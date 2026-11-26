تضع مُصمّمة الرقصات اللبنانية أليس مسابكي خبرتها الطويلة في خدمة فنّ يصعب أن يتحوّل في لبنان إلى خيار مهني. فالباليه الذي يُمارَس في الغالب بموازاة التزامات دراسية ومهنية، يحتاج إلى شروط مختلفة لإعداد راقصات مُحترفات. على هذا الأساس، يمكن تقدير العمل الذي قدّمته على خشبة «مسرح المدينة» في بيروت، ومحاولتها الارتقاء بحصيلة التدريب في قاعات الرقص إلى مستوى العرض المسرحي.

تعود مسابكي إلى الباليه الكلاسيكي بعد سنوات من الاشتغال على الرقص المعاصر، مستندةً إلى تكوين فنّي تلقّته في لبنان وفرنسا، ومسيرة بدأت في ثمانينات القرن الماضي. وقد اختارت لأمسيتها ثلاثة أعمال متفاوتة في طبيعتها التعبيرية، هي: «Les Sylphides» (أرواح الهواء)، و«فاوست»، و«Variations de Lune» (تنويعات القمر)، تولّت تصميم رقصاتها، مُستعينةً بـ16 راقصة لبنانية، وبالراقصة كارولين حاتم للأداء المنفرد المعاصر.

مَطالب الخشبة تتخطّى ما تعلّمته الراقصة أمام المرآة (أليس مسابكي)

وقد اعتنت بالبناء التشكيلي للوحات، مستفيدةً من تعدُّد الأجساد على الخشبة وما يتيحه من تنويع في الخطوط والمستويات الحركية. وهي، وفق تقديمها للعرض، تعمَّدت منح الرقص الجماعي دوراً أساسياً في صياغتها لباليه ميشيل فوكين العائد إلى عام 1909. وقد أتاح لها هذا الخيار الاشتغال على جمالية المشهد في كُلّيته، بحيث تستمدّ الحركة الفردية قيمتها البصرية أيضاً من موقعها ضمن التكوين الجماعي. وانسجم هذا التصوُّر مع موسيقى فريدريك شوبان والطابع الرومانسي للباليه الأبيض، حيث تؤدّي خفّة الحركة وامتداد الخطوط الجسدية وتناسقها دوراً في صياغة المشهد البصري.

لكنّ جمال التكوين الجماعي كان أحياناً يحجب قصور الأداء الفردي. فملامح معظم الراقصات ظلَّت مشدودة إلى مَهمّة التنفيذ، وكان بالإمكان قراءة شيء من الحساب الذهني في وجوههنّ. تنتهي الخطوة ويبدأ التفكير في التالية، فتفقد الحركة امتدادها التعبيري، ويصبح المُتفرّج شاهداً على المجهود المبذول عوض الاستمتاع بجمال نتيجته. وبدا أنّ الراقصات استوعبن الدرس في تفاصيله التقنية، فيما بقيت قدرتهنّ على تأويله فنّياً محدودة.

الجسد البارع يعرف الخطوة... والجسد الفنّان يمنحها معنى (أليس مسابكي)

يحتاج أداؤهنّ إلى مزيد من العناية بتعبيرات الوجه واتجاه النظرة وطريقة حَمْل الرأس، وهي عناصر دقيقة تؤثّر في نوعية الحضور المسرحي. فإتقان الخطوات ينبغي أن يمنح الراقصة قَدَراً من الحرّية في أدائها، يسمح لها بالتفاعل مع الموسيقى وإيصال إحساسها بها إلى الجمهور، عوض الانشغال المستمرّ بصحّة التنفيذ.

يبدأ جانب من إعداد الراقصة خارج قاعات التدريب، بتثقيف عينها وتعريفها بما أنجزه كبار الراقصين ومُصمّمي الرقصات. وتُقدّم أفلام مثل «الحذاء الأحمر» للمخرجَين مايكل باول وإيمريك برسبرغر، و«البجعة السوداء» لدارين أرونوفسكي، و«بيلي إليوت» لستيفن دالدري، قراءات متنوّعة لعلاقة الراقص بجسده وللأبعاد النفسية والجمالية التي ينطوي عليها فنّه. فالمهارة الجسدية مهما بلغت من الدقّة، تحتاج إلى ثقافة فنّية تنعكس على أسلوب الأداء وتمنح الراقصة الشخصية التي تؤهّلها للوقوف على خشبات احترافية.

ومع «فاوست» المُستوحى من أوبرا شارل غونو، انتقلت الراقصات إلى أجواء مختلفة، تستحضر فيها مسابكي شخصيات تاريخية وأسطورية، بينها كليوباترا وهيلين طروادة. وكان ممكناً إبراز الفوارق بين هذه الشخصيات بدقة أعلى في الأداء، فيشعر المتفرّج بتبدُّل طبيعة الشخصية من خلال الحركة وطريقة حضورها على الخشبة، عوض الاكتفاء بما توحي به الأزياء والموسيقى.

أصعب ما في الرقص إخفاء مشقّته (أليس مسابكي)

وخرجت الأمسية عن إطار الباليه الكلاسيكي مع «تنويعات القمر» الذي أدّته كارولين حاتم منفردةً على موسيقى العود لنصير شمّة. والعمل الذي بدأت مسابكي تطويره عام 2019، يستوحي من دورات القمر وتبدُّلاته تقلُّبات الإنسان النفسية. لكن الأداء ظلَّ محدود الأثر، رغم ما تحمله الفكرة من إمكانات تعبيرية وما توفّره الموسيقى من مادّة وجدانية. احتاج حضور حاتم على الخشبة إلى قوّة تعبيرية أكبر، خصوصاً أنّ الرقص المنفرد يضع الراقصة أمام مسؤولية استبقاء اهتمام المتفرج بجسد واحد طوال العمل.

على المستوى السينوغرافي، اعتمدت مسابكي معالجة بصرية محدودة العناصر، بدت ملائمة لخبرة الراقصات وجنّبتهنّ تعقيدات في الأداء. وهو خيار مفهوم في ظلّ الظروف الإنتاجية في لبنان والتكلفة المرتفعة لتجهيز عروض من هذا النوع. ومع ذلك، يبقى الاشتغال على العلاقة بين الحركة والإضاءة والفضاء المسرحي جزءاً من تطوير التجربة فنّياً، ويمكن تحقيقه بحلول إخراجية مدروسة ضمن الإمكانات المُتاحة.

موفَّق اختيار موسيقى شوبان وغونو ونصير شمّة، لِما تحمله من تنوّع في الكتابة الموسيقية وثراء في التعبير. وقد بدت الموسيقى أحياناً أبلغ من الحركة، بما تختزنه من مشاعر وتفاصيل كان يمكن للجسد أن يستجيب لها بحساسية أكبر.

والجهد الذي بذلته مسابكي في إعداد الراقصات جدير بأن يُستثمَر في عروض أكثر نضجاً؛ فقد أظهرت المجموعة استعداداً للعمل وانضباطاً في تنفيذ الرقصات، ويبقى على مسابكي أن تعمل مع كلّ راقصة على تطوير شخصيتها الفنّية. فالمُتفرّج الذي يُقدّر اليوم اجتهادهنّ، ينتظر مستقبلاً أن يتأثّر برقصهنّ.