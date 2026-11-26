للمرّة الأولى في «بينالي البندقية»... الجوائز على ذوق الجمهورhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5345961-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B0%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
للمرّة الأولى في «بينالي البندقية»... الجوائز على ذوق الجمهور
ربّما رجّحت كفّة الفائز عينٌ ترى الفنّ للمرّة الأولى (أ.ب)
منح زوّار «بينالي البندقية» للفنون، بدلاً من لجنة تحكيم دولية، أكبر جوائزه وأهمّها لكلّ من الفنان الأميركي نيك كيف عن إسهامه في المعرض الرئيسي، وجناح الهند الوطني، وفق ما نقلت «أسوشييتد برس» عن مسؤولين.
وللمرّة الأولى في أقدم معرض فنّي في العالم، يختار الزوّار الفائزين بعد استقالة لجنة التحكيم الدولية قبيل افتتاح المعرض في مايو (أيار). وجاءت الاستقالة على خلفية توتّرات أعقبت إعلان أعضاء اللجنة عزمهم استبعاد إسرائيل وروسيا من المنافسة على جوائز «الأسد الذهبي» المرموقة والمنشودة، بسبب صدور مذكّرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحقّ زعيمَي البلدين.
وكان أكثر من 100 مشارك، بينهم فنانون ووفود الأجنحة الوطنية، قد طلبوا استبعادهم من المنافسة على جوائز «أسود الزوّار» التي استُحدثت بصورة استثنائية، دعماً لقرار لجنة التحكيم.
وقدّم كيف، المعروف على نطاق واسع بمنحوتاته القابلة للارتداء التي تحمل اسم «ساوندسوتس»، مجموعة من 7 أعمال تجسّد المراحل السبع للحزن، ضمن المعرض الرئيسي الذي أشرفت على تنسيقه كويو كوه قبل وفاتها. ومن بين الأعمال منحوتة برونزية ضخمة بعنوان «أمالغام (الأصل)»، تطلّ على ميناء منطقة الأرسينالي.
وكيف، البالغ 67 عاماً، فنان يُقيم في شيكاغو، وتتنوّع أعماله بين النحت والأعمال الفنّية المركّبة والرقص وفنون الأداء.
أما الجناح الهندي، المُقام في منطقة الأرسينالي، ويحمل عنوان «جغرافيات المسافة: تذكُّر الوطن»، فقد أشرف على تنسيقه أمين جعفر، وتناول مفهوم الوطن على أنه فكرة تخضع للتغيير المستمرّ. وفاز الجناح بالجائزة من بين 100 جناح وطني، وهو أكبر عدد تشهده دورة من دورات البينالي على الإطلاق.
وأُعلن عن جوائز «أسود الزوّار» بعد 3 أيام من إغلاق البينالي أبوابه، من دون إقامة المراسم العلنية المعتادة لتوزيع جوائز «الأسد الذهبي». وقالت إدارة البينالي إن عدد زوّاره بلغ 684 ألفاً و628 شخصاً خلال الفترة الممتدّة من 9 مايو إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنها لم تكشف عن عدد الذين صوّتوا.
وكانت الدورة الـ61 من البينالي إحدى أكثر الدورات إثارة للجدل في الذاكرة الحديثة، إذ تخلّلتها احتجاجات أمام الجناحين الروسي والإسرائيلي.
وكان المعرض الرئيسي، الذي حمل عنوان «في المفاتيح الموسيقية الصغيرة ذات النبرة الهادئة»، قد افتُتح بعد عام من وفاة كوه، فيما تولّى 5 قيّمين فنّيين مواصلة العمل استناداً إلى إرثها الفنّي.
