة تشمل حصة بقيمة مليار دولار في منصة البث الرياضي «دازن»، إلى جانب دوري المقاتلين المحترفين، ودوري كرة السلة الأوروبي، ومشروع دوري جديد لسباقات الدراجات، فضلاً عن استضافة بطولة من فئة «ماسترز 1000» التابعة لرابطة محترفي التنس.

ورأى ساغنا أن هذا التوجه يعكس رغبة في امتلاك البنية التجارية وقنوات توزيع المحتوى الرياضي، وليس الاكتفاء بالاستثمارات التي تحظى باهتمام إعلامي واسع، لافتاً إلى أن دخول تحالفات استثمارية محلية وعالمية لشراء الأندية السعودية يمثل مؤشراً على بدء تدفق رؤوس الأموال إلى القطاع، وعلى تطور السوق نحو نماذج استثمارية أكثر تنوعاً.

وفيما يتعلق باستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، شدد ساغنا على أن تنظيم البطولات يمثل بداية الطريق، وليس غايته النهائية، موضحاً أن العوائد المستدامة تتطلب تطوير حقوق البث، والرعاية، والتسويق الرقمي، وتحويل التفاعل الجماهيري إلى مصادر دخل متكررة.

واستشهد بتجربة كأس العالم 2022 في قطر، التي قُدّرت الاستثمارات المرتبطة باستضافتها على مستوى الاقتصاد بنحو 200 إلى 300 مليار دولار، مع توقع مساهمة مباشرة للبطولة بلغت قرابة 17 مليار دولار. كما أشار إلى أن كأس العالم للرياضات الإلكترونية في السعودية استقطبت 3 ملايين زائر، ووصل عدد مشاهداتها عبر الإنترنت إلى 750 مليوناً.

وأكد أن الاستفادة طويلة الأمد من هذه الأحداث تتطلب الاستثمار بالتوازي في أنظمة تحليل البيانات، ومنصات التذاكر، وهوية المشجعين، إلى جانب تطوير المواهب، والأكاديميات المحلية، بما يقلل الاعتماد المستقبلي على استقطاب المواهب من الخارج، ويمنح السوق المحلية أصولاً رياضية وتجارية قابلة للنمو.

وفي قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، لفت ساغنا إلى أن التزامات مجموعة «سافي للألعاب» الاستثمارية البالغة 37.8 مليار دولار تعكس حجم الطموح السعودي للتحول إلى مركز عالمي للألعاب بحلول عام 2030. لكنه شدد على أن تحويل هذه الاستثمارات إلى صناعة محلية قادرة على المنافسة يتطلب بناء استوديوهات تطوير، وتوفير مسارات لإنتاج المحتوى، وتأهيل المواهب، وتطوير ملكيات فكرية سعودية بدلاً من الاكتفاء بالاستثمار في الشركات والمنصات القائمة.

واعتبر أن الاستثمار في البث الرياضي والمنصات الرقمية سيكون أحد أبرز ميادين المنافسة خلال السنوات المقبلة، مع انتقال الاهتمام من امتلاك حقوق البطولات وحدها إلى امتلاك المنصات التي توصل المحتوى إلى الجماهير، وتتيح الوصول إلى بياناتها، وسلوكها الاستهلاكي.

وأوضح أن إيرادات الحقوق الدولية للدوري الإنجليزي الممتاز ارتفعت بنسبة 27 في المائة خلال الدورة الحالية، مقابل 4 في المائة فقط للحقوق المحلية، كما شهد عام 2025 تجاوز منصات البث الرقمي للتلفزيون المدفوع التقليدي بوصفها أكبر مصدر للاستثمار في المحتوى الرياضي بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأضاف أن امتلاك منصة التوزيع يمنح المستثمر فرصة الوصول إلى المحتوى، والجمهور، والبيانات الناتجة عن التفاعل معه، بينما يقتصر امتلاك الحقوق وحدها على الاستفادة من المحتوى، مشيراً إلى أن البنية التحتية للتذاكر ومنصات هوية المشجعين وأنظمة الدفع قد تكون أكثر قيمة على المدى الطويل من امتلاك الحدث الرياضي نفسه.

وفي الشأن المحلي، رأى ساغنا أن بناء اقتصاد رياضي سعودي مستدام لا يعتمد على خيار واحد بين تطوير الأندية، أو زيادة القيمة التجارية للدوري، أو الاستثمار في الأكاديميات، بل يتطلب العمل على هذه المسارات بصورة متكاملة، تبدأ بتحسين الحوكمة، والبنية التجارية، وتطوير القدرة على تسعير حقوق البث استناداً إلى بيانات الجمهور، قبل توسيع فرص الاستثمار في الأندية، وتطوير المواهب.

