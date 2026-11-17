يتطلع المنتخب السعودي إلى مواصلة انتصاراته في معسكره الإعدادي بالعاصمة القطرية الدوحة، عندما يواجه نظيره الأوزبكي مساء الثلاثاء على استاد جاسم بن حمد بنادي السد القطري، في ثاني مبارياته الودية خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وسط رغبة في البناء على الفوز المثير الذي حققه أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 3 - 2، وتأكيد المكاسب الفنية التي خرج بها من المواجهة الأولى.

ويدخل «الأخضر» اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في إنهاء عقدة استمرت 21 عاماً أمام المنتخب الكوري الجنوبي، محققاً انتصاره الأول عليه منذ أغسطس (آب) 2005، عندما تغلب عليه بهدف دون مقابل في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم.

ولا تقتصر أهمية المواجهة الأوزبكية على البحث عن انتصار ثانٍ في الدوحة، إذ تمثل اختباراً جديداً للمدرب اليوناني جورجيوس دونيس، الذي يسعى إلى توسيع دائرة الخيارات الفنية، والوقوف على جاهزية أكبر عدد من اللاعبين، في إطار التحضير للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها كأس آسيا التي تقرر تأجيلها إلى موعد جديد.

كانافارو مدرب أوزبكستان خلال التدريبات (الاتحاد الأوزبكي في إنستغرام)

وكان المنتخب السعودي قد قدم عرضاً لافتاً أمام كوريا الجنوبية، افتتح خلاله مروان الصحافي التسجيل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، مسجلاً أول أهدافه الدولية بقميص «الأخضر»، قبل أن يدرك أوه هيون جيو التعادل للمنتخب الكوري مع انطلاقة الشوط الثاني.

لكن المنتخب السعودي سرعان ما استعاد زمام المبادرة، بعدما أعاد محمد كنو التقدم في الدقيقة 55، إثر كرة عرضية من سعود عبد الحميد، قبل أن يعزز عبد الإله العمري النتيجة بهدف ثالث من ضربة رأس بعد أربع دقائق، فيما قلص لي جاي سونغ الفارق للمنتخب الكوري في الدقيقة 69.

وأظهر المنتخب السعودي خلال المواجهة قدرة على التعامل مع فترات الضغط، واستثمار الفرص الهجومية، إلى جانب تنوع مصادر التسجيل بين خطوط الوسط والدفاع والهجوم، وهي مؤشرات يتطلع الجهاز الفني إلى تعزيزها أمام أوزبكستان.

ورغم الانتصار، فإن الدقائق الأخيرة من مواجهة كوريا كشفت عن جوانب تحتاج إلى المعالجة، خصوصاً على مستوى المحافظة على الإيقاع والتركيز الدفاعي، بعدما واجه «الأخضر» صعوبات في احتواء المحاولات الكورية للعودة في النتيجة.

وكان دونيس قد أبدى رضاه عن أداء لاعبيه، مؤكداً أن المنتخب قدم مستوى ممتازاً على امتداد 75 دقيقة، قبل أن يواجه بعض الصعوبات في نهاية المباراة.

وقال المدرب اليوناني عقب اللقاء: «الأداء اليوم كان ممتازاً لمدة 75 دقيقة، وواجهنا صعوبة في نهاية المباراة، لكننا ضغطنا قدر الإمكان، وقدمنا أداءً مليئاً بالثقة».

وتمنح مواجهة أوزبكستان الجهاز الفني فرصة جديدة لاختبار مدى قدرة اللاعبين على المحافظة على المستوى نفسه أمام منافس آسيوي يتمتع بإمكانات فنية وبدنية، فضلاً عن أهمية اللقاء في تحسين موقع المنتخب السعودي في التصنيف الدولي.

وكان دونيس قد اختار قائمة تضم 30 لاعباً للمشاركة في معسكر الدوحة، الذي انطلق في التاسع من نوفمبر ويستمر حتى السابع عشر منه، بهدف منح أكبر عدد ممكن من العناصر فرصة إظهار إمكاناتها، وعدم حصر الخيارات في مجموعة محددة من اللاعبين.

وأكد المدرب أن استدعاء هذا العدد من اللاعبين يرتبط بخطته للتحضير لكأس آسيا، موضحاً أنه سعيد بما شاهده من قتالية والتزام، سواء من اللاعبين الذين شاركوا لدقائق محدودة أو الذين خاضوا المباراة كاملة.

وتضم القائمة أسماء ذات خبرة دولية، يتقدمها الحارس محمد العويس، إلى جانب سعود عبد الحميد، وحسان التمبكتي، وعبد الإله العمري، ومحمد كنو، وناصر الدوسري، ومصعب الجوير، وفراس البريكان، وعبد الله الحمدان، فيما يغيب قائد المنتخب سالم الدوسري عن المعسكر الحالي.

دونيس يقود الأخضر وسط شائعات بحث اتحاد القدم عن بديل (الاتحاد السعودي)

ومن المنتظر أن تشكل المباراة الثانية فرصة أمام دونيس لإعادة تقييم بعض الخيارات، سواء على مستوى التشكيلة الأساسية أو التبديلات.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة من التدريبات السبت، عقب الانتصار على كوريا الجنوبية، مع إتاحة الفرصة لهم لقضاء بعض الوقت في جولة حرة بالعاصمة القطرية، قبل العودة إلى البرنامج التدريبي استعداداً للمواجهة الأوزبكية.

وشهد المعسكر عدداً من المستجدات الطبية، بعدما تقرر استبعاد محمد محزري إثر تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ، تستلزم خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي مع ناديه.

كما أكمل همام الهمامي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب، وغادر إلى الرياض للالتحاق بنادي الشباب، بعدما أصبح جاهزاً للعودة إلى التدريبات.

وأنهى علاء آل حجي برنامجه التأهيلي في مركز «سبيتار» بالدوحة، وأظهرت الفحوصات الأخيرة جاهزيته لاستئناف التدريبات مع فريقه، بينما يواصل الحارس نواف العقيدي برنامجه العلاجي في المركز ذاته.

وتأتي مواجهة أوزبكستان في مرحلة يسعى خلالها الجهاز الفني السعودي إلى بناء هوية أكثر وضوحاً للمنتخب، بعد التتويج بكأس الخليج «خليجي 27»، والاستفادة من فترات التوقف الدولي لتطوير الأداء الجماعي وتعزيز الانسجام بين اللاعبين.

وكان دونيس قد كشف عن امتلاكه برنامجاً فنياً يمتد حتى فترة التوقف الدولي في مارس (آذار) المقبل، ويتضمن إقامة مباريات ودية، قبل الانتقال إلى مرحلة الإعداد للمشاركة في بطولة الكأس الذهبية لاتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف».

وتشمل رؤية المدرب اليوناني عقد اجتماعات مع الأندية السعودية، وإعطاء اهتمام أكبر بالمواهب الشابة تحت 23 عاماً، في إطار بناء جيل قادر على مواصلة التطور والمنافسة خلال السنوات المقبلة.

وفي الوقت الذي يواصل فيه دونيس عمله مع المنتخب، فإن مستقبله التعاقدي لا يزال أحد الملفات المطروحة بعد تأجيل كأس آسيا، إذ كشف عقب الفوز على كوريا الجنوبية أن عقده الحالي ينتهي قبل الموعد الجديد للبطولة، منتقداً الشائعات المتعلقة بإقالته أو الاستعانة بمدربين آخرين.