معرض «حياة ساكنة» يوثّق نبض بيروت المثقل بالتقلبات
حواجز إسمنت مصنوعة من القش (الجهة المنظمة)
تعتمد الفنانة إيفا ساودار غايتيه دويهي في معرضها «حياة ساكنة» مشهداً بصرياً تتأرجح فيه الأفكار بين الواقعي والافتراضي. ومن خلال أغراض جمعتها من شوارع العاصمة وأزقتها، تكشف عن علاقة معقّدة تربط الناس بهذه المواد اليومية.
وتستدرج هذه الأشياء إلى فضاء «استوديو آي إس دي» في الأشرفية، حيث تعيد من خلالها رسم إيقاع الحياة ونبض المدينة.
وبأعمال تتألف مما جمعته، والصور الفوتوغرافية، والنحت والتركيب، تنطلق الفنانة، فتعيد تشكيل ما في جعبتها، وتكشف عمّا تختزنه من ضغوط وعلاقات متجذّرة فيها.
وتقول إيفا في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «لا رسالة محددة يحملها المعرض، بل يعكس علاقتنا بالمدينة من خلال أدوات بسيطة نصادفها كل يوم. إنها بمثابة علاقة بصرية قد لا نعيرها اهتماماً للوهلة الأولى، ولكنها بمثابة حوارات تنقل ما نعيشه. هي أغراض في الحقيقة، لكنها تبني تجربة عشناها جميعاً في بيروت. فتلك الأشياء هي شاهدة على تاريخنا، مع أننا لا نلاحظها. ألتقطها وألملمها لتؤلف مجموعة مشاعر تشبهني».
تعيش إيفا في لبنان منذ 18 سنة، وشهدت فقط حرب الجنوب الأخيرة. تعلّق: «هذا المعرض هو بمثابة تفريغ لأحاسيس وضغوطات تسكننا لا شعورياً. وأعتقد أنني بعده سأشعر وكأنني أطير، لأني خفّفت من الثقل حتى تخلّصت منه».
يتنقّل المعرض بين البيئات المنزلية والحضرية، متأمّلاً في كيفية تسرّب الحقائق الاجتماعية والسياسية الأوسع إلى تفاصيل الحياة، وفي الطريقة التي تتحوّل بها الأشياء إلى شواهد على الظروف التي صُنعت واستخدمت وعاشت في ظلّها.
يتوزّع المعرض على مجموعة من الغرف، ويمتد إلى حديقة المحترف وطابقه العلوي. يلتقي الزوار بأعمال نحتية وأخرى مصنوعة من الطين، وقوالب مصبوبة بالألمنيوم مستوحاة من إنشاءات مرتجلة في الفضاء العام، وتركيبات صوتية ومنسوجات وأجزاء جُمعت من أماكن مختلفة. وتتتبّع الأعمال العلاقات بين الأشياء والأجساد والعمل والبيئة المبنية. في الحديقة، تركيب من المرايا هو نقطة التقاء أخرى بين المعرض ومحيطه. أما في الطابق العلوي، فتدفع تجربة الغرفة المظلمة المزدوجة بالزائر نحو الضوء والإدراك، وإلى تأمّل الطرق التي يتسرّب بها العالم الخارجي إلى الحيّز الداخلي ويسكنه. وفي لائحة طويلة علّقتها على جدار إحدى الصالات الرئيسية، أوردت إيفا أسماء المواد التي استعانت بها في معرضها، واضعةً إياها تحت الضوء، لتكشف ما يختبئ وراءها من حكايات وأعباء، وما تحمله من آثار حياة نعيشها.
ولا يغيب العنصر الصوتي عن أعمال إيفا. ففي إحدى القاعات، تتدلّى في وسطها ستارة مزخرفة بعبارات لبنانية، فيما تتوزّع حولها صناديق خشبية تشبه «صندوق الفرجة». لكن، بدلاً من أن يفتحها الزائر ويتفرّج على محتوياتها، تطالعه أصوات سجّلتها الفنانة من ضجيج بيروت ومشاهدها المألوفة. فينبعث من أحدها صوت جرّافة، ومن آخر أصوات أعمال ترميم، فيما يستحضر ثالث وقع قرع على الأبواب.
