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يوميات الشرق

«هوريكا» في عيده الثلاثين... شعلة نهاد دموس مستمرّة

صدَّر خبرة القطاع الغذائي اللبناني إلى المنطقة

جمانة دموس سلامة تفتتح النسخة الثلاثين من ملتقى «هوريكا» (الشرق الأوسط)
جمانة دموس سلامة تفتتح النسخة الثلاثين من ملتقى «هوريكا» (الشرق الأوسط)
TT
TT

«هوريكا» في عيده الثلاثين... شعلة نهاد دموس مستمرّة

جمانة دموس سلامة تفتتح النسخة الثلاثين من ملتقى «هوريكا» (الشرق الأوسط)
جمانة دموس سلامة تفتتح النسخة الثلاثين من ملتقى «هوريكا» (الشرق الأوسط)

عندما سلّم نهاد دموس، مؤسِّس شركة «هوسبيتاليتي سيرفيسيز» وملتقى «هوريكا»، الشعلة إلى ابنته جمانة دموس سلامة، كان يدرك أنها الأقدر على مواصلة مسيرته والحفاظ على إرثه وتطويره على مدى سنوات طويلة. ومنذ عام 1994، نجحت في توسيع آفاق الشركة والملتقى، ونقل خبرة قطاع الضيافة والصناعات الغذائية اللبناني إلى المنطقة.

واليوم، يحتفل «هوريكا» بعامه الـ30، مطلقاً نسخته الجديدة بمشاركة 400 عارض و2500 علامة تجارية، ويستمر لغاية 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، من الثالثة بعد الظهر لغاية التاسعة مساءً. وقد افتُتحت فعاليات الملتقى على الواجهة البحرية لبيروت، في مركز «سي سايد أرينا». وحضرتها وزيرة السياحة لورا الخازن لحود، ووزير الزراعة الدكتور نزار هاني، ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود، إلى جانب عدد من السفراء ورؤساء الغرف التجارية والجمعيات والمجالس والنقابات.

يشارك في الملتقى 400 عارض (الشرق الأوسط)

وفي كلمة ألقتها جمانة دموس سلامة، المؤسّسة المشاركة والمديرة التنفيذية لشركة «هوسبيتاليتي سيرفيسيز»، أكّدت أنها تحتفي بمسيرة امتدت 30 عاماً لملتقى متخصّص في قطاع الضيافة والخدمات الغذائية. وأضافت: «لم يكن (هوريكا) يوماً مجرّد معرض، وإنما هو ملتقى الأعمال السنوي لقطاعنا، ومنصة انطلاق ومكان للتعلّم، وشكّل بالنسبة إلى كثيرين بداية مسيرة مهنية كاملة». وتابعت: «رغم الظروف الصعبة جداً التي نعيشها، لم يستطع شيء أن يمنعنا من تنظيم (هوريكا)، فأبقينا الشعلة مضاءة. وتتطلَّع هذه النسخة إلى الغد، فالاحتفال بتاريخنا يعني أن نواصل تحدّي أنفسنا وفتح أبواب المستقبل. وتكريماً لوالدي نهاد دموس، مرشدي ومرشد كثيرين، يسعدني أن أعلن إطلاق (جائزة نهاد دموس للتميّز)».

أما وزيرة السياحة لورا الخازن لحود، فأشارت إلى أن «هوريكا» شكّل مرجعاً أساسياً لفهم القطاع، مؤكدةً ضرورة أن تكون الدولة حاضرة إلى جانب الذين يواصلون العمل والاستثمار في أصعب الظروف.

وخلال جولة «الشرق الأوسط» في المعرض، التقت الشيف حسين حديد، الذي أشاد بملتقى «هوريكا» وما يشهده من تطوّر عاماً بعد آخر. ورأى أنه يشكّل مساحة تجمع اللبنانيين من مختلف المناطق حول صناعة الغذاء وخدمات الضيافة. وعن واقع القطاع الغذائي في لبنان اليوم، يقول: «هذا القطاع يتقدّم ويتطوّر باستمرار، وما نحتاج إليه هو أن ننعم بالسلام، ليتمكّن لبنان من تقديم ما يدهش العالم».

