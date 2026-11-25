لا تقتصر التحولات التي يُحدثها الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري على تغيير أساليب خوض الحروب، بل تمتدّ إلى تعزيز قدرة جيوش الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) على التنسيق والعمل المشترك، وفق ما أفاد مسؤول عسكري بارز في الحلف.

وقال القائد الأعلى للتحول العسكري في «الناتو»، الأدميرال الفرنسي بيار فاندييه، في تصريحات لعدد من الصحافيين بمقر الحلف في بروكسل، نقلتها «وكالة الصحافة الفرنسية»، الأربعاء، إن الذكاء الاصطناعي سيكون في صميم فاعلية الحلف العسكرية، مشدداً على ضرورة تسريع وتيرة تطوير هذه التكنولوجيا لضمان التفوق العسكري.

وحذّر فاندييه من أن التباطؤ في هذا المجال قد تكون له تداعيات حاسمة، قائلاً: «إذا أبطأنا كل شيء، فسنخسر الحرب. وهذا مؤكد بنسبة 100 في المائة». وبات الذكاء الاصطناعي حاضراً بالفعل في النزاعات الدائرة، خصوصاً في أوكرانيا، حيث شهد استخدامه تقدماً كبيراً. فقد أصبحت أنظمة الذكاء الاصطناعي المدمجة في الطائرات المسيّرة قادرة على تحديد مسارها بصورة مستقلة، من دون تدخل بشري، بعدما كان تشغيلها يتطلب، في بداية الحرب، توجيهها من جانب مشغّل بشري حتى بلوغ أهدافها.

دروس الحرب الأوكرانية

أوضح المسؤول العسكري في «الناتو» أن بعض المسيّرات المستخدمة اليوم في أوكرانيا باتت مزوّدة بمعالجات رسومية تتيح لها تحديد أهدافها بصورة مستقلة.

ويساعد الذكاء الاصطناعي الجيش الأوكراني أيضاً على رصد الأهداف وتحليل الصور الميدانية بدقة متزايدة. وقال فاندييه إنه بات بالإمكان، من خلال تحليل الصور على شاشة كمبيوتر، التمييز بين حركة أرنب وجندي وسط النباتات.

وتدرك الجيوش الغربية اليوم حجم الثورة التكنولوجية الجارية في المجال العسكري. وقال الأدميرال الفرنسي: «خلال السنوات الأولى من الحرب، كانت غالبية الدول الغربية تقول: ليس لدينا ما نتعلمه من أوكرانيا، فهذه ليست حرباً كنا سنخوضها بالطريقة ذاتها. أما اليوم، فلا أعتقد أن أحداً لا يزال يقول ذلك».

ويساعد الذكاء الاصطناعي الجيوش على تكوين صورة أوضح عن ساحات المعارك، عبر معالجة وتلخيص كميات هائلة من المعلومات، سواء كانت استخباراتية أو من مصادر أخرى. كما بات يُدمج في منظومات تسلّح متعددة لتعزيز قدرتها على العمل بصورة مستقلة.

«لغة مشتركة» لجيوش الحلف

غير أن الاستفادة من هذه التطورات التكنولوجية تتطلب تعزيز قدرة جيوش الدول الأعضاء في «الناتو» على التواصل والعمل المشترك، وهو هدف يسعى الحلف إلى تحقيقه منذ سنوات عبر اعتماد معايير موحّدة بين أعضائه. واليوم، يتيح الذكاء الاصطناعي لمنظومات تسلّح مختلفة التواصل فيما بينها، من دون أن يلغي تماماً الحاجة إلى توحيد المعايير العسكرية. وعدّ فاندييه هذا التطور «نبأ استثنائياً بالنسبة إلى الناتو»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

تحديات أمن البيانات

تتمثّل المرحلة المهمة المقبلة في تطوير قدرات الحوسبة السحابية، التي تتيح إدارة البيانات وتخزينها.

وسيتعيّن على الحلف إبداء قدر كبير من المرونة في هذا المجال، بما في ذلك الاستعانة بأنظمة تجارية تابعة للقطاع الخاص، نظراً إلى اعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي على البنية التحتية السحابية. لكن التعاون مع كبرى الشركات العاملة في مجال الحوسبة السحابية، مثل «مايكروسوفت» و«أوراكل» و«غوغل»، يطرح تحدياً رئيسياً يتعلق بسرية المعلومات، وفق فاندييه، الذي أكد وجود حلول لهذه المعضلة.

وأوضح الأدميرال الفرنسي أنه ليس من الضروري دائماً أن يتشارك أحد الحلفاء كامل مخزونه من المعلومات مع حليف آخر، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في انتقاء المعلومات المفيدة وحجب بعض البيانات، بما يتيح تبادل المعلومات الضرورية فحسب.

ويتولى فاندييه، الذي شغل سابقاً منصب رئيس أركان البحرية الفرنسية وقاد حاملة الطائرات «شارل ديغول»، منذ عام 2024، الإشراف على تطوير القدرات العسكرية للحلف وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين قوات الدول الأعضاء فيه.