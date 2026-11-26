تراجعت السندات الحكومية الهندية في التعاملات المبكرة يوم الخميس، متخلية عن مكاسب الجلسة السابقة بأكثر من قيمتها، مع ارتفاع أسعار النفط، وتحذير البنك المركزي المحلي من اتساع ضغوط تضخم أسعار الغذاء، وذلك قبل أيام قليلة من قراره بشأن السياسة النقدية.

وبلغ عائد السندات القياسية لأجل 2036 ذات الفائدة البالغة 6.94 في المائة، 7.2125 في المائة بحلول الساعة 10:05 صباحاً بالتوقيت المحلي (04:35 بتوقيت غرينتش)، مقارنة مع 7.1641 في المائة عند إغلاق تعاملات الأربعاء، وفق «رويترز».

وارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء ما أثار مخاوف من احتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط. وواصل خام برنت القياسي مكاسبه خلال التداولات الآسيوية، متجاوزاً مستوى 95 دولاراً للبرميل.

وبالنسبة إلى الهند، التي تستورد معظم احتياجاتها من النفط الخام، فإن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى اتساع عجز الحساب الجاري، وزيادة الضغوط على الروبية، فضلاً عن تغذية التضخم المحلي.

وقال أحد المتعاملين لدى شركة متخصصة في التعاملات الأولية بالسندات إن «ارتفاع أسعار النفط يمثل دائماً أخباراً سلبية للسندات، إذ إن المخاوف التضخمية قد تبدد بالكامل المكاسب التي حققتها سوق السندات خلال الشهر».

من جهته، قال بنك الاحتياطي الهندي في نشرته الشهرية إن ضغوط تضخم أسعار الغذاء في البلاد لا تزال واسعة النطاق، وإن البيانات تشير إلى «اتساع نطاق الضغوط السعرية».

وأوضح البنك أن البيانات عالية التواتر المتاحة حتى 19 نوفمبر (تشرين الثاني) أظهرت استمرار قوة زخم أسعار الغذاء، ومواصلة أسعار الحبوب والبقوليات الرئيسية ارتفاعها، ما يؤكد أن مشكلة التضخم لم تعد مقتصرة على عدد محدود من السلع.

وكانت «رويترز» قد أفادت، في وقت سابق من هذا الشهر، بأن ضعف الأمطار الموسمية أسهم في تقليص إمدادات الغذاء وارتفاع الأسعار، في وقت كان فيه معدل التضخم السنوي لأسعار التجزئة قد تجاوز بالفعل الحد الأعلى للنطاق المستهدف من قبل بنك الاحتياطي الهندي، والبالغ 6 في المائة، خلال أكتوبر (تشرين الأول).

وتترقّب الأسواق حالياً قرار البنك المركزي بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في 4 ديسمبر (كانون الأول). ويتوقع غالبية الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بينما لا يستبعد بعضهم اتخاذ خطوة أكبر.

أسعار الفائدة

قفزت أسعار الفائدة على عقود مبادلة المؤشر لليلة واحدة بالتوازي مع ارتفاع عوائد السندات، مع تراجع المتعاملين عن مراكزهم السابقة التي راهنت على انخفاض أسعار الفائدة.

ولم تُسجل تعاملات بعد على العقود لأجل عام واحد، بينما ارتفع سعر الفائدة لأجل عامين بمقدار 6 نقاط أساس إلى 6.45 في المائة، كما صعد السعر الأكثر تداولاً لأجل خمس سنوات بمقدار 6 نقاط أساس إلى 6.44 في المائة.