وأشار إلى أن الفجوة بين حجم التفاعل الجماهيري والعوائد المالية الناتجة عنه تمثل إحدى أكبر الفرص الاستثمارية في الرياضة العالمية، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات يمكن أن يسهما في تحسين تقييم الرعايات، وتطوير التسعير الديناميكي للتذاكر، وبناء علاقات تجارية مستمرة مع المشجعين بدلاً من الاقتصار على مبيعات التذاكر لمرة واحدة.

واستشهد بتوقعات نمو سوق التحليلات الرياضية عالمياً من نحو 5.8 مليار دولار حالياً إلى 31.1 مليار دولار بحلول عام 2034، كما أشار إلى أبحاث لشركة «ماكينزي» تفيد بأن التخصيص الفائق للتجارب الرقمية يمكن أن يرفع الإيرادات الرقمية بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المائة.

وعلى صعيد التوسع في أفريقيا، اعتبر ساغنا أن العلاقة الاستثمارية بين الخليج والقارة تقوم على تكامل الإمكانات، إذ يوفر الخليج رأس المال، والمنصات التقنية، والعلاقات الرياضية الدولية، بينما تقدم أفريقيا قاعدة سكانية تبلغ نحو 1.5 مليار نسمة، بمتوسط عمر يبلغ 19.5 سنة، ما يجعلها سوقاً واعدة للاستثمار الرياضي، والتجاري.

وتوقع أن تتجاوز القيمة المشتركة لسوقي الرياضة في الخليج وأفريقيا 50 مليار دولار بحلول عام 2033، داعياً إلى توسيع الشراكات لتشمل أنظمة الدفع الرقمي، والتكنولوجيا الرياضية، والبنية التحتية، بدلاً من حصرها في تمويل الأندية، أو استقطاب اللاعبين.

ساغنا قال إن الحوكمة والشفافية المالية والاعتماد على الإيرادات الفعلية تمثل عناصر أساسية لحماية الاستثمارات الرياضية (أ.ف.ب)

تحذير من مخاطر الضخ المالي دون نموذج مستدام

وفي المقابل، حذر ساغنا من مخاطر ضخ رؤوس الأموال دون وجود نموذج تجاري مستدام، مستشهداً بتجربة الدوري الصيني، الذي شهد إنفاقاً ضخماً على التعاقدات بتمويل من شركات عقارية، قبل أن تتراجع هذه الاستثمارات مع انهيار بعض الجهات الداعمة، ما أدى إلى اختفاء أندية وبطل دوري سابق من المشهد الاحترافي.

وشدد على أن الحوكمة والشفافية المالية والاعتماد على الإيرادات الفعلية تمثل عناصر أساسية لحماية الاستثمارات الرياضية، مشيراً إلى تجربة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الذي سجل إيرادات بنحو 166 مليون دولار، وصافي أرباح بلغ 9.5 مليون دولار خلال السنة المالية 2023 - 2024، بعد خطوات لتعزيز الشراكات التجارية، والرقابة المالية.

وعن ملامح الاستثمار الرياضي حتى عام 2030، توقع ساغنا استمرار الأسواق الغربية في الحفاظ على تفوقها من حيث حجم الإيرادات، مستشهداً بإيرادات دوري كرة القدم الأميركية التي تبلغ 23 مليار دولار سنوياً، وإيرادات دوري كرة السلة الأميركي البالغة 11.3 مليار دولار، لكنه أشار إلى أن الأسواق التقليدية وصلت إلى مستويات أكثر نضجاً، في حين تتسع فرص النمو في الأسواق الصاعدة.

وأضاف أن أبرز الفرص أمام السعودية والخليج خلال السنوات المقبلة تتمثل في تطوير تقنيات تحليل البيانات، وتعزيز المؤسسات التجارية للدوريات المحلية، وبناء شراكات استثمارية أوسع مع أفريقيا، وآسيا، مؤكداً أن تلاقي رأس المال السيادي وقواعد الجماهير الرقمية الشابة وتطوير الملكيات الفكرية المحلية يضع المنطقة في موقع مؤثر في إعادة تشكيل مركز الثقل التجاري للصناعة الرياضية العالمية.