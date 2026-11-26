قالت الصين، الخميس، إنها تحتفظ بحقها في اتخاذ «التدابير الضرورية» رداً على الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنتها واشنطن، في خطوة قد تهدد الهدنة الهشة في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، خه يادونغ، خلال مؤتمر صحافي دوري، إن الاستناد إلى وجود «فائض في الطاقة الإنتاجية» لتبرير فرض الرسوم الجمركية ليس سوى «ذريعة للحمائية التجارية».

وأضاف أن «مثل هذه الإجراءات لا تفشل فقط في معالجة الاختلالات الهيكلية لدى الدول التي تتخذها، بل تؤدي أيضاً إلى الإخلال بأمن واستقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية، وعرقلة التعاون الصناعي، وزيادة التضخم العالمي، والإضرار بالمصالح المباشرة للشركات والمستهلكين، فضلاً عن تشكيل مخاطر منهجية طويلة الأمد على النمو الاقتصادي العالمي».

ودعا يادونغ الولايات المتحدة إلى «تصحيح ممارساتها الخاطئة والعودة إلى المسار الصحيح لحل الخلافات من خلال الحوار والتشاور»، مضيفاً أن الصين «ستتابع التطورات من كثب، وتحتفظ بحقها في اتخاذ التدابير الضرورية للدفاع بحزم عن حقوقها ومصالحها المشروعة».

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مراراً الفائض التجاري الكبير للصين مع الولايات المتحدة، محمّلاً إياه مسؤولية تراجع القدرات التصنيعية الأميركية وفقدان الوظائف في القطاع الصناعي.

وبعد عودته إلى البيت الأبيض لولاية ثانية العام الماضي، فرض ترمب رسوماً جمركية جديدة على السلع الصينية، مما أدى إلى تصعيد متبادل في الإجراءات التجارية، وصلت خلال إحدى مراحل المواجهة إلى 145 في المائة.

ومن المقرر أن تنتهي الهدنة التجارية التي توصل إليها ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، خلال يناير (كانون الثاني) المقبل، بعدما اتفق الجانبان في سبتمبر (أيلول) على تمديدها شهرين.

والتقى الرئيسان الأسبوع الماضي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في مدينة شنتشن جنوب الصين، ومن المقرر أن يلتقيا للمرة الرابعة هذا العام في ديسمبر (كانون الأول)، خلال قمة مجموعة العشرين في الولايات المتحدة.

وتستهدف الرسوم الأميركية الجديدة المقترحة مجموعة من الشركاء التجاريين، من بينهم الصين والاتحاد الأوروبي واليابان، وتصل نسبتها إلى 20 في المائة.

وتُعد الصين من بين الدول التي تواجه أعلى نسبة رسوم، عند 20 في المائة، لكن الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير قال إن هذه الرسوم تندرج ضمن حدود المفاوضات التجارية القائمة مع بكين.

وقال غرير، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» الأميركية، إن «الصين تدرك أننا سنفرض مستوى معيناً من الرسوم الجمركية، وهذا الإجراء يندرج ضمن التفاهم القائم»، مضيفاً أن واشنطن تعرض على بكين إعفاءات جمركية تشمل سلعاً تبلغ قيمتها نحو 30 مليار دولار.