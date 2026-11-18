أفضل لاعب في آسيا... من يختاره ومن يستبعده؟

حين يقف السعودي سالم الدوسري، الخميس، في بانكوك على أعتاب إنجاز غير مسبوق، بالتتويج بجائزة أفضل لاعب في آسيا للمرة الثالثة، لن يكون السؤال الوحيد هو قدرته على التفوق على مواطنه فراس البريكان والحارس الإيراني علي رضا بيرانوند. فخلف الجائزة الأبرز في القارة تاريخ طويل من الخلافات والاحتجاجات، يعيد طرح سؤال أكثر تعقيداً: هل يتوج الاتحاد الآسيوي أفضل لاعب في القارة فعلاً أم أفضل لاعب تسمح له لوائح الجائزة بالفوز؟

في إحدى النسخ، جمع لاعب 100 نقطة وخسر مركزه لمصلحة منافس جمع 80. وفي أخرى، تقلصت المنافسة من ستة مرشحين إلى اثنين لتعذر حضور الأربعة الآخرين. وقبل ذلك، أثارت مكالمة هاتفية تلقاها سامي الجابر بشأن جائزة 2005 جدلاً ظل يتردد بعد عقدين.

وتكشف مراجعة «الشرق الأوسط» في تحقيق موسع لسجل الجائزة، التي انطلقت رسمياً عام 1994، أن الخلافات تجاوزت أسماء الفائزين إلى معايير الاختيار، واحتساب النقاط، وسلطة اللجان، واشتراط الحضور، وحتى تعريف أفضل لاعب آسيوي.

التمياط... غياب لم يمنع التتويج

في عام 2000، توج السعودي نواف التمياط بالجائزة بعد مساهمته في قيادة الهلال إلى اللقب الآسيوي، وبلوغه نهائي كأس آسيا مع المنتخب السعودي.

وضمت المنافسة الياباني هيروشي نانامي، بطل آسيا وأفضل لاعب في البطولة، لكن مراجعة التغطيات المعاصرة لم تكشف عن احتجاج موثق على فوز التمياط.

واللافت أن اللاعب السعودي غاب عن حفل التكريم، وتُسلمت الجائزة نيابة عنه، دون أن يحول ذلك دون تتويجه، في واقعة تكتسب أهميتها عند مقارنتها بالتشدد اللاحق في اشتراط حضور المرشحين.

2005... اتصال هاتفي يشعل أزمة سامي الجابر

شهدت جائزة 2005 واحدة من أكثر حلقاتها إثارة للجدل، عندما توج السعودي حمد المنتشري بعد مساهمته في قيادة الاتحاد إلى لقب دوري أبطال آسيا، وتأهل المنتخب السعودي إلى مونديال ألمانيا.

لكن المنافسة تحولت إلى أزمة بعدما خرج سامي الجابر من حسابات التتويج، رغم حضوره ضمن دائرة المرشحين البارزين إلى جانب المنتشري والأوزبكي ماكسيم شاتسكيخ.

فقد ذكرت صحيفة «الاقتصادية» السعودية، نقلاً عن مصادرها آنذاك، أن الجابر كان يستعد للسفر من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، قبل تلقي اتصال هاتفي يفيد بأن الجائزة ستذهب إلى المنتشري، ليعدل عن السفر ويعود إلى تدريبات الهلال.

ونقلت الصحيفة رواية عن تقدم الجابر في التصويت، وتأثير معايير تتعلق بالمشاركة القارية وعدد المباريات في ترتيب المرشحين، دون نشر كشف رسمي يؤكد ذلك. وفي المقابل، أكد محمد بن فيصل، رئيس الهلال حينذاك، أن النادي طلب بقاء الجابر لحاجته إليه في مواجهة النصر.

