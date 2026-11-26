تعتمد الفنانة إيفا ساودار غايتيه دويهي في معرضها «حياة ساكنة» مشهداً بصرياً تتأرجح فيه الأفكار بين الواقعي والافتراضي. ومن خلال أغراض جمعتها من شوارع العاصمة وأزقتها، تكشف عن علاقة معقّدة تربط الناس بهذه المواد اليومية.

وتستدرج هذه الأشياء إلى فضاء «استوديو آي إس دي» في الأشرفية، حيث تعيد من خلالها رسم إيقاع الحياة ونبض المدينة.

وبأعمال تتألف مما جمعته، والصور الفوتوغرافية، والنحت والتركيب، تنطلق الفنانة، فتعيد تشكيل ما في جعبتها، وتكشف عمّا تختزنه من ضغوط وعلاقات متجذّرة فيها.

وتقول إيفا في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «لا رسالة محددة يحملها المعرض، بل يعكس علاقتنا بالمدينة من خلال أدوات بسيطة نصادفها كل يوم. إنها بمثابة علاقة بصرية قد لا نعيرها اهتماماً للوهلة الأولى، ولكنها بمثابة حوارات تنقل ما نعيشه. هي أغراض في الحقيقة، لكنها تبني تجربة عشناها جميعاً في بيروت. فتلك الأشياء هي شاهدة على تاريخنا، مع أننا لا نلاحظها. ألتقطها وألملمها لتؤلف مجموعة مشاعر تشبهني».

تعيش إيفا في لبنان منذ 18 سنة، وشهدت فقط حرب الجنوب الأخيرة. تعلّق: «هذا المعرض هو بمثابة تفريغ لأحاسيس وضغوطات تسكننا لا شعورياً. وأعتقد أنني بعده سأشعر وكأنني أطير، لأني خفّفت من الثقل حتى تخلّصت منه».

وثّقت إيفا علاقتها ببيروت من خلال أغراض لملمتها من شوارع العاصمة (الجهة المنظمة)

يتنقّل المعرض بين البيئات المنزلية والحضرية، متأمّلاً في كيفية تسرّب الحقائق الاجتماعية والسياسية الأوسع إلى تفاصيل الحياة، وفي الطريقة التي تتحوّل بها الأشياء إلى شواهد على الظروف التي صُنعت واستخدمت وعاشت في ظلّها.

يتوزّع المعرض على مجموعة من الغرف، ويمتد إلى حديقة المحترف وطابقه العلوي. يلتقي الزوار بأعمال نحتية وأخرى مصنوعة من الطين، وقوالب مصبوبة بالألمنيوم مستوحاة من إنشاءات مرتجلة في الفضاء العام، وتركيبات صوتية ومنسوجات وأجزاء جُمعت من أماكن مختلفة. وتتتبّع الأعمال العلاقات بين الأشياء والأجساد والعمل والبيئة المبنية. في الحديقة، تركيب من المرايا هو نقطة التقاء أخرى بين المعرض ومحيطه. أما في الطابق العلوي، فتدفع تجربة الغرفة المظلمة المزدوجة بالزائر نحو الضوء والإدراك، وإلى تأمّل الطرق التي يتسرّب بها العالم الخارجي إلى الحيّز الداخلي ويسكنه. وفي لائحة طويلة علّقتها على جدار إحدى الصالات الرئيسية، أوردت إيفا أسماء المواد التي استعانت بها في معرضها، واضعةً إياها تحت الضوء، لتكشف ما يختبئ وراءها من حكايات وأعباء، وما تحمله من آثار حياة نعيشها.

ولا يغيب العنصر الصوتي عن أعمال إيفا. ففي إحدى القاعات، تتدلّى في وسطها ستارة مزخرفة بعبارات لبنانية، فيما تتوزّع حولها صناديق خشبية تشبه «صندوق الفرجة». لكن، بدلاً من أن يفتحها الزائر ويتفرّج على محتوياتها، تطالعه أصوات سجّلتها الفنانة من ضجيج بيروت ومشاهدها المألوفة. فينبعث من أحدها صوت جرّافة، ومن آخر أصوات أعمال ترميم، فيما يستحضر ثالث وقع قرع على الأبواب.