الشيف حسين حديد يؤكد أنّ القطاع الغذائي في لبنان يشهد تطوّراً مستمراً (الشرق الأوسط)

وللمرة الأولى، يشهد المعرض إدخال 3 مساحات منسّقة، تجمع بين الحرفة والمهنية والإلكترونيات. ومع مشاركة 400 عارض، تتنوّع المنتجات المعروضة وتتعدّد مجالاتها. وقد أضاف «هوريكا» هذا العام تصاميم خزفية تُنفّذ بحرفية معاصرة، في خطوة تستحضر التراث اللبناني وتُعيد تقديمه برؤية حديثة. وفي قسم «أناتومي أوف إيه مِيل» (Anatomy of a Meal)، يخصّص الملتقى مساحة لمصوّرين معاصرين يوثّقون من خلال عدساتهم فنّ الطهي. كذلك تتصدّر المنتجات والصناعات المحلية جانباً أساسياً من المعرض، من خلال قسم «ابتكارات هوريكا»، الذي يعرض نحو 25 منتجاً في مجالات الأغذية والسوائل والعصائر. كما يحتفي الملتقى بفئة «النجوم الصاعدة»، التي تضمّ صغار المنتجين الذين تمكّنوا من ترك بصمتهم في القطاع.

ومن بين المشاركين في هذه الدورة الجامعة اليسوعية في بيروت، التي تواظب على حضور الملتقى منذ سنوات. وترى مديرة قسم التخصّص في التغذية في الجامعة، سيلين بطرس صعب، أنّ هذه المشاركة تنطلق من رؤية مستقبلية واعدة للقطاع تتلمّس الجامعة آفاقها. وتتابع: «يتيح لنا (هوريكا) توجيه الطلاب نحو اختصاص مهم في لبنان، كما يمنحنا فرصة التعرُّف إلى شركاء جدد».

أعمال حرفية ومنتجات لبنانية في النسخة الجديدة (الشرق الأوسط)

وعلى امتداد مسارات المعرض، تتوزّع أكشاك تعرض منتجات لبنانية متنوّعة، من المونة القروية والشاي والحلويات والصلصات والقهوة إلى المخبوزات وغيرها. وفي المقابل، يُخصّص الملتقى أجنحة للأدوات الكهربائية الحديثة، وأثاث الفنادق، وتجهيزات المطابخ وأدوات المائدة، بما يعكس تعدّد حاجات قطاع الضيافة وتَشعُّب مجالاته.

ويرى أحد أصحاب معامل الشاي في لبنان، مروان سنو، أن «هوريكا» يشكّل فرصة ممتازة للتعريف بأحدث ما تشهده الصناعة المحلّية. أما رئيسة التعاونيات النسائية للمونة اللبنانية، مي طرابلسي، فتشير إلى أن المنتجات التي تعرضها، من الزعتر والكشك والمربات وغيرها، تشكّل حلقة وصل بين الريف والعاصمة، وجسراً نحو التغذية السليمة تصنعه نساء القرى بمنتجاتهن.

ومن جهتها، توضّح أنديا خياط أن ما تعرضه في جناحها هو مجموعة من الأعمال الحرفية المصنوعة من السيراميك، ينفّذها حرفيون محترفون يستلهمون تصاميمهم من التراث اللبناني الأصيل.

وفي قاعات أخرى، يكتشف الزوار تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية، تشمل اللحوم والمأكولات البحرية والمشروبات الغازية، إلى جانب أحدث الحلول والاستشارات الخدماتية في عالم الضيافة. كذلك يخصّص الملتقى مساحات لفنون الطهي، يشارك فيها طهاة لبنانيون وعالميون، فضلاً عن جلسات تجمع الزوار بأسماء بارزة في هذا المجال، للاطّلاع على أحدث ابتكارات الأطباق والنكهات في لبنان والعالم.

