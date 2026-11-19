تُوّج الاتحاد الياباني لكرة القدم بالجائزة الذهبية ضمن جوائز رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتقدير جهود تطوير كرة القدم الشعبية، خلال حفل جوائز الاتحاد الآسيوي 2026، الذي أُقيم الخميس على مسرح أكسرا كينغ باور في العاصمة التايلاندية بانكوك، فيما حصل الاتحاد البنغلاديشي على الجائزة الفضية، واتحاد ميانمار على البرونزية.

وحقق الاتحاد الياباني الجائزة للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه بها عامي 2013 و2015، ليصبح رابع اتحاد آسيوي ينالها ثلاث مرات، إلى جانب اتحادات أستراليا والصين وسنغافورة.

وجاء تتويج اليابان بعد ارتفاع عدد المشاركات المسجلة في خمسة برامج شعبية بنسبة 16.1 في المائة، من 26 ألفاً و482 إلى 30 ألفاً و741 خلال عام واحد.

ونفّذ الاتحاد الياباني 193 نشاطاً للمسؤولية الاجتماعية، استقطبت 9687 مشاركة، بينها 62 زيارة لدعم جهود التعافي في شبه جزيرة نوتو، إلى جانب إنجاز خمسة مشاريع للمنشآت الرياضية، بينها مركز ماتسوشيما لكرة القدم ومركز كاناغاوا.

| ياسر المسحل عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» خلال تسليمه رئيس اتحاد ميانمار جائزة رئيس الاتحاد الآسيوي التقديرية (البرونزية) pic.twitter.com/VL8dP39WZr — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 19, 2026

كما أبرم خمس شراكات مع شركات ومؤسسات، بينها «بوكيمون» و«غوغل»، لدعم برامج تطوير كرة القدم للأطفال، بمشاركة عدد من نجوم اللعبة السابقين، أبرزهم أتسوتو أوتشيدا وهوماري ساوا.

وفي الجائزة الفضية، واصل الاتحاد البنغلاديشي تقدمه بعدما حصل على البرونزية عام 2025، مسجلاً ارتفاعاً في المشاركة بنسبة 15.1 في المائة، من 30 ألفاً و37 إلى 34 ألفاً و580، بالتزامن مع زيادة الإنفاق على برامج القاعدة الشعبية بنسبة 83.57 في المائة.

واعتمد الاتحاد البنغلاديشي 35 أكاديمية جديدة خلال 2026، واستقطبت خمس من مسابقاته المنتظمة 3434 لاعباً، بينها بطولة تحت 17 عاماً وبطولة السيدات تحت 14 عاماً، إلى جانب تنفيذ ستة أنشطة اجتماعية شارك فيها 1200 شخص.

| من بداية حفل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتوزيع جوائز الأفضل في عام 2026. pic.twitter.com/IH6vVE2Z7a — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 19, 2026

أما اتحاد ميانمار، فنال البرونزية بعدما شملت برامجه لموسم 2025-2026 نحو 7860 طفلاً و940 مدرباً للكرة الشعبية، مع ارتفاع استثماراته المالية بأكثر من 70 في المائة مقارنة بالأعوام السابقة.

ونفّذ الاتحاد أكثر من خمسة مشاريع لتطوير اللعبة، بالتعاون مع جهات محلية ودولية، بينها توتنهام الإنجليزي وسيريزو أوساكا الياباني، فيما تجاوز عدد المشاركين في أنشطته الاجتماعية 2400 شخص.

وبهذا التتويج، أصبح اتحاد ميانمار الاتحاد الآسيوي السادس عشر الذي يحقق إحدى جوائز رئيس الاتحاد الآسيوي لتطوير كرة القدم الشعبية، بعدما سبق ترشيحه لفئة الاتحادات النامية عام 2018.