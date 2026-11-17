البرتغالي دانيلو بيريرا قائد فريق الاتحاد (الشرق الأوسط)
أكد البرتغالي دانيلو بيريرا، قائد فريق الاتحاد، أن فريقه مطالَب بتحقيق الفوز في مواجهته المقبلة بدوري أبطال آسيا للنخبة، من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب، مشدداً على أهمية التركيز على المباريات القريبة، بدلاً من الانشغال بالأهداف بعيدة المدى.
وقال بيريرا، في حديثه لوسائل الإعلام، قبل انطلاق الحصة التدريبية المفتوحة للفريق، التي سُمح بحضور أول 15 دقيقة منها: «لا نريد التفكير كثيراً في المدى البعيد، بل نركز على المباريات المقبلة، وتحديداً مواجهتنا المقبلة في البطولة الآسيوية، التي يتعيّن علينا الفوز بها، خصوصاً أننا متأخرون في جدول الترتيب، وعلينا تحقيق نتائج أفضل».
️| دانيلو بيريرا قائد فريق #الاتحاد في حديث لممثلي وسائل الإعلام قبل انطلاق الحصة التدريبية:- نريد منح الجماهير إجابة جيدة بعد فترة التوقف، عملنا على السلبيات وتطوير الإيجابيات ونريد أن نكون مستعدين لمواجهة باختاكور بعد التوقف. pic.twitter.com/5PWJUYSpqp
وأوضح قائد «الاتحاد» أن فترة التوقف جاءت في توقيت مناسب للفريق، بعد سلسلة من المباريات المتتالية التي خاضها في 3 بطولات، إلى جانب الإصابات التي أثّرت على صفوفه خلال الفترة الماضية.
وأضاف: «خضنا عدداً من المباريات، خلال فترة زمنية قصيرة، ومع وجود إصابات عدة وضغط المواجهات، أصبحت الأمور أكثر صعوبة، وكنا بحاجة إلى هذه الاستراحة».
وأشار بيريرا إلى أن فترة التوقف أتاحت للجهاز الفني فرصة العمل على الجوانب التكتيكية والفنية، ومنحت المدرب وقتاً إضافياً لتطبيق أفكاره، وتعزيز الجوانب الإيجابية ومعالجة الأخطاء، بما يساعد الفريق على الظهور بصورة أفضل خلال المرحلة المقبلة.
البرتغالي دانيلو بيريرا قائد فريق الاتحاد (الشرق الأوسط)
أكد البرتغالي دانيلو بيريرا، قائد فريق الاتحاد، أن فريقه مطالَب بتحقيق الفوز في مواجهته المقبلة بدوري أبطال آسيا للنخبة، من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب، مشدداً على أهمية التركيز على المباريات القريبة، بدلاً من الانشغال بالأهداف بعيدة المدى.
وقال بيريرا، في حديثه لوسائل الإعلام، قبل انطلاق الحصة التدريبية المفتوحة للفريق، التي سُمح بحضور أول 15 دقيقة منها: «لا نريد التفكير كثيراً في المدى البعيد، بل نركز على المباريات المقبلة، وتحديداً مواجهتنا المقبلة في البطولة الآسيوية، التي يتعيّن علينا الفوز بها، خصوصاً أننا متأخرون في جدول الترتيب، وعلينا تحقيق نتائج أفضل».
️| دانيلو بيريرا قائد فريق #الاتحاد في حديث لممثلي وسائل الإعلام قبل انطلاق الحصة التدريبية:- نريد منح الجماهير إجابة جيدة بعد فترة التوقف، عملنا على السلبيات وتطوير الإيجابيات ونريد أن نكون مستعدين لمواجهة باختاكور بعد التوقف. pic.twitter.com/5PWJUYSpqp
وأوضح قائد «الاتحاد» أن فترة التوقف جاءت في توقيت مناسب للفريق، بعد سلسلة من المباريات المتتالية التي خاضها في 3 بطولات، إلى جانب الإصابات التي أثّرت على صفوفه خلال الفترة الماضية.
وأضاف: «خضنا عدداً من المباريات، خلال فترة زمنية قصيرة، ومع وجود إصابات عدة وضغط المواجهات، أصبحت الأمور أكثر صعوبة، وكنا بحاجة إلى هذه الاستراحة».
وأشار بيريرا إلى أن فترة التوقف أتاحت للجهاز الفني فرصة العمل على الجوانب التكتيكية والفنية، ومنحت المدرب وقتاً إضافياً لتطبيق أفكاره، وتعزيز الجوانب الإيجابية ومعالجة الأخطاء، بما يساعد الفريق على الظهور بصورة أفضل خلال المرحلة المقبلة.