مرّ لبنان بأزمات متلاحقة، من الثورة إلى الجائحة، مروراً بانفجار مرفأ بيروت والأزمة الاقتصادية، وهي محطات تستحضرها إيفا في معرضها، وتُخرج آثارها من حيّز النسيان عبر أشياء تحتفظ ببصماتها. من بينها حجر من مبنى مدمّر، وغبار متراكم من ورش البناء، وآثار تلوّث بيئي، وقطعة بلاط انتزعتها من رصيف مكسور.

وفي إحدى زوايا المعرض، تستلقي مجموعة من أدوات الهدم على قطعة خشب، تضم رفشاً ومهدّة وشاكوشاً. وتروي الفنانة أنها، خلال تجوالها سيراً على الأقدام في أحد أحياء بيروت، لاحظت بدء عملية هدم مبنى تراثي. فما كان منها إلا أن استولت على الأدوات المستخدمة في هذه العملية، في محاولة منها لوضع حدّ لتشويه تراث المدينة.

وتتنوّع الخيارات أمام زائر المعرض، ليكتشف دلالات أشياء تبدو للوهلة الأولى عادية، لكنها تكتسب أهمية مختلفة في حياة يغلب عليها الضجيج. فهذه الأغراض الصامتة تستحضر ضوضاء المدينة وزحمة السير وانعكاسات الحرب وغيرها من مظاهر الحياة البيروتية. ومن بين المعروضات مجموعة من الجوالات، مصطفّة على مستوى واحد، وقد طُبعت عليها أحاديث وأخبار وعناوين من منصات إلكترونية. وتوضح إيفا: «ضغطتها وكبستها بمادة الجص، وطبعت عليها ما يشبه آثار الإنسان الإلكترونية. فهذا الجهاز يرافقنا ويشهد على أحاديثنا واتصالاتنا والأخبار التي تردنا تباعاً. وثّقت ذلك بهذه الطريقة لأبرز مدى انتشار وسيلة الاتصال هذه بيننا، وتغلغلها في حياتنا، بحيث باتت تسجّل تحركاتنا».

تجهيز فني يحمل عبارات تذكّر بحقبات شهدها لبنان مؤخراً (الجهة المنظمة)

وفي جولة أخرى بين الأعمال، تطالعنا أشياء شخصية تعود إلى إيفا نفسها. «على الرغم من جمود هذه الأغراض، تحرّك مشاعرنا وتدفعنا إلى التفاعل معها، انطلاقاً من علاقتنا الوثيقة واليومية بها». وفي إحدى الصور الفوتوغرافية التي اشترتها الفنانة خلال إقامتها في سويسرا، يتجلّى تأثرها ببيروت؛ إذ أضافت إلى فضائها دخان الحرب وآثار طائرة درون في السماء. كما تعرض ضمن كادرات لوحات ذات خلفيات بيضاء جزع شجرة مكسوراً، كما رسمة لابنها. أما الحاجز الإسمنتي الذي نصادفه في طرقات بيروت، فقد حوّلته إلى قطعة فنية نسجت حولها القش، في محاولة لتخفيف وطأته البصرية وثقله في مشهد العاصمة.

وفي الطابق العلوي من المعرض، يدخل الزائر إلى غرفة معتمة، يتسلّل إليها نور قوي عبر ثقوب مدروسة، ليرسم بانعكاساته صورة لمدينة على الجدران. وتشرح إيفا: «إنها تقنية معروفة تنتمي إلى علم الفيزياء، تقوم على قوة الضوء وانعكاس صورة ما يحيط به عندما ينفذ عبر ثقب ضيق».

أما في عملها «رصاص طائش»، فتستخدم آثار الرصاص لتشكّل خريطة لمسارها اليومي بين منزلها ومكتب زوجها ومدرسة ابنها. فقد عثرت على كمية من الرصاص متناثرة على الأرض، وأدركت أنها من مخلفات الرصاص الطائش الذي ينهمر على بيروت في مناسبات الأفراح والأتراح.