مرّ لبنان بأزمات متلاحقة، من الثورة إلى الجائحة، مروراً بانفجار مرفأ بيروت والأزمة الاقتصادية، وهي محطات تستحضرها إيفا في معرضها، وتُخرج آثارها من حيّز النسيان عبر أشياء تحتفظ ببصماتها. من بينها حجر من مبنى مدمّر، وغبار متراكم من ورش البناء، وآثار تلوّث بيئي، وقطعة بلاط انتزعتها من رصيف مكسور.
وفي إحدى زوايا المعرض، تستلقي مجموعة من أدوات الهدم على قطعة خشب، تضم رفشاً ومهدّة وشاكوشاً. وتروي الفنانة أنها، خلال تجوالها سيراً على الأقدام في أحد أحياء بيروت، لاحظت بدء عملية هدم مبنى تراثي. فما كان منها إلا أن استولت على الأدوات المستخدمة في هذه العملية، في محاولة منها لوضع حدّ لتشويه تراث المدينة.
وتتنوّع الخيارات أمام زائر المعرض، ليكتشف دلالات أشياء تبدو للوهلة الأولى عادية، لكنها تكتسب أهمية مختلفة في حياة يغلب عليها الضجيج. فهذه الأغراض الصامتة تستحضر ضوضاء المدينة وزحمة السير وانعكاسات الحرب وغيرها من مظاهر الحياة البيروتية. ومن بين المعروضات مجموعة من الجوالات، مصطفّة على مستوى واحد، وقد طُبعت عليها أحاديث وأخبار وعناوين من منصات إلكترونية. وتوضح إيفا: «ضغطتها وكبستها بمادة الجص، وطبعت عليها ما يشبه آثار الإنسان الإلكترونية. فهذا الجهاز يرافقنا ويشهد على أحاديثنا واتصالاتنا والأخبار التي تردنا تباعاً. وثّقت ذلك بهذه الطريقة لأبرز مدى انتشار وسيلة الاتصال هذه بيننا، وتغلغلها في حياتنا، بحيث باتت تسجّل تحركاتنا».
وفي جولة أخرى بين الأعمال، تطالعنا أشياء شخصية تعود إلى إيفا نفسها. «على الرغم من جمود هذه الأغراض، تحرّك مشاعرنا وتدفعنا إلى التفاعل معها، انطلاقاً من علاقتنا الوثيقة واليومية بها». وفي إحدى الصور الفوتوغرافية التي اشترتها الفنانة خلال إقامتها في سويسرا، يتجلّى تأثرها ببيروت؛ إذ أضافت إلى فضائها دخان الحرب وآثار طائرة درون في السماء. كما تعرض ضمن كادرات لوحات ذات خلفيات بيضاء جزع شجرة مكسوراً، كما رسمة لابنها. أما الحاجز الإسمنتي الذي نصادفه في طرقات بيروت، فقد حوّلته إلى قطعة فنية نسجت حولها القش، في محاولة لتخفيف وطأته البصرية وثقله في مشهد العاصمة.
وفي الطابق العلوي من المعرض، يدخل الزائر إلى غرفة معتمة، يتسلّل إليها نور قوي عبر ثقوب مدروسة، ليرسم بانعكاساته صورة لمدينة على الجدران. وتشرح إيفا: «إنها تقنية معروفة تنتمي إلى علم الفيزياء، تقوم على قوة الضوء وانعكاس صورة ما يحيط به عندما ينفذ عبر ثقب ضيق».
أما في عملها «رصاص طائش»، فتستخدم آثار الرصاص لتشكّل خريطة لمسارها اليومي بين منزلها ومكتب زوجها ومدرسة ابنها. فقد عثرت على كمية من الرصاص متناثرة على الأرض، وأدركت أنها من مخلفات الرصاص الطائش الذي ينهمر على بيروت في مناسبات الأفراح والأتراح.
