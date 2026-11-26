قال ناوكي تامورا، عضو مجلس إدارة بنك اليابان، المعروف بتوجهاته المتشددة بشأن السياسة النقدية، يوم الخميس، إن البنك المركزي يتعيّن عليه الاستجابة سريعاً لأي مؤشرات على تجاوز التضخم المستويات المستهدفة، بما في ذلك تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة، في تصريحات أبقت احتمالات زيادة الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) قائمة.

وأضاف تامورا أن ارتفاع تكاليف المواد الخام، بما في ذلك الزيادة في أسعار النفط الخام نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، بدأ بالفعل يرفع أسعار مجموعة واسعة من السلع، مع توقعات بتزايد انتقال هذه الارتفاعات إلى أسعار المستهلكين خلال الفترة المقبلة، وفق «رويترز».

وقال: «تشير التطورات الأخيرة في الأسعار إلى تزايد المخاطر الصعودية للتضخم»، محذراً من الضغوط السعرية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، وارتفاع تكاليف الواردات نتيجة ضعف الين، واستمرار قوة الطلب على السلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأضاف تامورا، في كلمة ألقاها أمام قادة الأعمال في مدينة كوفو بمحافظة ياماناشي: «في ظل استمرار الأوضاع المالية والنقدية الميسرة، أرى أن بنك اليابان بحاجة إلى رفع سعر الفائدة إلى مستوى يُعد محايداً بالنسبة إلى الاقتصاد في وقت قريب».

وتأتي هذه التصريحات قبيل اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين وينتهي في 18 ديسمبر (كانون الأول)، وسط توقعات واسعة في الأسواق بأن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.5 في المائة، مقارنة بمستواه الحالي البالغ 1.25 في المائة.

كما تعكس التصريحات تركيز بنك اليابان على مخاطر التضخم، رغم أن التقلبات الأخيرة في الأسواق وضعف الاستهلاك يزيدان من الضبابية المحيطة بآفاق الاقتصاد الياباني الهش.

وفي مؤتمر صحافي عقب كلمته، قال تامورا إن السيناريو الأساسي لديه يتمثل في رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرة كل بضعة أشهر، إلى أن يصل سعر الفائدة إلى مستوى لا يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي أو تسخينه بشكل مفرط.

وأضاف: «لكن إذا زادت احتمالات تحقق المخاطر الصعودية للأسعار، فقد نحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع. وإذا استمرت المخاطر الصعودية للتضخم، فقد تصبح زيادة الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ضرورية».

وأشار إلى أن بنك اليابان قد يحتاج إلى اتخاذ خطوات أكثر جرأة إذا ارتفعت توقعات التضخم لدى الأسر والشركات بصورة أكبر.

وقال تامورا إن الاستهلاك المحلي لا يزال يتمتع بالمرونة، وإن الطلب العالمي على منتجات الذكاء الاصطناعي يُرجح أن يظل قوياً، في إشارة إلى أن المؤشرات الأخيرة على ضعف إنفاق الأسر أو موجة بيع أسهم شركات التكنولوجيا لن تشكل عوامل تعوق رفع أسعار الفائدة في المدى القريب.

وعندما سُئل عن تأثير التراجعات الأخيرة في الأسواق على قرار البنك بشأن رفع الفائدة، قال: «لا تزال أمامنا نحو ثلاثة أسابيع حتى اجتماع السياسة النقدية في ديسمبر، ولذلك أود دراسة البيانات المختلفة التي ستصدر حتى ذلك الحين بعناية».

لا يزال الطريق إلى المستوى المحايد طويلاً

مع ارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة تكاليف الواردات نتيجة ضعف الين، وما يضيفه ذلك من ضغوط تضخمية، رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.25 في المائة في سبتمبر (أيلول)، بعد زيادة سابقة في يونيو (حزيران)، في فترة فاصلة أقصر من وتيرة الرفع التي بلغت نحو مرتين سنوياً خلال عامي 2024 و2025.

وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول)، لكنه أشار إلى أن التضخم الأساسي اقترب إلى حد كبير من مستهدفه البالغ 2 في المائة، وأبدى استعداده لمواصلة رفع الفائدة لمنع تسارع نمو الأسعار بصورة مفرطة.

وقال تامورا إنه لا تغيير في تقديراته بأن سعر الفائدة المحايد في اليابان، وهو المستوى الذي لا يؤدي إلى إبطاء النشاط الاقتصادي أو تحفيزه بشكل مفرط، يدور حول 2 في المائة، ما يترك مجالاً لمزيد من الزيادات.

وأضاف أن الحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة تزداد بسبب أن توقعات التضخم في اليابان أقل رسوخاً مقارنة باقتصادات أخرى، ما يجعل التضخم الأساسي أكثر عرضة لتقلبات كبيرة نتيجة الصدمات الخارجية.

وقال: «من وجهة نظري، يتعين على بنك اليابان، لذلك، الاستجابة للصدمات بسرعة وقوة أكبر مما سيكون ضرورياً لو كانت توقعات التضخم الأساسي أكثر رسوخاً».

ويُعد تامورا، وهو مسؤول تنفيذي سابق في أحد البنوك التجارية، إلى جانب هاياجي تاكاتا، الاستراتيجي السابق في سوق السندات، من أبرز الأعضاء المتشددين في مجلس إدارة البنك المؤلف من تسعة أعضاء، إذ يفضلان رفع أسعار الفائدة بوتيرة منتظمة لتجنب مخاطر ارتفاع التضخم إلى مستويات مفرطة.