وبعد نحو عقدين، أعاد الجابر فتح القضية، كاشفاً في تصريحات لبرنامج «نادينا» الذي تبثه شبكة «إم بي سي» عن اتصال تلقاه من عبد الله الدبل، المسؤول السعودي السابق في الاتحاد الآسيوي، أبلغه خلاله، حسب روايته، بأن محاولات جرت داخل اللجنة لترجيح كفته، لكن الاختيار انتهى إلى المنتشري.

وأقر الجابر باستحقاق زميله التكريم، فيما دافع المنتشري لاحقاً عن فوزه، مستنداً إلى إنجازاته مع الاتحاد والمنتخب.

وتثير الروايتان تساؤلات بشأن توقيت معرفة بعض المسؤولين بمسار الاختيار، لكن لا تتوافر وثائق تثبت أن الجابر كان الفائز قبل تغيير القرار، أو أن الاتصال الذي رواه لاحقاً هو نفسه الذي تحدثت عنه التغطيات المعاصرة.

وامتدت الأزمة خارج السعودية؛ إذ أثار شرط الحضور استبعاد أسماء بارزة، بينها الكوريان بارك جي سونغ ولي يونغ بيو، واليابانيان شونسوكي ناكامورا وهيديتوشي ناكاتا، والإيراني علي كريمي.

واستعاد الصحافي البريطاني المتخصص في الكرة الآسيوية جون دوردن القضية عام 2025، موضحاً أنه انتقد حرمان بارك، الذي تألق مع آيندهوفن الهولندي قبل انتقاله إلى مانشستر يونايتد، من المنافسة بسبب عدم حضوره. وكشف أن مسؤولة الاتصال في الاتحاد الآسيوي آنذاك، كلير كيني تيبتون، اتصلت به للاعتراض على مقاله.

وهكذا أصبحت جائزة 2005 منعطفاً في الجدل حول أهلية المرشحين، بعدما ارتبط الاستحقاق الرياضي بشرط إداري لا يتعلق بالأداء داخل الملعب.

2006... النقاط تثير الاعتراضات

في العام التالي، اتجه الاتحاد الآسيوي إلى نظام يمنح نقاطاً للأداء في مسابقات محددة، خصوصاً جوائز أفضل لاعب في المباراة.

وفاز القطري خلفان إبراهيم أمام الكويتي بدر المطوع والسعودي محمد الشلهوب، بعدما جمع، وفق أرقام منشورة آنذاك، 80 نقطة مقابل 60 للمطوع و55 للشلهوب.

وأثار الاختيار انتقادات سعودية وكويتية بشأن عدالة المفاضلة، فيما دافع سامي الجابر عن أحقية الشلهوب، محذراً من تأثير اعتبارات غير فنية.

2007... كيف يتقدم صاحب 80 نقطة على صاحب 100؟

في عام 2007، فاز السعودي ياسر القحطاني بالجائزة أمام العراقيين يونس محمود ونشأت أكرم، بعد أشهر من قيادة محمود العراق إلى لقب كأس آسيا وتسجيله هدف الفوز في النهائي أمام السعودية.

وكشف محمد بن همام، رئيس الاتحاد الآسيوي آنذاك، في حديث تلفزيوني، أن القحطاني ونشأت والياباني شينجي أونو جمع كل منهم 100 نقطة، بينما حصد يونس محمود 80 نقطة.

وأوضح أن اللجنة فضلت القحطاني على نشأت بسبب وصول الهلال إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وعدم بلوغ نادي اللاعب العراقي المرحلة نفسها.

لكن المفارقة أن يونس محمود احتل المركز الثاني، متقدماً على نشأت الثالث، رغم امتلاك الأخير عشرين نقطة إضافية.

ودافع بن همام عن اجتهاد اللجنة، مؤكداً ثقته بقرارها، مع إقراره بحق المتضررين في الاعتراض.

