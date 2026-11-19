منح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخميس، السنغافوري الراحل ليم كيا تونغ، الرئيس السابق للاتحاد السنغافوري لكرة القدم، جائزة «ماسة آسيا»، وهي أرفع تكريم فردي يمنحه الاتحاد القاري، تقديراً لإسهاماته الممتدة في الحوكمة الرياضية والنزاهة وتطوير كرة القدم، وذلك خلال حفل جوائز الاتحاد الآسيوي 2026 الذي أقيم في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وتسلّم الجائزة نيابة عن عائلة الراحل الأمين العام للاتحاد السنغافوري لكرة القدم بادري غنت، من رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، في تكريم يستحضر مسيرة ليم، الذي توفي في سبتمبر (أيلول) 2022 عن عمر ناهز 70 عاماً، بعدما أمضى نحو 3 عقود في خدمة كرة القدم محلياً وقارياً ودولياً.

وقال سلمان بن إبراهيم: «وضع الاتحاد الآسيوي رؤيته ورسالته ليكون اتحاداً رائداً في كرة القدم العالمية، والتقدم الذي أحرزناه يعود إلى إسهامات قادة أصحاب رؤية، من الماضي والحاضر».

وأضاف: «يمثل ليم كيا تونغ نموذجاً مشرقاً لهذا التفاني الراسخ، فقد أدى مسؤولياته بأعلى درجات الاحترافية والنزاهة، وكان مدافعاً لا يكل عن الحوكمة المؤسسية القوية».

وبدأت مسيرة ليم في الإدارة الرياضية عام 1992 متطوعاً في لجنة الانضباط بالاتحاد السنغافوري، قبل أن يتدرج في المناصب ليصبح عضواً في مجلس الإدارة ثم نائباً للرئيس، وصولاً إلى انتخابه عام 2017 أول رئيس للاتحاد السنغافوري لكرة القدم عبر انتخابات ديمقراطية.

وأسهم خلال رئاسته في تحديث المنظومة الإدارية لكرة القدم السنغافورية، وتعزيز المساءلة المؤسسية، وإرساء أطر تنظيمية ساعدت على استقرار العمليات المحلية، إلى جانب بناء شراكات إقليمية وربط المبادرات المجتمعية بمسارات تطوير المواهب الرياضية.

وشملت إصلاحاته إعادة هيكلة الدوري المحلي للمحترفين وتطوير هويته تحت اسم «الدوري السنغافوري الممتاز»، وتنشيط منظومة تدريب الفئات السنية، إلى جانب استحداث جوائز الاتحاد السنغافوري التقديرية، التي أطلقها شخصياً لتكريم الأفراد الذين يسهمون في خدمة كرة القدم المحلية.

وخلال فترة قيادته، حصل الاتحاد السنغافوري على جائزة رئيس الاتحاد الآسيوي التقديرية لكرة القدم للواعدين والقاعدة الشعبية، ضمن فئة الاتحادات المتطورة، لعامين متتاليين في 2017 و2018، تقديراً للجهود المبذولة في توسيع قاعدة ممارسة اللعبة.

وعلى المستوى القاري، استفاد ليم من خبرته المهنية محامياً في تولي مسؤوليات قانونية وانضباطية بارزة، إذ شغل عضوية اللجنة القانونية في الاتحاد الآسيوي بين عامي 2003 و2006، ثم انضم إلى لجنة الانضباط والأخلاق عام 2007، قبل انتخابه رئيساً لها في 2011، وهو المنصب الذي استمر فيه حتى وفاته.

كما دخل تاريخ كرة القدم السنغافورية بوصفه أول سنغافوري يتولى منصباً بارزاً في إحدى الهيئات القضائية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعدما انتخب نائباً لرئيس لجنة الانضباط في مايو (أيار) 2013 لولاية امتدت أربع سنوات.

وكان الاتحاد الآسيوي قد كرّمه بعد وفاته بجائزة الخدمة المتميزة عام 2024، قبل أن يمنحه جائزة «ماسة آسيا» في نسخة بانكوك 2026، لترسيخ إرثه الإداري والقانوني ضمن الشخصيات التي أسهمت في تطوير كرة القدم الآسيوية وتعزيز النزاهة والحوكمة في مؤسساتها.