شعب حضرموت يرفض عرض نيوم لنقل مواجهته إلى تبوكhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5342403-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%AA%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%83
رفضت إدارة نادي شعب حضرموت اليمني عرضاً تقدمت به إدارة نادي نيوم السعودي لنقل مواجهتهما ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال الخليج للأندية إلى مدينة تبوك، بدلاً من العاصمة القطرية الدوحة، التي ستحتضن المباراة في التاسع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة نيوم أجرت تحركات خلال الفترة الماضية لإقامة المواجهة على ملعب النادي الوطني في تبوك، وقدمت عرضاً يتضمن استضافة بعثة الفريق اليمني والتكفل بجميع متطلباتها واحتياجاتها، إلى جانب توفير الميزانية اللازمة لتنظيم المباراة.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن العرض شمل منح شعب حضرموت كامل العوائد المالية من مبيعات التذاكر والحضور الجماهيري، فضلاً عن عوائد النقل التلفزيوني، في مسعى لإقناع النادي اليمني بالموافقة على نقل المباراة إلى الأراضي السعودية.
إلا أن إدارة شعب حضرموت رفضت العرض، ليُحسم بذلك ملف استضافة المواجهة، وتتأكد إقامتها في الدوحة وفق الموعد والمكان المحددين مسبقاً.
ويتصدر نيوم ترتيب المجموعة الأولى برصيد ست نقاط، متساوياً مع الدحيل القطري والشباب العُماني، فيما يقبع شعب حضرموت في المركز الأخير دون رصيد من النقاط.
الأخضر السعودي يطارد انتصاره الودي الثاني في الدوحة أمام أوزبكستانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5342120-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
الأخضر السعودي يطارد انتصاره الودي الثاني في الدوحة أمام أوزبكستان
لاعبو الأخضر في التدريبات بالدوحة (الاتحاد السعودي)
يتطلع المنتخب السعودي إلى مواصلة انتصاراته في معسكره الإعدادي بالعاصمة القطرية الدوحة، عندما يواجه نظيره الأوزبكي مساء الثلاثاء على استاد جاسم بن حمد بنادي السد القطري، في ثاني مبارياته الودية خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وسط رغبة في البناء على الفوز المثير الذي حققه أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 3 - 2، وتأكيد المكاسب الفنية التي خرج بها من المواجهة الأولى.
ويدخل «الأخضر» اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في إنهاء عقدة استمرت 21 عاماً أمام المنتخب الكوري الجنوبي، محققاً انتصاره الأول عليه منذ أغسطس (آب) 2005، عندما تغلب عليه بهدف دون مقابل في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم.
ولا تقتصر أهمية المواجهة الأوزبكية على البحث عن انتصار ثانٍ في الدوحة، إذ تمثل اختباراً جديداً للمدرب اليوناني جورجيوس دونيس، الذي يسعى إلى توسيع دائرة الخيارات الفنية، والوقوف على جاهزية أكبر عدد من اللاعبين، في إطار التحضير للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها كأس آسيا التي تقرر تأجيلها إلى موعد جديد.
وكان المنتخب السعودي قد قدم عرضاً لافتاً أمام كوريا الجنوبية، افتتح خلاله مروان الصحافي التسجيل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، مسجلاً أول أهدافه الدولية بقميص «الأخضر»، قبل أن يدرك أوه هيون جيو التعادل للمنتخب الكوري مع انطلاقة الشوط الثاني.
لكن المنتخب السعودي سرعان ما استعاد زمام المبادرة، بعدما أعاد محمد كنو التقدم في الدقيقة 55، إثر كرة عرضية من سعود عبد الحميد، قبل أن يعزز عبد الإله العمري النتيجة بهدف ثالث من ضربة رأس بعد أربع دقائق، فيما قلص لي جاي سونغ الفارق للمنتخب الكوري في الدقيقة 69.
وأظهر المنتخب السعودي خلال المواجهة قدرة على التعامل مع فترات الضغط، واستثمار الفرص الهجومية، إلى جانب تنوع مصادر التسجيل بين خطوط الوسط والدفاع والهجوم، وهي مؤشرات يتطلع الجهاز الفني إلى تعزيزها أمام أوزبكستان.
ورغم الانتصار، فإن الدقائق الأخيرة من مواجهة كوريا كشفت عن جوانب تحتاج إلى المعالجة، خصوصاً على مستوى المحافظة على الإيقاع والتركيز الدفاعي، بعدما واجه «الأخضر» صعوبات في احتواء المحاولات الكورية للعودة في النتيجة.