ولم يتوقف الجدل عند تفسيره؛ فقد نشرت مجلة «سوبر» الإماراتية، التي رجحت فوز نشأت قبل الحفل، روايات ووثائق قالت إنها تكشف عدم احتساب نقاط تخص اللاعب العراقي. ودافع مدير تحرير المجلة أسامة الشيخ عن معلوماتها، فيما عدّ يونس محمود نفسه الأحق استناداً إلى إنجاز كأس آسيا.

غير أن غياب كشوف النقاط الأصلية ومحاضر اللجنة يمنع الجزم بصحة مزاعم إغفال النقاط، أو تحديد ما إذا كان احتسابها سيغير النتيجة.

وتظل هذه النسخة مثالاً بارزاً على الفارق بين مجموع النقاط المعلن والسلطة التقديرية للجهة التي تتخذ القرار النهائي.

ياسر القحطاني خلال تتويجه بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2007 (أ.ف.ب)

2009... محمد نور خارج الحسابات

عاد الجدل إلى السعودية عام 2009، عندما استُبعد محمد نور، قائد الاتحاد، من القائمة النهائية رغم بلوغ فريقه نهائي دوري أبطال آسيا، ليثير غيابه اعتراضات سعودية رسمية وإعلامية.

وفاز الياباني ياسوهيتو إندو بالجائزة، لكن الصحافي مايكل تشيرش كتب في مجلة «وورلد سوكر» مطلع عام 2010 منتقداً تعقيد معايير الاختيار واستبعاد النجوم الآسيويين المحترفين في أوروبا.

ونقل تشيرش عن إندو نفسه استغرابه من ترشيحه وعدم فهمه الكامل للمعايير.

وبقيت أسباب استبعاد نور محل نقاش، دون ظهور كشف رسمي مفصل يثبت امتلاكه نقاطاً تؤهله للتتويج أو يفسر خروجه من المنافسة.

2011... ستة مرشحين يتقلصون إلى اثنين

بلغت أزمة شرط الحضور ذروتها عام 2011، عندما اقتصرت المنافسة الفعلية على الإيراني هادي عقيلي والأوزبكي سيرفر جيباروف، بعدما تعذر حضور أربعة من أصل ستة مرشحين.

وشملت قائمة الغائبين كلاً من اليابانيين شينجي كاغاوا وكيسوكي هوندا، والكوريين كو جا تشول ويوم كي هون، بسبب التزاماتهم مع الأندية.

وفاز جيباروف بالجائزة للمرة الثانية، لكن وكالة «أسوشييتد برس» نقلت انتقادات حادة للمعايير.

وكشف الأسترالي ساشا أوغنينوفسكي، الفائز بجائزة 2010، أنه تمكن من حضور الحفل بسبب إصابة أبعدته عن مباراة لناديه، مؤكداً أنه كان سيغيب، وبالتالي يخسر فرصة التتويج، لولا تلك الإصابة.

وانتقد الراحل بيتر فيلابان، الأمين العام السابق للاتحاد الآسيوي، ربط التكريم بالحضور، عادّاً أن أفضل لاعب يستحق الجائزة حتى لو تسلمها ممثل عنه. وفي المقابل، دافع جيباروف وعقيلي عن أهمية الحضور احتراماً للاتحاد والجماهير.

وجسد ذلك انقساماً بين من يرى الجائزة تكريماً للأداء الرياضي، ومن يربط استحقاقها بحضور المراسم.

القطري أكرم عفيف فاز بجائزة أفضل لاعب عام 2023 (الاتحاد الآسيوي)

2012... جائزة جديدة ومفارقة الغياب

استحدث الاتحاد الآسيوي عام 2012 جائزة مستقلة لأفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة، إلى جانب الجائزة الرئيسية للاعبين داخل آسيا.

وفاز الكوري لي كيون هو بالجائزة الأساسية، بعد قيادته أولسان هيونداي إلى لقب دوري الأبطال، فيما توج الياباني شينجي كاغاوا بجائزة المحترفين في الخارج.

