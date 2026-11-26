أبلغت وزارة الدفاع البريطانية العسكريين المسجلين في قوات الاحتياط بالاستعداد للاستدعاء للحرب.

وللمرة الأولى منذ الحرب الباردة، أُرسلت رسائل إلى نحو 100 ألف من قوات الاحتياط الاستراتيجية، تعرض عليهم فرص التطوع للتدريب والمناورات، مثل مناورة «ستيدفاست ديفيندر» الرائدة لحلف الناتو في الربيع المقبل، وفق صحيفة «تلغراف».

كما طلبت الرسائل منهم تحديث بيانات الاتصال وتقديم معلومات عن وظائفهم الحالية ومهاراتهم.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تهديدات متزايدة من روسيا، إذ يسعى فلاديمير بوتين إلى اختبار عزيمة حلف شمال الأطلسي (الناتو). فقد أطلقت روسيا الأسبوع الماضي صواريخ كروز وطائرة مسيّرة نحو شرق بولندا، على مسافة 60 ميلاً فقط من مكان إجراء مناورة تدريبية عسكرية بقيادة بريطانية وفي اليوم الذي زار فيه وزير الدفاع ورئيس أركان القوات الجوية القوات.

وأشارت تقارير، الأربعاء، إلى أن سلاح الجو البريطاني ينقل طائرات إلى الحظائر ليلاً، ويعتزم نصب شبكات مضادة للمسيّرات لحماية الطائرات في القواعد البريطانية.

وكان وزير الدفاع ويس ستريتنغ، قد حذّر سابقاً من أن بريطانيا يجب أن تكون مستعدة للحرب خلال ألف يوم، وأن المملكة المتحدة يجب أن «تكون مستعدة مع حلفائنا للقتال والانتصار».

وترى «تلغراف» أن الحكومة البريطانية تسعى إلى ضمان قدر أكبر من الصمود، في وقت تنظر فيه المملكة المتحدة بشكل «أكثر جدية» إلى المادة الثالثة من معاهدة «الناتو»، التي تُلزم الدول الأعضاء بـ«الحفاظ على قدرتها الفردية والجماعية على مقاومة هجوم».

والجيش البريطاني في أصغر حجم له منذ الحروب النابليونية، إذ يقترب عدد المقيدين في الخدمة الفعلية من 73 ألفاً.

وقالت وزارة الدفاع إن رسائل أُرسلت إلى قدامى المحاربين في «خطوة عملية لتعزيز الجهوزية والردع، وللمساعدة في تقليل خطر النزاع».

وقد أُرسلت إلى عناصر الاحتياط الاستراتيجيين، وهم محاربون قدامى غادروا الجيش مؤخراً ولا يزالون ملزمين بالاستدعاء في ظروف استثنائية، على عكس أولئك الذين يتطوعون كمدنيين عاديين.

وقال مصدر في الجيش إن الرسالة أُرسلت لتحسين «البيانات والمعلومات» عن العسكريين السابقين.

وأضاف: «حتى لو كنت مجرد سائق دبابة في الجيش ذات يوم، فوظيفتك المدنية الآن قد تكون مختلفة تماماً، بل وأكثر فائدة للدفاع في الواقع».

وتابع: «رغم أن لا أحد يقترح تعبئة قوات الاحتياط فجأة، فإنه سيكون من الجنون ألا تكون لدينا قاعدة بيانات وإمكانية الوصول إليهم إذا احتجت إلى ذلك يوماً، فهناك الكثير من الأمور التي تحتاج إلى تذكير. المرحلة الأولى هي تحديد من هم، وأين هم، وما مهاراتهم».

وكشفت «تلغراف» سابقاً أنه عندما كان اللورد ساندرز رئيساً لهيئة الأركان العامة، أبلغ الحكومة بأنها ستضطر إلى «تعبئة الأمة» لخوض حرب مع روسيا لأن الجيش البريطاني صغير جداً.

وفي العام الماضي، أبرزت المراجعة الاستراتيجية للدفاع التي أجرتها الحكومة الحاجة إلى أن يؤدي كل جزء من المجتمع دوراً في الدفاع عن البلاد. كما أوصت بإعادة التواصل مع الاحتياطي الاستراتيجي للاستفادة من مهاراتهم وخبراتهم عند الحاجة.

الاحتياط جزء من الردع

وقال كالفين بيلي، وزير شؤون قدامى المحاربين: «قوتنا لا تكمن فقط في الأسلحة والمعدات التي نملكها، بل تكمن في شعبنا. كل عضو في احتياطينا الاستراتيجي جزء من تلك القوة. في حين أن معظم أفراد الاحتياطي الاستراتيجي لن يُستدعوا للعودة أبداً، فإنهم جزء من ردع بلادنا، ويساعدون في منع النزاع كل يوم».

وأضاف: «هذه الرسائل لا تعني أن الاحتياطيين على وشك التعبئة. إنها مجرد إدارة جيدة لشؤوننا للتأكد من معرفتنا كيفية الاتصال بمَن هم مؤهلون والبقاء على اطلاع بمهاراتهم وخبراتهم».

وبعد الضربات الصاروخية في بولندا، يوم الجمعة، لمّح دونالد توسك، رئيس الوزراء البولندي، إلى أن روسيا استهدفت المنطقة كـ«استفزاز متعمد» ضد بريطانيا وبولندا ودول الناتو.

وقال أندي بيرنهام، رئيس الوزراء، إن الحادث «غير مقبول على الإطلاق»، وأدانه «دون تحفظ» متعهداً بأن المملكة المتحدة ستدعم بولندا «بكل طريقة ممكنة».

وتزامن إطلاق الصواريخ الروسية مع القمة في الصين بين بوتين ودونالد ترمب وشي جينبينغ؛ حيث عانق الرئيس الأميركي نظيره الروسي ووصفه بأنه «صديق».