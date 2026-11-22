مصادر «الشرق الأوسط»: الشرقية تتقدم على جدة لاستضافة الأدوار الإقصائية للنخبة الآسيويةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5344409-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
مصادر «الشرق الأوسط»: الشرقية تتقدم على جدة لاستضافة الأدوار الإقصائية للنخبة الآسيوية
دخلت مدينتا الدمام والخبر بقوة على خط المنافسة لاستضافة التجمع القاري (ملعب أرامكو)
كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن المنطقة الشرقية باتت الأقرب لاستضافة منافسات الأدوار الإقصائية لدوري النخبة الآسيوي المقرر إقامته في السعودية خلال الفترة من 23 أبريل (نيسان) إلى 1 مايو (أيار) 2027، بنسبة ترجيح تصل إلى 70 في المائة، فيما تظل مدينة جدة الخيار الثاني المطروح أمام الجهات المعنية، في ظل استمرار دراسة الملف وعدم اتخاذ قرار رسمي ونهائي بشأن المدينة المستضيفة.
وبحسب المصادر، فإن مدينتي الدمام والخبر دخلتا بقوة على خط المنافسة لاستضافة التجمع القاري، مستندتين إلى جاهزية ثلاثة ملاعب رئيسية، هي ملعب أرامكو، وملعب نادي الاتفاق، واستاد الأمير محمد بن فهد، وهو ما عزز حظوظ المنطقة الشرقية في الحصول على حق الاستضافة.
وأوضحت المصادر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي ينتظران تقريراً متكاملاً من وزارة الرياضة، يتناول جاهزية المنشآت الرياضية وملاعب التدريبات، قبل المضي في حسم المدينة المستضيفة، خصوصاً أن متطلبات البطولة تستوجب توفير ثمانية ملاعب تدريب للفرق المتأهلة إلى الأدوار النهائية.
وأشارت إلى أن التقرير المنتظر سيشكل أحد العوامل الرئيسية في تحديد الوجهة النهائية للتجمع، إلى جانب الترتيبات التنظيمية المتعلقة بالملاعب وجدولة المباريات، والتنسيق مع منافسات الدوري السعودي للمحترفين، في ظل ارتباط ملعبي الاتفاق والخليج بمباريات الفريقين خلال الموسم.
ورغم ارتفاع حظوظ المنطقة الشرقية إلى 70 في المائة، أكدت المصادر أن هذه النسبة تعكس المؤشرات الحالية للمفاضلة بين الخيارات المطروحة، ولا تعني صدور قرار نهائي، إذ لا تزال جدة حاضرة بوصفها الخيار الثاني، بانتظار استكمال التقييم الفني والتنظيمي من الجهات المعنية.
ومن المنتظر أن تتضح الصورة النهائية بعد تسلم تقرير وزارة الرياضة ودراسة المتطلبات المتعلقة بملاعب المباريات والتدريبات، بما يضمن جاهزية المدينة التي ستحتضن منافسات «تجمع النخبة» خلال الفترة المحددة.
منح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخميس، السنغافوري الراحل ليم كيا تونغ، الرئيس السابق للاتحاد السنغافوري لكرة القدم، جائزة «ماسة آسيا».
«الشرق الأوسط» (بانكوك)
مصادر «الشرق الأوسط»: الشرقية تتقدم على جدة لاستضافة الأدوار الإقصائية للنخبة الآسيويةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5344409-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
مصادر «الشرق الأوسط»: الشرقية تتقدم على جدة لاستضافة الأدوار الإقصائية للنخبة الآسيوية
دخلت مدينتا الدمام والخبر بقوة على خط المنافسة لاستضافة التجمع القاري (ملعب أرامكو)
كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن المنطقة الشرقية باتت الأقرب لاستضافة منافسات الأدوار الإقصائية لدوري النخبة الآسيوي المقرر إقامته في السعودية خلال الفترة من 23 أبريل (نيسان) إلى 1 مايو (أيار) 2027، بنسبة ترجيح تصل إلى 70 في المائة، فيما تظل مدينة جدة الخيار الثاني المطروح أمام الجهات المعنية، في ظل استمرار دراسة الملف وعدم اتخاذ قرار رسمي ونهائي بشأن المدينة المستضيفة.