وكان دونيس قد أبدى رضاه عن أداء لاعبيه، مؤكداً أن المنتخب قدم مستوى ممتازاً على امتداد 75 دقيقة، قبل أن يواجه بعض الصعوبات في نهاية المباراة.
وقال المدرب اليوناني عقب اللقاء: «الأداء اليوم كان ممتازاً لمدة 75 دقيقة، وواجهنا صعوبة في نهاية المباراة، لكننا ضغطنا قدر الإمكان، وقدمنا أداءً مليئاً بالثقة».
وتمنح مواجهة أوزبكستان الجهاز الفني فرصة جديدة لاختبار مدى قدرة اللاعبين على المحافظة على المستوى نفسه أمام منافس آسيوي يتمتع بإمكانات فنية وبدنية، فضلاً عن أهمية اللقاء في تحسين موقع المنتخب السعودي في التصنيف الدولي.
وكان دونيس قد اختار قائمة تضم 30 لاعباً للمشاركة في معسكر الدوحة، الذي انطلق في التاسع من نوفمبر ويستمر حتى السابع عشر منه، بهدف منح أكبر عدد ممكن من العناصر فرصة إظهار إمكاناتها، وعدم حصر الخيارات في مجموعة محددة من اللاعبين.
وأكد المدرب أن استدعاء هذا العدد من اللاعبين يرتبط بخطته للتحضير لكأس آسيا، موضحاً أنه سعيد بما شاهده من قتالية والتزام، سواء من اللاعبين الذين شاركوا لدقائق محدودة أو الذين خاضوا المباراة كاملة.
وتضم القائمة أسماء ذات خبرة دولية، يتقدمها الحارس محمد العويس، إلى جانب سعود عبد الحميد، وحسان التمبكتي، وعبد الإله العمري، ومحمد كنو، وناصر الدوسري، ومصعب الجوير، وفراس البريكان، وعبد الله الحمدان، فيما يغيب قائد المنتخب سالم الدوسري عن المعسكر الحالي.
ومن المنتظر أن تشكل المباراة الثانية فرصة أمام دونيس لإعادة تقييم بعض الخيارات، سواء على مستوى التشكيلة الأساسية أو التبديلات.
وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة من التدريبات السبت، عقب الانتصار على كوريا الجنوبية، مع إتاحة الفرصة لهم لقضاء بعض الوقت في جولة حرة بالعاصمة القطرية، قبل العودة إلى البرنامج التدريبي استعداداً للمواجهة الأوزبكية.
وشهد المعسكر عدداً من المستجدات الطبية، بعدما تقرر استبعاد محمد محزري إثر تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ، تستلزم خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي مع ناديه.
كما أكمل همام الهمامي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب، وغادر إلى الرياض للالتحاق بنادي الشباب، بعدما أصبح جاهزاً للعودة إلى التدريبات.
وأنهى علاء آل حجي برنامجه التأهيلي في مركز «سبيتار» بالدوحة، وأظهرت الفحوصات الأخيرة جاهزيته لاستئناف التدريبات مع فريقه، بينما يواصل الحارس نواف العقيدي برنامجه العلاجي في المركز ذاته.
وتأتي مواجهة أوزبكستان في مرحلة يسعى خلالها الجهاز الفني السعودي إلى بناء هوية أكثر وضوحاً للمنتخب، بعد التتويج بكأس الخليج «خليجي 27»، والاستفادة من فترات التوقف الدولي لتطوير الأداء الجماعي وتعزيز الانسجام بين اللاعبين.
وكان دونيس قد كشف عن امتلاكه برنامجاً فنياً يمتد حتى فترة التوقف الدولي في مارس (آذار) المقبل، ويتضمن إقامة مباريات ودية، قبل الانتقال إلى مرحلة الإعداد للمشاركة في بطولة الكأس الذهبية لاتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف».
وتشمل رؤية المدرب اليوناني عقد اجتماعات مع الأندية السعودية، وإعطاء اهتمام أكبر بالمواهب الشابة تحت 23 عاماً، في إطار بناء جيل قادر على مواصلة التطور والمنافسة خلال السنوات المقبلة.
وفي الوقت الذي يواصل فيه دونيس عمله مع المنتخب، فإن مستقبله التعاقدي لا يزال أحد الملفات المطروحة بعد تأجيل كأس آسيا، إذ كشف عقب الفوز على كوريا الجنوبية أن عقده الحالي ينتهي قبل الموعد الجديد للبطولة، منتقداً الشائعات المتعلقة بإقالته أو الاستعانة بمدربين آخرين.