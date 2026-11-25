دافع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، عن نهج الرئيس الأميركي دونالد ترمب في التعامل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقبيل اجتماعه مع ترمب في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا، اليوم الأربعاء، قال روته لشبكة «فوكس نيوز» الأميركية إن ترمب يضع بوتين قيد الاختبار، وآخرها خلال لقائهما في مدينة شنتشن الصينية الأسبوع الماضي.

وأوضح روته أن ترمب يطرح تساؤلات على بوتين من قبيل: «هل هو مستعد للجلوس إلى طاولة المفاوضات؟ وهل لديه استعداد للدخول فعلياً في محادثات؟».

وقال روته إنه يجب مواصلة ممارسة استراتيجية الضغط التي يتبعها ترمب، مضيفاً: «أعتقد أن هذا النهج يؤتي ثماره، ويجب الاستمرار فيه».

وكان ترمب قد نادى بوتين خلال اجتماع في الصين، الأسبوع الماضي، هو الأول بينهما منذ أغسطس (آب) 2025، بـ«صديقي»، بينما رد عليه الرئيس الروسي بالإنجليزية: «سعدت بلقائك».

وفي مؤتمر صحافي في البيت الأبيض الجمعة الماضي، أشاد ترمب بعلاقته مع كل من بوتين والرئيس الصيني شي جينبينغ.

وقال ترمب: «لدي علاقات رائعة مع بوتين، وهذا أمر جيد للغاية. لدي علاقات رائعة مع الرئيس شي، وهذا أمر جيد، وبلادنا تنعم بالأمان بفضل ذلك».

وعند سؤاله عما إذا كان يعتقد أن بوتين صديق لأميركا، أجاب ترمب: «لا يمكنني التحدث نيابة عن أميركا»، لكنه أضاف أن «العلاقة الجيدة للغاية... تمنحنا الكثير من القوة الإضافية».