وبحسب المصادر، فإن مدينتي الدمام والخبر دخلتا بقوة على خط المنافسة لاستضافة التجمع القاري، مستندتين إلى جاهزية ثلاثة ملاعب رئيسية، هي ملعب أرامكو، وملعب نادي الاتفاق، واستاد الأمير محمد بن فهد، وهو ما عزز حظوظ المنطقة الشرقية في الحصول على حق الاستضافة.
وأوضحت المصادر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي ينتظران تقريراً متكاملاً من وزارة الرياضة، يتناول جاهزية المنشآت الرياضية وملاعب التدريبات، قبل المضي في حسم المدينة المستضيفة، خصوصاً أن متطلبات البطولة تستوجب توفير ثمانية ملاعب تدريب للفرق المتأهلة إلى الأدوار النهائية.
وأشارت إلى أن التقرير المنتظر سيشكل أحد العوامل الرئيسية في تحديد الوجهة النهائية للتجمع، إلى جانب الترتيبات التنظيمية المتعلقة بالملاعب وجدولة المباريات، والتنسيق مع منافسات الدوري السعودي للمحترفين، في ظل ارتباط ملعبي الاتفاق والخليج بمباريات الفريقين خلال الموسم.
ورغم ارتفاع حظوظ المنطقة الشرقية إلى 70 في المائة، أكدت المصادر أن هذه النسبة تعكس المؤشرات الحالية للمفاضلة بين الخيارات المطروحة، ولا تعني صدور قرار نهائي، إذ لا تزال جدة حاضرة بوصفها الخيار الثاني، بانتظار استكمال التقييم الفني والتنظيمي من الجهات المعنية.
ومن المنتظر أن تتضح الصورة النهائية بعد تسلم تقرير وزارة الرياضة ودراسة المتطلبات المتعلقة بملاعب المباريات والتدريبات، بما يضمن جاهزية المدينة التي ستحتضن منافسات «تجمع النخبة» خلال الفترة المحددة.
إيطاليا وفرنسا واسكوتلندا... شهود على مجد «الأخضر» العالميhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5344405-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
إيطاليا وفرنسا واسكوتلندا... شهود على مجد «الأخضر» العالمي
الأخضر تغلب على فرنسا بهدف دون مقابل خلال نسخة كأس العالم الحالية تحت 17 عاماً (المنتخب السعودي)
أعاد المنتخب السعودي للناشئين إلى الواجهة سجله التاريخي أمام المنتخبات الأوروبية في كأس العالم تحت 17 عاماً، بعدما تغلب على فرنسا بهدف دون مقابل في النسخة الحالية المقامة في قطر، ليكرر انتصاره على المنتخب الفرنسي بعد 39 عاماً من مواجهتهما في مونديال كندا 1987، ويضيف فصلاً جديداً إلى تاريخ مشاركاته العالمية التي بدأت عام 1985، والتي شهدت تتويجه باللقب في اسكوتلندا عام 1989.
وحمل الانتصار الأخير توقيع شامان القحطاني، الذي سجل هدف المباراة الوحيد، ليمنح «الأخضر» فوزه الأول في النسخة الحالية، بعدما استهل مشواره بالخسارة أمام أوروغواي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجلهما فارس بوشقراء، وذلك قبل مواجهته الأخيرة في دور المجموعات أمام هايتي.
ويعيد الفوز على فرنسا ذكريات مونديال 1987 في كندا، عندما واجه المنتخب السعودي نظيره الفرنسي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ونجح في التغلب عليه بهدفين دون مقابل، سجلهما تركي زايد ومحمد الشلقان، بعد خسارته أمام أستراليا بهدف نظيف وتعادله سلبياً مع البرازيل، لينهي مشاركته في المركز الثالث بمجموعته والتاسع في الترتيب العام للبطولة.
وكانت بداية الانتصارات السعودية أمام المنتخبات الأوروبية قد سُجلت في المشاركة العالمية الأولى عام 1985 بالصين، تحت قيادة المدرب السعودي محمد الخراشي، عندما تغلب «الأخضر» على إيطاليا بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل منها بوشل البوشل هدفين، وعبد العزيز الرزقان هدفاً.