الدلافين المحاطة بالأصدقاء أوفر حظاً في طول العُمرhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5345963-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%B1
الدلافين المحاطة بالأصدقاء أوفر حظاً في طول العُمر
تعرف الدلافين بعضها في محيطٍ شاسع (بكسلز)
كشفت بيانات جُمعت على مدى عقود في خليج القرش بغرب أستراليا عن احتمال وجود تأثير لمستوى التفاعل الاجتماعي على متوسّط أعمار الدلافين قارورية الأنف التي تعيش في المحيطين الهندي والهادئ.
وأوضح بحث جديد أنّ الدلافين التي تمضي وقتاً أطول في التفاعل الاجتماعي ضمن مجموعات كبيرة ومستقرّة نسبياً تميل إلى العيش لفترات أطول.
وتُعدّ الدلافين قارورية الأنف التي تعيش في المحيطين الهندي والهادئ من الثدييات البحرية التي يمكن أن يتجاوز عمرها 50 عاماً، وتتمتّع بحياة اجتماعية معقّدة. وهي تقضي أوقاتاً في الاختلاط ضمن مجموعات يزداد حجمها خلال مرحلتَي الصغر وبداية البلوغ، قبل أن يتراجع مع تقدّمها في العمر، وفق دراسة نقلتها «الغارديان» عن مجلة «بلوس بيولوجي» العلمية.
وخلصت الدراسة إلى أنّ الدلافين التي حافظت على أقوى الروابط الاجتماعية وأكثر المجموعات استقراراً كانت أيضاً الأطول عمراً.
وتستند هذه النتائج إلى بيانات جُمعت على مدى نحو 40 عاماً في خليج القرش بغرب أستراليا، وتتضمّن عشرات الآلاف من عمليات رصد الدلافين ومراقبتها.
وقالت الباحثة في جامعة كوينزلاند والمؤلّفة الرئيسية للدراسة كيلي ميهان إنّ تحليل هذه السجلات أظهر أن أحجام المجموعات قد تتفاوت، لكن الدلافين تميل مع تقدّمها في العمر إلى أن تصبح أكثر تمسّكاً بعاداتها وأنماطها الاجتماعية المعتادة.
ويساعد التفاعل الاجتماعي الدلافين على التعارف وتكوين الروابط وتبادل المعلومات والعثور على شركاء للتزاوج، لكنه قد ينطوي في الوقت نفسه على سلبيات، من بينها زيادة احتمالات انتقال الأمراض أو التعرّض لمزيد من الضغوط.
ونظراً إلى أنّ دلافين خليج القرش تكوّن روابط اجتماعية مستقرّة طويلة الأمد، فمن المرجّح أن يكون تفضيلها للانضمام إلى مجموعات أصغر مع تقدّمها في العمر ناتجاً عن فقدانها أفراداً أساسيين كانت تربطها بهم علاقات وثيقة.
ووجد الباحثون أن الذكور تمضي، بوجه عام، وقتاً ضمن مجموعات أكبر حجماً من تلك التي تفضّلها الإناث، وذلك في مختلف مراحل الحياة.
وقالت ميهان: «التفاعل الاجتماعي هو حجر الأساس في استراتيجيتها التكاثرية، إذ يتطلّب الأمر تعاون مجموعة من الذكور للاقتران بأنثى واحدة متاحة للتزاوج».
أما الإناث، فتمضي وقتاً أطول مع أفراد عائلاتها، إلى جانب دلافين أخرى تتّبع أساليب مماثلة في البحث عن الغذاء أو تعيش في موائل طبيعية متشابهة.