لكن كاغاوا غاب بسبب الإصابة، وتسلم الجائزة نيابة عنه رئيس الاتحاد الياباني، في استثناء وافقت عليه اللجنة التنفيذية وفق التغطيات المعاصرة.

ولا يعني ذلك مخالفة القواعد؛ فالجائزة الجديدة فئة مستقلة قد تخضع لإجراءات مختلفة، لكن الواقعة أعادت النقاش حول المرونة في التعامل مع الغياب.

وفتحت الخطوة سؤالاً آخر: هل عالج الاتحاد مشكلة استبعاد نجوم أوروبا أم قسم مفهوم أفضل لاعب آسيوي إلى جائزتين لا تجمعان جميع نجوم القارة في منافسة واحدة؟

2013 إلى 6102... صراع الإنجازات والمعايير

في 2013، فاز الصيني تشنغ تشي، قائد غوانغجو إيفرغراند، أمام الإيراني جواد نيكونام والكوري ها داي سونغ. واحتج نيكونام، عادّاً نفسه الأحق بعد تأهل إيران إلى كأس العالم وإنجازاته مع الاستقلال، فيما نفى شاهين رحماني، العضو الإيراني في الاتحاد الآسيوي، وجود استهداف سياسي لبلاده.

وفي 2014، توج السعودي ناصر الشمراني بعد تصدره هدافي دوري أبطال آسيا بعشرة أهداف، رغم خسارة الهلال النهائي. وتزامن تتويجه مع عقوبة إيقاف لثماني مباريات مرتبطة بأحداث النهائي، ما أثار نقاشاً حول علاقة السلوك الانضباطي بمعايير الاختيار.

وشهد عام 2015 فوز الإماراتي أحمد خليل أمام مواطنه عمر عبد الرحمن والصيني تشنغ تشي، وسط تقارير تناولت تأثير البطاقات الصفراء في النقاط، وانتقادات صينية لخسارة تشنغ رغم تتويجه بدوري الأبطال.

وفي 2016، فاز عمر عبد الرحمن «عموري» أمام العراقي حمادي أحمد والصيني وو لي، رغم خسارة العين النهائي القاري. وكان حمادي قد قاد القوة الجوية إلى كأس الاتحاد الآسيوي، وتصدر الهدافين ونال جائزة أفضل لاعب في البطولة، بينما نشرت الصحافة الصينية تحليلاً يشرح وصول عموري إلى 126 نقطة، دون تقديم كشف رسمي كامل لدرجات منافسيه.

وكشفت تلك الحالات صعوبة المفاضلة بين الإنجاز الجماعي والتألق الفردي وأداء المنتخبات.

حمد المنتشري الفائز بجائزة أفضل لاعب آسيوي عام 2005 (أ.ف.ب)

2017 و2019... المرشحون تحت المجهر

في 2017، توج السوري عمر خربين بعد تألقه مع الهلال والمنتخب السوري، لكن جون دوردن انتقد ترشيح عمر عبد الرحمن، عادّاً أن مهاراته لا تعني بالضرورة تقديمه موسماً يستحق المنافسة.

وأثار غياب الياباني يوسوكي كاشيواجي، أفضل لاعب في دوري الأبطال مع أوراوا المتوج باللقب، تساؤلات إضافية.

وفي 2019، فاز القطري أكرم عفيف بعد قيادته منتخب بلاده إلى كأس آسيا، وسط انتقادات سعودية لاستبعاد سالم الدوسري رغم وصول الهلال إلى نهائي دوري الأبطال.

وشهدت النسخة استثناء من شرط الحضور، عندما تسلم تشافي الجائزة نيابة عن عفيف، بينما فسرت صحيفة «سوكر دايغست» اليابانية ترشيح تومواكي ماكينو بدوره في وصول أوراوا إلى النهائي.

2025... دوردن يتساءل عن جدوى الجائزة

بعد عشرين عاماً من انتقاده استبعاد بارك جي سونغ، عاد جون دوردن في سبتمبر 2025 ليتساءل عما إذا كانت الجائزة لا تزال تحقق الغرض الذي أُنشئت من أجله.