وجاء ذلك الانتصار بعدما افتتح المنتخب السعودي مشواره بالفوز على كوستاريكا بأربعة أهداف مقابل هدف، أحرزها عادل الدوسري وسعدون حمود وناصر الفهد وعبد العزيز الرزقان، ثم تعادل سلبياً مع نيجيريا، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي، حيث خسر أمام البرازيل بهدفين مقابل هدف سجله عبد العزيز الرزقان، وينهي مشاركته الأولى في المركز السادس.
وبعد أربع سنوات من ظهوره العالمي الأول، بلغ المنتخب السعودي ذروة إنجازاته في مونديال اسكوتلندا 1989، عندما تُوج بطلاً للعالم، في أبرز محطة في تاريخ مشاركاته بالبطولة.
واستهل «الأخضر» مشواره بالفوز على كولومبيا بهدف دون مقابل سجله خالد الرويحي، قبل أن يتعادل مع البرتغال بهدفين لكل منهما، سجل للسعودية جبرتي الشمراني أحدهما، ثم تعادل بالنتيجة ذاتها مع غينيا، بعدما سجل خالد الرويحي هدفاً، وأضاف اللاعب الغيني موري فوفانا الهدف الآخر بالخطأ في مرماه.
وفي الأدوار الإقصائية، تجاوز المنتخب السعودي نيجيريا في ربع النهائي بركلات الترجيح، عقب التعادل السلبي، قبل أن يتغلب على البحرين بهدف دون مقابل سجله خالد الرويحي في نصف النهائي، ليضرب موعداً مع اسكوتلندا صاحبة الأرض والجمهور في المباراة النهائية.
وعلى ملعب «هامبدن بارك» في غلاسكو، وأمام أكثر من 51 ألف متفرج، انتهت المواجهة النهائية بالتعادل بهدفين لكل منتخب، سجل للسعودية سليمان الرشودي ووليد الطرير، قبل أن يحسم «الأخضر» اللقب بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، ويُتوج بطلاً للعالم للمرة الأولى في تاريخه.
وبعد غياب طويل عن البطولة، عاد المنتخب السعودي إلى المنافسات العالمية في نسخة 2025، لكنه غادر من دور المجموعات، بعدما خسر أمام النمسا بهدف دون مقابل، وأمام مالي بهدفين دون مقابل، رغم فوزه المثير على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجلها عبد الرحمن سفياني وصبري دهل وثاري أحمد.
وتكشف المشاركات السعودية الخمس، الممتدة من الصين 1985 إلى قطر 2026، عن ثلاث مواجهات انتهت بانتصارات على منتخبات أوروبية خلال الوقت الأصلي، بواقع انتصارين أمام فرنسا عامَي 1987 و2026، وانتصار أمام إيطاليا عام 1985، إلى جانب حسم المواجهة النهائية أمام اسكوتلندا بركلات الترجيح عام 1989.
وبين جيل التتويج العالمي وجيل النسخة الحالية، يبقى لقب اسكوتلندا الإنجاز الأبرز في تاريخ المنتخب السعودي للناشئين، في حين أعاد الانتصار الأخير على فرنسا إحياء ذاكرة المواجهات الأوروبية التي صنعت محطات لافتة في مسيرة «الأخضر» على مدى أكثر من أربعة عقود.
فيسينغ: لم أطلب صفقات جديدة... و4 نقاط لا ترضي جماهير الاتحادhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5344308-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%BA-%D9%84%D9%85-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%884-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF
فيسينغ: لم أطلب صفقات جديدة... و4 نقاط لا ترضي جماهير الاتحاد
فيسينغ مدرب الاتحاد ولاعب الفريق سعد الموسى خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
أكد ينز فيسينغ، مدرب فريق الاتحاد، أن فريقه يتطلع إلى استعادة نغمة الانتصارات عندما يستضيف باختاكور الأوزبكي، ضمن منافسات «دوري أبطال آسيا للنخبة»، مشدداً على أهمية استغلال عاملَي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية، بعد الأداء غير المرضي الذي قدَّمه الفريق في مواجهته الأخيرة.