وتحضر المواهب من خلال مشاركة 200 متنافس أمام لجان تحكيم تضمّ أكثر من 35 عضواً دولياً. وتتوزَّع المنافسات بين مسابقات مخصّصة للمواهب الشابة في فنون الطهي، وأخرى في عالم القهوة، إلى جانب فعاليات «هوريكا ستايدج» و«هوريكا مسرح».

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1094 وجهة ترفيهية سعودية... وتجارب نوعية تحصد رضا 90 %

«موسم الرياض الترفيهي» انطلق في أكتوبر بفعاليات استثنائية وتجارب متنوعة (واس)
«موسم الرياض الترفيهي» انطلق في أكتوبر بفعاليات استثنائية وتجارب متنوعة (واس)
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1094 وجهة ترفيهية سعودية... وتجارب نوعية تحصد رضا 90 %

«موسم الرياض الترفيهي» انطلق في أكتوبر بفعاليات استثنائية وتجارب متنوعة (واس)
«موسم الرياض الترفيهي» انطلق في أكتوبر بفعاليات استثنائية وتجارب متنوعة (واس)

سجّل قطاع الترفيه في السعودية قفزة نوعية خلال الربع الثالث من عام 2026، مدفوعاً بارتفاع إجمالي الوجهات الترفيهية ليصل إلى 1094 وجهة، بالتزامن مع إقامة 466 فعالية في 109 مدن ومحافظات، وتحقيق مؤشر رضا عام للزوار بلغ 90 في المائة، وذلك وفقاً لنتائج تقرير قطاع الشؤون التنظيمية الصادر عن الهيئة العامة للترفيه.

وكشفت نتائج التقرير عن تنوع التجارب الترفيهية واتساع نطاق انتشارها، إلى جانب استمرار نمو الوجهات وتطور مؤشرات القطاع. وبحسب التقرير، بلغت نسبة الزيادة في إجمالي الوجهات الترفيهية النشطة 18 في المائة، مقارنة بالربع الثالث من عام 2025 الذي سجل 924 وجهة في مؤشر على استمرار توسع الخيارات المتاحة في مختلف مناطق المملكة.

مؤشر قطاع الترفيه الربع الثالث 2026 (هيئة الترفيه)

نفّذت الهيئة، على صعيد الرقابة والإشراف، أكثر من 2670 زيارة رقابية على الفعاليات والمنشآت الترفيهية، تنوعت ما بين الزيارات الرقمية والميدانية؛ بهدف ضمان جودة الأنشطة والتحقق من الالتزام باللوائح والاشتراطات المعتمدة، فيما بلغت نسبة التزام الأنشطة المرخصة بأنظمة الهيئة ولوائحها 94 في المائة.

وفي إطار جهودها لتطوير البيئة التنظيمية وتسهيل ممارسة الأعمال، أصدرت الهيئة خلال الربع الثالث أكثر من 1464 ترخيصاً للأنشطة الترفيهية والمساندة، شملت الفعاليات والعروض والمراكز الترفيهية وتنظيم وإدارة الحشود، فيما تجاوز عدد الشركات العاملة في القطاع 7619 شركة، وبلغ عدد المستثمرين في نطاق التصنيف أكثر من 1431 مستثمراً.

وفي جانب قياس رضا الزوار وتحسين جودة التجارب، أصدرت الهيئة أكثر من 40 تقريراً بالاعتماد على أدوات القياس الميدانية والرقمية؛ حيث جُمع أكثر من 23 ألف استجابة للاستبيانات، فيما بلغ مؤشر الرضا العام للأنشطة الترفيهية التي شملتها عمليات القياس 90 في المائة، بما يسهم في دعم اتخاذ القرار وتطوير الخدمات والتجارب المقدمة للزوار.

كما عالجت الهيئة أكثر من 822 شكوى خلال الربع الثالث من عام 2026، في إطار جهودها لحماية حقوق المستفيدين، ومتابعة الملاحظات الواردة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة في القطاع الترفيهي.

كما عالجت الهيئة أكثر من 822 شكوى خلال الفترة ذاتها؛ حمايةً لحقوق المستفيدين، ومتابعةً للملاحظات الواردة، وتعزيزاً لجودة الخدمات في القطاع.

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يوميات الشرق

«هوريكا» في عيده الثلاثين... شعلة نهاد دموس مستمرّة

جمانة دموس سلامة تفتتح النسخة الثلاثين من ملتقى «هوريكا» (الشرق الأوسط)
جمانة دموس سلامة تفتتح النسخة الثلاثين من ملتقى «هوريكا» (الشرق الأوسط)
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TT

«هوريكا» في عيده الثلاثين... شعلة نهاد دموس مستمرّة

جمانة دموس سلامة تفتتح النسخة الثلاثين من ملتقى «هوريكا» (الشرق الأوسط)
جمانة دموس سلامة تفتتح النسخة الثلاثين من ملتقى «هوريكا» (الشرق الأوسط)

عندما سلّم نهاد دموس، مؤسِّس شركة «هوسبيتاليتي سيرفيسيز» وملتقى «هوريكا»، الشعلة إلى ابنته جمانة دموس سلامة، كان يدرك أنها الأقدر على مواصلة مسيرته والحفاظ على إرثه وتطويره على مدى سنوات طويلة. ومنذ عام 1994، نجحت في توسيع آفاق الشركة والملتقى، ونقل خبرة قطاع الضيافة والصناعات الغذائية اللبناني إلى المنطقة.

واليوم، يحتفل «هوريكا» بعامه الـ30، مطلقاً نسخته الجديدة بمشاركة 400 عارض و2500 علامة تجارية، ويستمر لغاية 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، من الثالثة بعد الظهر لغاية التاسعة مساءً. وقد افتُتحت فعاليات الملتقى على الواجهة البحرية لبيروت، في مركز «سي سايد أرينا». وحضرتها وزيرة السياحة لورا الخازن لحود، ووزير الزراعة الدكتور نزار هاني، ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود، إلى جانب عدد من السفراء ورؤساء الغرف التجارية والجمعيات والمجالس والنقابات.

يشارك في الملتقى 400 عارض (الشرق الأوسط)

وفي كلمة ألقتها جمانة دموس سلامة، المؤسّسة المشاركة والمديرة التنفيذية لشركة «هوسبيتاليتي سيرفيسيز»، أكّدت أنها تحتفي بمسيرة امتدت 30 عاماً لملتقى متخصّص في قطاع الضيافة والخدمات الغذائية. وأضافت: «لم يكن (هوريكا) يوماً مجرّد معرض، وإنما هو ملتقى الأعمال السنوي لقطاعنا، ومنصة انطلاق ومكان للتعلّم، وشكّل بالنسبة إلى كثيرين بداية مسيرة مهنية كاملة». وتابعت: «رغم الظروف الصعبة جداً التي نعيشها، لم يستطع شيء أن يمنعنا من تنظيم (هوريكا)، فأبقينا الشعلة مضاءة. وتتطلَّع هذه النسخة إلى الغد، فالاحتفال بتاريخنا يعني أن نواصل تحدّي أنفسنا وفتح أبواب المستقبل. وتكريماً لوالدي نهاد دموس، مرشدي ومرشد كثيرين، يسعدني أن أعلن إطلاق (جائزة نهاد دموس للتميّز)».

أما وزيرة السياحة لورا الخازن لحود، فأشارت إلى أن «هوريكا» شكّل مرجعاً أساسياً لفهم القطاع، مؤكدةً ضرورة أن تكون الدولة حاضرة إلى جانب الذين يواصلون العمل والاستثمار في أصعب الظروف.

وخلال جولة «الشرق الأوسط» في المعرض، التقت الشيف حسين حديد، الذي أشاد بملتقى «هوريكا» وما يشهده من تطوّر عاماً بعد آخر. ورأى أنه يشكّل مساحة تجمع اللبنانيين من مختلف المناطق حول صناعة الغذاء وخدمات الضيافة. وعن واقع القطاع الغذائي في لبنان اليوم، يقول: «هذا القطاع يتقدّم ويتطوّر باستمرار، وما نحتاج إليه هو أن ننعم بالسلام، ليتمكّن لبنان من تقديم ما يدهش العالم».

الشيف حسين حديد يؤكد أنّ القطاع الغذائي في لبنان يشهد تطوّراً مستمراً (الشرق الأوسط)

وللمرة الأولى، يشهد المعرض إدخال 3 مساحات منسّقة، تجمع بين الحرفة والمهنية والإلكترونيات. ومع مشاركة 400 عارض، تتنوّع المنتجات المعروضة وتتعدّد مجالاتها. وقد أضاف «هوريكا» هذا العام تصاميم خزفية تُنفّذ بحرفية معاصرة، في خطوة تستحضر التراث اللبناني وتُعيد تقديمه برؤية حديثة. وفي قسم «أناتومي أوف إيه مِيل» (Anatomy of a Meal)، يخصّص الملتقى مساحة لمصوّرين معاصرين يوثّقون من خلال عدساتهم فنّ الطهي. كذلك تتصدّر المنتجات والصناعات المحلية جانباً أساسياً من المعرض، من خلال قسم «ابتكارات هوريكا»، الذي يعرض نحو 25 منتجاً في مجالات الأغذية والسوائل والعصائر. كما يحتفي الملتقى بفئة «النجوم الصاعدة»، التي تضمّ صغار المنتجين الذين تمكّنوا من ترك بصمتهم في القطاع.

ومن بين المشاركين في هذه الدورة الجامعة اليسوعية في بيروت، التي تواظب على حضور الملتقى منذ سنوات. وترى مديرة قسم التخصّص في التغذية في الجامعة، سيلين بطرس صعب، أنّ هذه المشاركة تنطلق من رؤية مستقبلية واعدة للقطاع تتلمّس الجامعة آفاقها. وتتابع: «يتيح لنا (هوريكا) توجيه الطلاب نحو اختصاص مهم في لبنان، كما يمنحنا فرصة التعرُّف إلى شركاء جدد».

أعمال حرفية ومنتجات لبنانية في النسخة الجديدة (الشرق الأوسط)

وعلى امتداد مسارات المعرض، تتوزّع أكشاك تعرض منتجات لبنانية متنوّعة، من المونة القروية والشاي والحلويات والصلصات والقهوة إلى المخبوزات وغيرها. وفي المقابل، يُخصّص الملتقى أجنحة للأدوات الكهربائية الحديثة، وأثاث الفنادق، وتجهيزات المطابخ وأدوات المائدة، بما يعكس تعدّد حاجات قطاع الضيافة وتَشعُّب مجالاته.

ويرى أحد أصحاب معامل الشاي في لبنان، مروان سنو، أن «هوريكا» يشكّل فرصة ممتازة للتعريف بأحدث ما تشهده الصناعة المحلّية. أما رئيسة التعاونيات النسائية للمونة اللبنانية، مي طرابلسي، فتشير إلى أن المنتجات التي تعرضها، من الزعتر والكشك والمربات وغيرها، تشكّل حلقة وصل بين الريف والعاصمة، وجسراً نحو التغذية السليمة تصنعه نساء القرى بمنتجاتهن.

ومن جهتها، توضّح أنديا خياط أن ما تعرضه في جناحها هو مجموعة من الأعمال الحرفية المصنوعة من السيراميك، ينفّذها حرفيون محترفون يستلهمون تصاميمهم من التراث اللبناني الأصيل.

وفي قاعات أخرى، يكتشف الزوار تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية، تشمل اللحوم والمأكولات البحرية والمشروبات الغازية، إلى جانب أحدث الحلول والاستشارات الخدماتية في عالم الضيافة. كذلك يخصّص الملتقى مساحات لفنون الطهي، يشارك فيها طهاة لبنانيون وعالميون، فضلاً عن جلسات تجمع الزوار بأسماء بارزة في هذا المجال، للاطّلاع على أحدث ابتكارات الأطباق والنكهات في لبنان والعالم.

وتحضر المواهب من خلال مشاركة 200 متنافس أمام لجان تحكيم تضمّ أكثر من 35 عضواً دولياً. وتتوزَّع المنافسات بين مسابقات مخصّصة للمواهب الشابة في فنون الطهي، وأخرى في عالم القهوة، إلى جانب فعاليات «هوريكا ستايدج» و«هوريكا مسرح».

مواضيع
معرض صناعة بيروت لبنان
يوميات الشرق

«القاهرة السينمائي» يتوسع في عروضه الجماهيرية ويراهن على الشباب

تكريم المخرج الإيطالي ماتيو جاروني (إدارة المهرجان)
تكريم المخرج الإيطالي ماتيو جاروني (إدارة المهرجان)
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«القاهرة السينمائي» يتوسع في عروضه الجماهيرية ويراهن على الشباب

تكريم المخرج الإيطالي ماتيو جاروني (إدارة المهرجان)
تكريم المخرج الإيطالي ماتيو جاروني (إدارة المهرجان)

يراهن «مهرجان القاهرة السينمائي الدولي» في دورته الـ47 لتكثيف عروض أفلامه ومسابقاته وفعالياته، مراهناً على استقطاب الجمهور، خصوصاً من الشباب، عبر عدد من البرامج التي استحدثها لأول مرة في هذه الدورة التي تشهد الاحتفال بخمسينية تأسيسه؛ حيث انطلقت أولى دوراته عام 1976، فيما توقف انعقاده 3 دورات لظروف استثنائية، من بينها «حرب غزة» 2023.

وبدا واضحاً من حفل الافتتاح الزخم الذي تتسم به هذه الدورة، التي تقام من 11-20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، من حضور فني مصري وعربي ودولي واسع لنجوم وصناع أفلام، ومن تكريمات لـ5 من السينمائيين المصريين والعرب والأجانب في الدورة التي تشهد عرض 145 فيلماً، تمثل 64 دولة.

وعبر مشهد «بالأبيض والأسود» من فيلم «شيء من الخوف»، انطلق افتتاح المهرجان؛ حيث الأرض عطشى، وقد تشققت بفعل إغلاق «الهويس»، لتقوم بطلة الفيلم «فؤادة»، التي أدت دورها الفنانة شادية، بفتح الهويس لتعيد الحياة إلى الأرض والبشر، ويتعانق الفلاحون، وهو مشهد حظي بإعجاب الجمهور.

إلهام شاهين في «مهرجان القاهرة السينمائي» (إدارة المهرجان)

واستلهم حسين فهمي، رئيس المهرجان، رمزية هذا المشهد في كلمته بحفل الافتتاح، الذي أُقيم الأربعاء، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، وقال إن الهويس لم يكن رمزاً للمياه التي لا يمكن حرمان الناس منها فحسب، بل أصبح رمزاً للفن والقصص التي تظل حية مهما مر عليها الزمن. مؤكداً أن فيلم «شيء من الخوف» لا يزال حاضراً بعد 57 عاماً من إنتاجه، بفضل قصته وأبطاله الذين استطاعوا تحدي الزمن بفنهم، لافتاً إلى أهمية الحفاظ على إرث السينما المصرية، بمواصلة خطة ترميم الأفلام في دفعة جديدة من بينها «معبودة الجماهير»، و«المتمردون»، و«البوسطجي»، و«ميرامار»، و«الأيدي الناعمة»، وأشار إلى أنه لا يزال هناك 140 فيلماً تمتلكها «الشركة القابضة للسينما» ضمن خطة الترميم.

ولفت الدكتور عبد العزيز قنصوة، القائم بأعمال وزير الثقافة، في كلمته، إلى تكفل وزارة الثقافة بترميم الأفلام المتبقية، كونها تُمثل قوة مصر الناعمة، مؤكداً أن السينما ليست وسيلة للترفيه، بل تُسهم في تشكيل الوعي وتعزيز الحوار بين الشعوب.

وقال حسين فهمي لـ«الشرق الأوسط» إنه يراهن على الجمهور في هذه الدورة، مشيراً إلى أن الحضور الجماهيري يزداد مع كل دورة بأكثر من 10 آلاف مشاهد عن التي تسبقها، لافتاً إلى وجود قوة جذب للمهرجان، مضيفاً: «نعمل كل شيء لتسهيل المشاهدة، من خلال زيادة دور العرض، وإتاحة حضور طلبة الجامعات والمدارس لمشاهدة الأفلام التالية من مختلف دول العالم، إلى جانب الترميمات التي نقوم بها للحفاظ على إرث السينما المصرية العظيم».

الفنان فاروق فلوكس بين أسرته على «الرد كاربت» بحفل الافتتاح (إدارة المهرجان)

وشهد حفل الافتتاح تكريم 4 من كبار نجوم وصناع السينما، ومنحهم جائزة «الهرم الذهبي» لإنجاز العمر، وهم المخرج الإيطالي ماتيو جاروني، والمخرج المغربي نبيل عيوش، الذي يترأس أيضاً لجنة تحكيم المسابقة الدولية، والكاتب والمنتج المصري الدكتور مدحت العدل، والفنان فاروق فلوكس، فيما حاز الفنان آسر ياسين جائزة «فاتن حمامة التقديرية» للتميز الفني.

واستقبلت «الرد كاربت» نجوم السينما المصرية والعربية، وشهدت هذا العام عودة عدد من النجوم الذين غابوا عنها، من بينهم الفنانة هبة مجدي، بعد تعافيها من مرض السرطان، والفنانة سميرة أحمد، والفنانة شهيرة، التي ظهرت بإطلالة مغايرة، تخلّت فيها عن تغطية شعرها.

وأشاد الناقد طارق الشناوي بإصرار الفنان حسين فهمي على ترميم تراث السينما المصرية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المهرجان ينوب عن الدولة لإنقاذ تراثنا»، متمنياً أن تقتدي به مهرجانات أخرى مثل «الجونة السينمائي» مشيراً إلى دأب «مهرجان البحر الأحمر» على ترميم فيلمين مصريين كل دورة.

شهيرة في ظهور جديد بالمهرجان (إدارة المهرجان)

ولقي فيلم الافتتاح الأميركي «أنا أؤدي روكي» (I Play Rocky)، للمخرج بيتر فاريلي، إعجاب الحضور. ويتناول الفيلم الرحلة الحقيقية للممثل سيلفستر ستالون، والمعركة الصعبة التي خاضها لكتابة وتقديم فيلمه الشهير «روكي 1» قبل 50 عاماً، بالتزامن مع احتفال المهرجان بيوبيله الذهبي.

ويجسد الممثل الأميركي أنتوني إيبوليتو شخصية ستالون في الفيلم، متقمصاً تفاصيلها من الشكل إلى الصوت والملامح. ويشارك في البطولة مات ديمون وآنا صوفيا روب وتوبي كيبل. ورغم صعوبة رحلة البطل لإثبات موهبته، يقدم الفيلم أحداثها بروح كوميدية، ويروي واحدة من أشهر قصص النجاح في هوليوود، وكيف تحوّلت رحلة محفوفة بالمخاطر إلى ظاهرة سينمائية عالمية.

ووصف الناقد الفني المصري أحمد سعد الدين اختيار الفيلم بأنه «من أجمل افتتاحات المهرجان؛ حيث يجسد معاناة بطل بدأ من لا شيء، لكنه تمسك بحلمه واستطاع قهر كل الظروف، لينطلق ويظل نجماً عالمياً على مدى نصف قرن».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «يضم الفيلم عناصر متكاملة من تصوير وتمثيل وموسيقى وسيناريو»، مشيراً إلى مشهد النهاية الذي استعان فيه المخرج باللقطات الأخيرة من فيلم «روكي 1» ببطله الحقيقي سيلفستر ستالون، إلى جانب مشاهد ترشح الفيلم لـ10 جوائز «أوسكار» قبل نصف قرن. كما ترشح فيلم «أنا أؤدي روكي» لخوض منافسات «الأوسكار» عام 2027.

وانطلقت عروض المهرجان الخميس، فيما يشهد عدة فعاليات تستهدف جذب الجمهور على غرار برنامج خاص للأطفال «كايرو كيدز» وبرنامج «الموجة الجديدة» (New Wave)، الذي يستضيف 100 موهبة ناشئة من مختلف المحافظات المصرية، بالإضافة لمشاركين عرب مقيمين بمصر.

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