بدوره، قال الباحث في سلوك الحوتيات، الذي لم يشارك في الدراسة، الدكتور مايك بوسلي، إنّ هذه النتائج تحاكي، من نواحٍ عدّة، أنماط السلوك الاجتماعي لدى البشر، موضحاً أنّ «لكلّ فرد طريقته الخاصة في التفاعل الاجتماعي، كما أن أنماط تواصلنا الاجتماعي تتغيَّر بمرور الوقت».
للمرّة الأولى في «بينالي البندقية»... الجوائز على ذوق الجمهورhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5345961-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B0%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
للمرّة الأولى في «بينالي البندقية»... الجوائز على ذوق الجمهور
ربّما رجّحت كفّة الفائز عينٌ ترى الفنّ للمرّة الأولى (أ.ب)
منح زوّار «بينالي البندقية» للفنون، بدلاً من لجنة تحكيم دولية، أكبر جوائزه وأهمّها لكلّ من الفنان الأميركي نيك كيف عن إسهامه في المعرض الرئيسي، وجناح الهند الوطني، وفق ما نقلت «أسوشييتد برس» عن مسؤولين.
وللمرّة الأولى في أقدم معرض فنّي في العالم، يختار الزوّار الفائزين بعد استقالة لجنة التحكيم الدولية قبيل افتتاح المعرض في مايو (أيار). وجاءت الاستقالة على خلفية توتّرات أعقبت إعلان أعضاء اللجنة عزمهم استبعاد إسرائيل وروسيا من المنافسة على جوائز «الأسد الذهبي» المرموقة والمنشودة، بسبب صدور مذكّرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحقّ زعيمَي البلدين.
وكان أكثر من 100 مشارك، بينهم فنانون ووفود الأجنحة الوطنية، قد طلبوا استبعادهم من المنافسة على جوائز «أسود الزوّار» التي استُحدثت بصورة استثنائية، دعماً لقرار لجنة التحكيم.
وقدّم كيف، المعروف على نطاق واسع بمنحوتاته القابلة للارتداء التي تحمل اسم «ساوندسوتس»، مجموعة من 7 أعمال تجسّد المراحل السبع للحزن، ضمن المعرض الرئيسي الذي أشرفت على تنسيقه كويو كوه قبل وفاتها. ومن بين الأعمال منحوتة برونزية ضخمة بعنوان «أمالغام (الأصل)»، تطلّ على ميناء منطقة الأرسينالي.
وكيف، البالغ 67 عاماً، فنان يُقيم في شيكاغو، وتتنوّع أعماله بين النحت والأعمال الفنّية المركّبة والرقص وفنون الأداء.
أما الجناح الهندي، المُقام في منطقة الأرسينالي، ويحمل عنوان «جغرافيات المسافة: تذكُّر الوطن»، فقد أشرف على تنسيقه أمين جعفر، وتناول مفهوم الوطن على أنه فكرة تخضع للتغيير المستمرّ. وفاز الجناح بالجائزة من بين 100 جناح وطني، وهو أكبر عدد تشهده دورة من دورات البينالي على الإطلاق.
وأُعلن عن جوائز «أسود الزوّار» بعد 3 أيام من إغلاق البينالي أبوابه، من دون إقامة المراسم العلنية المعتادة لتوزيع جوائز «الأسد الذهبي». وقالت إدارة البينالي إن عدد زوّاره بلغ 684 ألفاً و628 شخصاً خلال الفترة الممتدّة من 9 مايو إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنها لم تكشف عن عدد الذين صوّتوا.
وكانت الدورة الـ61 من البينالي إحدى أكثر الدورات إثارة للجدل في الذاكرة الحديثة، إذ تخلّلتها احتجاجات أمام الجناحين الروسي والإسرائيلي.
وكان المعرض الرئيسي، الذي حمل عنوان «في المفاتيح الموسيقية الصغيرة ذات النبرة الهادئة»، قد افتُتح بعد عام من وفاة كوه، فيما تولّى 5 قيّمين فنّيين مواصلة العمل استناداً إلى إرثها الفنّي.