وانتقد قائمة ضمت سالم الدوسري وأكرم عفيف وعارف أيمن، مشيراً إلى غياب لاعبين من الأندية التي بلغت نهائيات البطولات القارية، ومن منتخبات حققت إنجازات بارزة في تصفيات المونديال، بينها الأردن وأوزبكستان.

وأقر دوردن بتميز المرشحين، بل رأى أن الدوسري ربما كان الأفضل في الدوري السعودي، لكنه شكك في وزن الإنجازات المحلية عند اختيار أفضل لاعب على مستوى القارة.

وحذر من أن غرابة بعض الترشيحات وعيوب نظام الاختيار قد تفقد الجائزة جانباً من قيمتها.

2026... «الشرق الأوسط» تكشف المعايير والاتحاد يتمسك بسرية النتائج

وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت، في تحقيق حصري نشرته في 16 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن وثائق رسمية حصلت عليها من مصادرها في الاتحاد الآسيوي، تتعلق بمعايير الترشيح وإجراءات الاختيار لجوائز 2026، إلى جانب نظام النقاط المعتمد في سنوات سابقة.

وأظهرت الوثائق أن المفاضلة لا تعتمد على الأهداف والإنجازات الجماعية وحدها، بل تشمل جوائز أفضل لاعب في المباراة، والأداء مع الأندية والمنتخبات، والبطاقات الانضباطية، مع اختلاف أوزان المسابقات.

وكشفت معايير عام 2024، على سبيل المثال، عن تخصيص 60 نقطة لجائزة أفضل لاعب في مباراة بكأس العالم، مقابل 40 نقطة في كأس آسيا، و15 نقطة في دوري أبطال آسيا، إلى جانب خصم خمس نقاط للبطاقة الصفراء وعشر للحمراء. وهي أوزان سابقة لا يجوز عدّها بالضرورة مطابقة لنظام 2026.

وفي أحدث تطور، أوضح مصدر رسمي في الاتحاد الآسيوي لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أن اللجنة الفنية اعتمدت أحدث نسخة من معايير التقييم في سبتمبر (أيلول) 2026، بعد مراجعات استهدفت مواكبة تطور المسابقات ومؤشرات أداء اللاعبين.

لكن المصدر أكد أن تفاصيل النقاط وآلية التقييم ستظل ضمن الإجراءات الداخلية للاتحاد، وأنه لا توجد خطط لنشرها، عادّاً أن السرية تسهم في المحافظة على التشويق حتى إعلان الفائز.

وهنا تتجدد المعضلة؛ فبينما أصبح بالإمكان الاطلاع على جوانب مهمة من معايير الترشيح والتقييم، تظل النتائج الرقمية التفصيلية التي تحسم ترتيب المنافسين غير متاحة للجمهور.

بانكوك... اختبار الثقة في الجائزة

في بانكوك، سيتوج الاتحاد الآسيوي، الخميس، لاعباً واحداً من بين سالم الدوسري وفراس البريكان وعلي رضا بيرانوند، لكن إعلان اسمه لن ينهي بالضرورة الأسئلة التي رافقت الجائزة منذ ثلاثة عقود.

فالاتحاد الذي طوّر معاييره وأدخل نظام النقاط لا يزال يحتفظ بالتفاصيل الحاسمة بعيداً عن أعين اللاعبين والجمهور، مبرراً ذلك بالحفاظ على التشويق.

غير أن التشويق ينتهي بإعلان الفائز، بينما تبقى الحاجة إلى الشفافية قائمة بعد التتويج.

وبعد ثلاثة عقود من الاعتراضات والانقسامات، تبدو القضية أكبر من اسم اللاعب الذي سيرفع الجائزة في بانكوك: فالمطلوب أن يعرف الجميع لماذا فاز، لا أن يعرفوا فقط أنه الفائز.