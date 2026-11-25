أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي (إن بي إيه)، الأربعاء، تخصيص «ما لا يقل عن عشرة مليارات يورو» لبناء وتجديد القاعات الرياضية الخاصة بالأندية التي ستشارك في دوريها الأوروبي المرتقب.

وأوضحت الرابطة في بيان أن هذه المبادرة ستتيح «للأندية ومجموعات الملاك المحتملين الوصول إلى رؤوس أموال مستدامة، إضافة إلى خبرات (إن بي إيه)، لتطوير قاعات رياضية حديثة، وعند الاقتضاء، الأحياء المحيطة بها».

وسيكون بإمكان الأعضاء المستقبليين في دوري «إن بي إيه أوروبا» الاستفادة من هذا الصندوق المموّل خصوصاً من قِبل صناديق استثمارية مثل «آريس مانجمنت» و«أبولو سبورتس كابيتال» و«جيه بي مورغان»، للحصول على التمويل اللازم لبناء أو تجديد المنشآت الرياضية، بل وحتى «عند الاقتضاء، تطوير أحياء متعددة الاستخدامات حولها».

ورفضت رابطة «إن بي إيه» في رد على سؤال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» التعليق على المقابل الذي سيطلبه المستثمرون لقاء توفير هذه الأموال.

وتعتزم الرابطة، بالشراكة مع الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا)، إطلاق مسابقة جديدة في أوروبا تضم 16 فريقاً، بينها 12 دائماً في مدن أوروبية كبرى هي لندن، مانشستر، باريس، ليون، برشلونة، مدريد، ميونيخ، برلين، إسطنبول، ميلانو، روما وأثينا.

وأكد نائب مفوض رابطة «إن بي إيه»، مارك تايتوم، في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الإبقاء على موعد الإطلاق المستهدف في أكتوبر 2027، سواء أسفرت المفاوضات مع الدوري الأوروبي (يوروليغ) الذي ينظم أبرز بطولة للأندية في القارة، عن اتفاق أم لا.

وقال تايتوم أيضاً: «نحن نتقدم بسرعة، ولم نتباطأ إطلاقاً. ما زلنا نأمل التوصل إلى اتفاق مع (يوروليغ)، لكننا مستعدون للمضي قدماً».

وفي أوائل الشهر الماضي، رفضت الأندية الـ13 المساهمة في «يوروليغ» عرض التعاون الذي اقترحته رابطة الدوري الأميركي.

وتؤكد رابطة «إن بي إيه»، منذ أشهر، أن هذه البطولة الجديدة ستبصر النور مهما كانت نتيجة المناقشات مع «يوروليغ».

وفي يونيو (حزيران)، توقع أحد كبار المسؤولين عن دوري «إن بي إيه» في نسخته الأوروبية في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية» أن تدر المسابقة الجديدة مئات ملايين الدولارات سنوياً على الفرق المشاركة فيها.

وأوضح جورج أيفازوغلو، المدير الإداري لـ«إن بي إيه» في أوروبا والشرق الأوسط، أن على الأندية الراغبة بالمشاركة أن تدفع ما بين «500 مليون ومليار» دولار، مقابل أن تصبح «شريكاً» في مشروع «إن بي إيه» أوروبا.

وصرح مفوض «إن بي إيه»، آدم سيلفر، أوائل الصيف بأنه تلقى «اهتماماً قياسياً» من أندية محتملة.

وتعرض رابطة «إن بي إيه» مشروعها للدوري الجديد باعتباره مصدراً ضخماً لأرباح المستثمرين المحتملين، رغم التكلفة الأولية الضخمة.

وقال أيفازوغلو إن «الشريك يصبح مساهماً. هناك قيمة للأصل».

وأضاف: «هذا دوري (إن بي إيه) في أوروبا، وسيُصبح (بالنسبة إلى أي نادٍ مشارك) أصلا تُقدر قيمته بعشرات مليارات الدولارات».

وتقضي الخطة بإنشاء دوري يضم 12 نادياً دائماً، مع تأهل أربعة أندية إضافية للمشاركة في البطولة.

وعقب الإعلان عن التوجه لإطلاق هذا المشروع، أعربت إدارة «يوروليغ» عن قلقها من أن يؤدي وجود دوري ثان على مستوى النخبة إلى إضعاف اللعبة في المنطقة.

ووصف الرئيس التنفيذي للبطولة، باوليوس موتييوناس، إنشاء دوري إضافي بأنه «غير ضروري».