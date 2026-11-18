أعلن الاتحاد الهندي لكرة القدم اليوم (الأربعاء) تقدُّمه بشكوى إلى الاتحاد الآسيوي للُّعبة، بشأن إيماءة وصفها بأنها ذات طابع عنصري، صدرت من لاعب فلسطيني خلال فوز الهند 4-1 على المنتخب الفلسطيني في تصفيات كأس آسيا تحت 17 عاماً لعام 2027.

وتأتي الشكوى على خلفية واقعة شهدتها مباراة المجموعة الخامسة أمس (الثلاثاء)؛ إذ أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لاعباً فلسطينياً وهو يوجِّه إيماءة نحو قائد المنتخب الهندي دالالمون غانغتي، فُسرت على أنها توحي بأن رائحته كريهة.

وقال الاتحاد الهندي في بيان عبر منصة «إكس»: «طلب الاتحاد الهندي لكرة القدم في شكواه من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مراجعة الواقعة، وفحص اللقطات المتاحة للمباراة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بموجب اللوائح المعمول بها».

وأضاف: «يتعامل الاتحاد الهندي لكرة القدم بجدية بالغة مع أي شكل من أشكال العنصرية أو السلوك التمييزي. فمثل هذا السلوك يتعارض مع القيم الأساسية لكرة القدم، القائمة على الاحترام والمساواة واللعب النظيف والروح الرياضية».

في المقابل، نفى طه سويدان، لاعب وسط منتخب فلسطين تحت 17 عاماً، وجود أي نية عنصرية وراء الإيماءة، مؤكداً أنه توجه إلى غانغتي عقب المباراة لشرح ما حدث.

وقال سويدان في منشور عبر «إنستغرام»: «كانت الإيماءة مجرد رد فعل عفوي على شعوري بعدم الارتياح بسبب الرطوبة المرتفعة في ماليزيا، وهي أجواء لست معتاداً عليها».

وأضاف: «أرفض بشدة العنصرية بجميع أشكالها، ويحزنني أن يتم تفسير لفتة عفوية وبريئة بهذه الطريقة».

ولم يصدر تعليق فوري من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الذي تواصلت معه «رويترز» للحصول على تعليق.

وعزز المنتخب الهندي حظوظه في التأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً المقررة في أوزبكستان عام 2027، بعدما حقق فوزه الثالث توالياً وحافظ على صدارة المجموعة الخامسة.

وباتت الهند بحاجة إلى تجنب الخسارة أمام ماليزيا المضيفة في مباراتها الأخيرة يوم الجمعة، لضمان التأهل إلى النهائيات.