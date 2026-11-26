التقط الدولار الأميركي، الذي شهد ارتفاعاً، أنفاسه مع اقتراب عطلة عيد الشكر يوم الخميس، ليتداول دون أعلى مستوياته المسجلة هذا العام بقليل، في وقت يقيّم فيه المستثمرون ما إذا كان التباطؤ المحتمل في طفرة الذكاء الاصطناعي قد يحدّ من التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة.

وتراجع مؤشر الدولار خلال الليل، بالتزامن مع تقليص الأسهم خسائرها وانخفاض عوائد السندات. وأبقى ذلك العملة الأميركية مستقرة خلال أسبوع اتسم حتى الآن بتقلبات حادة، إذ استفادت من التحركات القوية في أسهم التكنولوجيا، لكنها تعرضت أيضاً لضغوط بفعلها، وفق «رويترز».

وقال سيم موه سيونغ، استراتيجي العملات الأجنبية لدى بنك «أو سي بي سي» في سنغافورة، إن العلاقة بين الدولار والأسهم قد تظل متقلبة، في ظل تجاذب بين الطلب على الملاذات الآمنة والمخاوف من أن يؤدي تباطؤ أعمق في قطاع الذكاء الاصطناعي إلى التأثير سلباً على النمو الاقتصادي الأميركي.

وأضاف أن «نسبة المخاطر إلى العوائد في السعي وراء مزيد من المكاسب للدولار الأميركي تبدو أقل جاذبية، لكن مخاطر تبني الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية أكثر تشدداً من المتوقع ستبقي الدولار مدعوماً».

واستقر الين إلى حد كبير أمام الدولار، ليتداول عند نحو 159.19 ين للدولار في وقت مبكر من بعد ظهر التداولات الآسيوية.

وتراجع اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.096 دولار، مع تحول اهتمام الأسواق إلى محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، بحثاً عن مؤشرات بشأن توجهات أسعار الفائدة.

كما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.3097 دولار.

قوة الدولار ذات الطابع الدفاعي

أدى تراجع التفاؤل بشأن الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى دفع بعض المستثمرين نحو سندات الخزانة الأميركية هذا الأسبوع، ما تسبب في انخفاض العوائد وتقلص بعض المزايا التي يتمتع بها الدولار من حيث أسعار الفائدة.

وقال فيشنو فاراثان، الاقتصادي لدى بنك «ميزوهو»، إن ذلك قدم بعض الدعم للين، لكنه حذّر من اعتبار العملة اليابانية ملاذاً آمناً بالمعنى التقليدي، إذ تتعرض بدورها لضغوط ناجمة عن التراجع في أسهم الذكاء الاصطناعي والتحديات التجارية.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد اقترحت، يوم الأربعاء، فرض رسوم جمركية جديدة على السلع الواردة من 14 شريكاً تجارياً رئيسياً، على أن تكون أعلى المعدلات على الصين، التي تلقي الولايات المتحدة باللوم عليها بشكل أساسي في إغراق الأسواق العالمية بالصادرات منخفضة الأسعار.

لكن فاراثان قال إن تأثير الرسوم المقترحة على الدولار من المرجح أن يكون محدوداً، نظراً إلى أن هذه الإجراءات لا تحمل عنصر المفاجأة الذي رافق فرض الرسوم في عام 2025.

وأضاف أن «الأمر يتعلق هنا بقوة دفاعية للدولار أكثر مما يتعلق بخسارة حادة للدعم التجاري الذي تحظى به العملات الآسيوية».

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المائة إلى 103.8 نقطة.

وعززت بيانات التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، التي جاءت أعلى من المتوقع في أكتوبر، والمراجعة الحادة بالزيادة لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، إلى جانب مسح أجراه مجلس الاحتياطي الفيدرالي وأظهر استمرار النمو الاقتصادي وبقاء التضخم عند مستويات مرتفعة، التوقعات بأن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول)، ثم مرة أخرى في أوائل عام 2027.

وفي أستراليا، تلقى الدولار الأسترالي دعماً من بيانات قوية بشأن استثمارات الشركات صدرت يوم الخميس، ليرتفع بنسبة 0.3 في المائة إلى 0.6648 دولار، متعافياً من مستوى قريب من أدنى مستوياته في نحو عام الذي سجله في وقت سابق.

أما الفرنك السويسري، فتراجع بنسبة 0.1 في المائة أمام الدولار يوم الخميس، بعدما ارتفع بنسبة 0.5 في المائة خلال الليل مدعوماً بالطلب على الملاذات الآمنة، ليجري تداوله أخيراً عند 0.8320 فرنك للدولار.

وتراجع الدولار الكندي بشكل طفيف، بعدما سجل أعلى مستوى له في أسبوعين، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط.