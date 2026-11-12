«هوريكا» في عيده الثلاثين... شعلة نهاد دموس مستمرّة

عندما سلّم نهاد دموس، مؤسِّس شركة «هوسبيتاليتي سيرفيسيز» وملتقى «هوريكا»، الشعلة إلى ابنته جمانة دموس سلامة، كان يدرك أنها الأقدر على مواصلة مسيرته والحفاظ على إرثه وتطويره على مدى سنوات طويلة. ومنذ عام 1994، نجحت في توسيع آفاق الشركة والملتقى، ونقل خبرة قطاع الضيافة والصناعات الغذائية اللبناني إلى المنطقة.

واليوم، يحتفل «هوريكا» بعامه الـ30، مطلقاً نسخته الجديدة بمشاركة 400 عارض و2500 علامة تجارية، ويستمر لغاية 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، من الثالثة بعد الظهر لغاية التاسعة مساءً. وقد افتُتحت فعاليات الملتقى على الواجهة البحرية لبيروت، في مركز «سي سايد أرينا». وحضرتها وزيرة السياحة لورا الخازن لحود، ووزير الزراعة الدكتور نزار هاني، ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود، إلى جانب عدد من السفراء ورؤساء الغرف التجارية والجمعيات والمجالس والنقابات.

يشارك في الملتقى 400 عارض (الشرق الأوسط)

وفي كلمة ألقتها جمانة دموس سلامة، المؤسّسة المشاركة والمديرة التنفيذية لشركة «هوسبيتاليتي سيرفيسيز»، أكّدت أنها تحتفي بمسيرة امتدت 30 عاماً لملتقى متخصّص في قطاع الضيافة والخدمات الغذائية. وأضافت: «لم يكن (هوريكا) يوماً مجرّد معرض، وإنما هو ملتقى الأعمال السنوي لقطاعنا، ومنصة انطلاق ومكان للتعلّم، وشكّل بالنسبة إلى كثيرين بداية مسيرة مهنية كاملة». وتابعت: «رغم الظروف الصعبة جداً التي نعيشها، لم يستطع شيء أن يمنعنا من تنظيم (هوريكا)، فأبقينا الشعلة مضاءة. وتتطلَّع هذه النسخة إلى الغد، فالاحتفال بتاريخنا يعني أن نواصل تحدّي أنفسنا وفتح أبواب المستقبل. وتكريماً لوالدي نهاد دموس، مرشدي ومرشد كثيرين، يسعدني أن أعلن إطلاق (جائزة نهاد دموس للتميّز)».

أما وزيرة السياحة لورا الخازن لحود، فأشارت إلى أن «هوريكا» شكّل مرجعاً أساسياً لفهم القطاع، مؤكدةً ضرورة أن تكون الدولة حاضرة إلى جانب الذين يواصلون العمل والاستثمار في أصعب الظروف.

وخلال جولة «الشرق الأوسط» في المعرض، التقت الشيف حسين حديد، الذي أشاد بملتقى «هوريكا» وما يشهده من تطوّر عاماً بعد آخر. ورأى أنه يشكّل مساحة تجمع اللبنانيين من مختلف المناطق حول صناعة الغذاء وخدمات الضيافة. وعن واقع القطاع الغذائي في لبنان اليوم، يقول: «هذا القطاع يتقدّم ويتطوّر باستمرار، وما نحتاج إليه هو أن ننعم بالسلام، ليتمكّن لبنان من تقديم ما يدهش العالم».

الشيف حسين حديد يؤكد أنّ القطاع الغذائي في لبنان يشهد تطوّراً مستمراً (الشرق الأوسط)

وللمرة الأولى، يشهد المعرض إدخال 3 مساحات منسّقة، تجمع بين الحرفة والمهنية والإلكترونيات. ومع مشاركة 400 عارض، تتنوّع المنتجات المعروضة وتتعدّد مجالاتها. وقد أضاف «هوريكا» هذا العام تصاميم خزفية تُنفّذ بحرفية معاصرة، في خطوة تستحضر التراث اللبناني وتُعيد تقديمه برؤية حديثة. وفي قسم «أناتومي أوف إيه مِيل» (Anatomy of a Meal)، يخصّص الملتقى مساحة لمصوّرين معاصرين يوثّقون من خلال عدساتهم فنّ الطهي. كذلك تتصدّر المنتجات والصناعات المحلية جانباً أساسياً من المعرض، من خلال قسم «ابتكارات هوريكا»، الذي يعرض نحو 25 منتجاً في مجالات الأغذية والسوائل والعصائر. كما يحتفي الملتقى بفئة «النجوم الصاعدة»، التي تضمّ صغار المنتجين الذين تمكّنوا من ترك بصمتهم في القطاع.

ومن بين المشاركين في هذه الدورة الجامعة اليسوعية في بيروت، التي تواظب على حضور الملتقى منذ سنوات. وترى مديرة قسم التخصّص في التغذية في الجامعة، سيلين بطرس صعب، أنّ هذه المشاركة تنطلق من رؤية مستقبلية واعدة للقطاع تتلمّس الجامعة آفاقها. وتتابع: «يتيح لنا (هوريكا) توجيه الطلاب نحو اختصاص مهم في لبنان، كما يمنحنا فرصة التعرُّف إلى شركاء جدد».

أعمال حرفية ومنتجات لبنانية في النسخة الجديدة (الشرق الأوسط)

وعلى امتداد مسارات المعرض، تتوزّع أكشاك تعرض منتجات لبنانية متنوّعة، من المونة القروية والشاي والحلويات والصلصات والقهوة إلى المخبوزات وغيرها. وفي المقابل، يُخصّص الملتقى أجنحة للأدوات الكهربائية الحديثة، وأثاث الفنادق، وتجهيزات المطابخ وأدوات المائدة، بما يعكس تعدّد حاجات قطاع الضيافة وتَشعُّب مجالاته.

ويرى أحد أصحاب معامل الشاي في لبنان، مروان سنو، أن «هوريكا» يشكّل فرصة ممتازة للتعريف بأحدث ما تشهده الصناعة المحلّية. أما رئيسة التعاونيات النسائية للمونة اللبنانية، مي طرابلسي، فتشير إلى أن المنتجات التي تعرضها، من الزعتر والكشك والمربات وغيرها، تشكّل حلقة وصل بين الريف والعاصمة، وجسراً نحو التغذية السليمة تصنعه نساء القرى بمنتجاتهن.

ومن جهتها، توضّح أنديا خياط أن ما تعرضه في جناحها هو مجموعة من الأعمال الحرفية المصنوعة من السيراميك، ينفّذها حرفيون محترفون يستلهمون تصاميمهم من التراث اللبناني الأصيل.

وفي قاعات أخرى، يكتشف الزوار تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية، تشمل اللحوم والمأكولات البحرية والمشروبات الغازية، إلى جانب أحدث الحلول والاستشارات الخدماتية في عالم الضيافة. كذلك يخصّص الملتقى مساحات لفنون الطهي، يشارك فيها طهاة لبنانيون وعالميون، فضلاً عن جلسات تجمع الزوار بأسماء بارزة في هذا المجال، للاطّلاع على أحدث ابتكارات الأطباق والنكهات في لبنان والعالم.

وتحضر المواهب من خلال مشاركة 200 متنافس أمام لجان تحكيم تضمّ أكثر من 35 عضواً دولياً. وتتوزَّع المنافسات بين مسابقات مخصّصة للمواهب الشابة في فنون الطهي، وأخرى في عالم القهوة، إلى جانب فعاليات «هوريكا ستايدج» و«هوريكا مسرح».