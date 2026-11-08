مصادر آسيوية لـ«الشرق الأوسط»: 28 ديسمبر موعداً مقترحاً لمباراة النصر والوصل

كشفت مصادر في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة المسابقات في الاتحاد القاري اقترحت يوم 28 ديسمبر (كانون الأول) المقبل موعداً لإقامة مباراة النصر السعودي والوصل الإماراتي، المؤجلة من الجولة الثالثة في مرحلة الدوري ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة.

ولا يزال الملف قيد الدراسة لدى الجهات المعنية في الاتحاد الآسيوي، على خلفية الخطاب الرسمي الذي تقدمت به إدارة النصر، مرفقاً بالوثائق التي تؤكد جاهزية النادي لاستضافة المواجهة، وإمكانية وصول بعثة الفريق الإماراتي إلى الرياض وإقامة المباراة في موعدها الأصلي.

وتعود تفاصيل القضية إلى عدم سفر بعثة الوصل إلى المملكة، وبالتالي عدم خوض المباراة في موعدها المحدد، الأمر الذي دفع النصر إلى مخاطبة الاتحاد القاري مطالباً بحفظ حقوقه التنظيمية والقانونية، ومؤكداً استعداده التام لاستضافة اللقاء وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لإقامته.

وتواصل اللجان المختصة في الاتحاد الآسيوي دراسة الملف من جوانبه اللوجستية والقانونية كافة، وسط ترقب لصدور القرار الرسمي النهائي قبل نهاية الشهر الحالي، سواء باعتماد الموعد المقترح لإقامة المباراة أو حسم نتيجتها، بما يضمن عدالة المنافسة وانتظام سير البطولة القارية.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أكد، في بيان رسمي، تنسيقه مع نادي النصر والجهات ذات العلاقة لاستكمال الإجراءات والترتيبات اللازمة لاستقبال بعثة الوصل، بما في ذلك إصدار تصاريح الطيران وتوفير المتطلبات التنظيمية واللوجستية، وإشعار الاتحادين الآسيوي والإماراتي ونادي الوصل بذلك. وأشار البيان إلى وصول مراقب المباراة وطاقم التحكيم إلى الرياض، استعداداً لإقامة المواجهة في موعدها.

وشدد الاتحاد السعودي على تقديمه الدعم الكامل لنادي النصر وجميع الأندية السعودية المشاركة في المنافسات الخارجية، مؤكداً استعداده لتوفير المساندة اللازمة في أي إجراءات نظامية تتخذها الأندية لحفظ حقوقها.

من جانبه، أكد الماليزي داتو سري ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في تصريح سابق نشرته «الشرق الأوسط»، أن اللجان المعنية ستتولى دراسة ومراجعة جميع المعطيات المرتبطة بقرار تأجيل مباراة النصر والوصل، مشيراً إلى أن ملابسات عدم إقامة المواجهة في موعدها تخضع لتقدير اللجان المختصة، وفقاً للوائح المعمول بها في المسابقات القارية.