وقال فيسينغ، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «سنخوض المباراة على أرضنا وبين جماهيرنا، وندرك أننا لم نقدم المستوى المأمول في مباراتنا الأخيرة، ونتطلع إلى الظهور بصورة أفضل وتحقيق الفوز».
وتطرَّق مدرب الاتحاد إلى نتائج فريقه في البطولة الآسيوية، معترفاً بأن حصيلة 4 نقاط من أصل 12 نقطة ممكنة لا تلبي تطلعات الجماهير الاتحادية، لكنه شدَّد على أن النتائج لا تعكس بالضرورة جميع الجوانب الفنية التي قدمها الفريق.
وأضاف: «نعلم أن الجماهير لن تكون سعيدة بتحقيق 4 نقاط من أصل 12، لكن ليس كل ما قدمناه كان سيئاً. نحن ندرك ما نقوم به ونسعى لتحقيق أكبر عدد ممكن من الانتصارات، وعلينا أن نتعامل مع الأمور بواقعية».
وأشار فيسينغ إلى أن فريقه شهد تطوراً خلال الأشهر الـ5 الماضية، موضحاً أن الاتحاد قدَّم مباريات جيدة، إلا أن التوفيق لم يحالفه في بعض المواجهات، وهو ما انعكس على النتائج.
وعن تأثير فترات التوقف على الفريق، أوضح أن الأمور لم تكن بالسوء الذي يتصوَّره البعض خلال فترة التوقف الأولى، مؤكداً أن تركيز الجهاز الفني ينصب حالياً على المرحلة المقبلة، خصوصاً مع جاهزية اللاعبين واستعادتهم الثقة بإمكاناتهم.
وفيما يتعلق بإمكانية تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة، نفى فيسينغ تقدمه بطلب للتعاقد مع لاعبين جدد، مؤكداً ثقته بالعناصر الموجودة في القائمة الحالية.
وقال: «لم أطلب التعاقد مع لاعبين جدد. لدينا لاعبون يمتلكون الإمكانات اللازمة، ومن الطبيعي أن تبحث الأندية حول العالم عن تعزيز صفوفها خلال فترات الانتقالات، وهذه إجراءات معتادة في كرة القدم».
وحول علاقته بمختلف الأطراف داخل النادي، أكد المدرب أن علاقته جيدة مع جميع أفراد المنظومة الاتحادية، وأن الجميع يعمل من أجل تقديم الأفضل خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي تصريحات فيسينغ في وقت يسعى فيه الاتحاد إلى تحسين نتائجه في البطولة القارية، وتقليص الفجوة بين طموحات جماهيره وما يقدمه الفريق على أرض الملعب، إذ تمثل مواجهة باختاكور فرصة مهمة لاستعادة الثقة وتعزيز حظوظه في المنافسة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية.
من ناحيته، أكد سعد الموسى، مدافع فريق الاتحاد، أن فريقه يتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام باختاكور الأوزبكي، مشدداً على جاهزية اللاعبين لتقديم المستوى المأمول رغم الغيابات التي يعاني منها الفريق.
وقال الموسى، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «نطمح لتحقيق نتيجة إيجابية، ونعاني من بعض الغيابات، ولكن بقية اللاعبين فيهم الخير والبركة»، مؤكداً ثقته بقدرة العناصر المتاحة على تحمل المسؤولية وتقديم الإضافة المطلوبة.
وعن الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في المباريات الماضية، أوضح الموسى أن الجهاز الفني استثمر فترة التوقف في معالجة الجوانب الدفاعية والعمل على تصحيح الأخطاء، بهدف تحسين أداء الفريق خلال الاستحقاقات المقبلة.
وأضاف: «ركزنا خلال فترة التوقف على الأخطاء الدفاعية، ولا يهمني مَن يشارك في المباريات، فنحن نملك مدافعين مميزين، وبإذن الله ننجح في تصحيح الأخطاء خلال المرحلة المقبلة».
وتعكس تصريحات الموسى رغبة لاعبي الاتحاد في تجاوز السلبيات التي صاحبت أداء الفريق خلال الفترة الماضية، واستعادة التوازن الدفاعي، خصوصاً في ظلِّ أهمية المواجهة الآسيوية والحاجة إلى تحقيق نتيجة تعزز موقف الفريق في البطولة.