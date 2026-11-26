من المقرر أن تَمثُل امرأة تحمل الجنسيتين الألمانية والأوكرانية أمام محكمة في برلين اليوم الخميس بتهمة التجسس لصالح روسيا من خلال تمرير معلومات إلى عميل استخبارات في السفارة الروسية.

وتقول النيابة الاتحادية إن المرأة كانت على اتصال بالعميل منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على الأقل، وإنها سعت، بناء على طلبه، للحصول على معلومات حول سياسة الدفاع الألمانية وصناعة الأسلحة، لا سيما ما يتعلق بالحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا.

ويقول المدعون العامون إنها كانت تزوده بمعلومات عن فعاليات رفيعة المستوى وساعدته في الوصول إليها. وعلمت «وكالة الأنباء الألمانية» أن العميل كان نائب الملحق العسكري الروسي، وطرد لاحقاً من ألمانيا.

ووفقاً للائحة الاتهام، حاولت المرأة أيضاً «تجنيد أشخاص من وزارة الدفاع وصناعة الأسلحة» لمساعدتها. ويقول المدعون العامون إن دوافعها كانت نابعة من معتقداتها السياسية.

وتخضع المرأة للحبس الاحتياطي منذ اعتقالها في يناير (كانون الثاني). ووفقاً لمصادر، كانت تعيش في ألمانيا منذ عقود، وكانت تعمل مؤخراً في مجال خدمات التسويق وترأس مجموعة ضغط.

وقالت مصادر أمنية إنها كانت معروفة منذ فترة طويلة بتوطيد علاقاتها مع الأوساط الموالية لروسيا. وكانت نشطة في الأوساط السياسية في برلين، كما حضرت فعاليات نظمتها جمعيات ومنظمات مختلفة.

ألمانيا تطرد دبلوماسياً روسياً

في اليوم التالي للاعتقال، استدعت وزارة الخارجية الألمانية السفير الروسي وأبلغته بأن أحد أعضاء طاقم السفارة المعتمدين، تورَّط في أعمال تجسس في ألمانيا، شخص غير مرغوب فيه، على أن يسري ذلك فوراً.

ورَدَّ الكرملين لاحقاً بطرد دبلوماسي ألماني من روسيا.