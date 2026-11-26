كشفت بيانات جُمعت على مدى عقود في خليج القرش بغرب أستراليا عن احتمال وجود تأثير لمستوى التفاعل الاجتماعي على متوسّط أعمار الدلافين قارورية الأنف التي تعيش في المحيطين الهندي والهادئ.
وأوضح بحث جديد أنّ الدلافين التي تمضي وقتاً أطول في التفاعل الاجتماعي ضمن مجموعات كبيرة ومستقرّة نسبياً تميل إلى العيش لفترات أطول.
وتُعدّ الدلافين قارورية الأنف التي تعيش في المحيطين الهندي والهادئ من الثدييات البحرية التي يمكن أن يتجاوز عمرها 50 عاماً، وتتمتّع بحياة اجتماعية معقّدة. وهي تقضي أوقاتاً في الاختلاط ضمن مجموعات يزداد حجمها خلال مرحلتَي الصغر وبداية البلوغ، قبل أن يتراجع مع تقدّمها في العمر، وفق دراسة نقلتها «الغارديان» عن مجلة «بلوس بيولوجي» العلمية.
وخلصت الدراسة إلى أنّ الدلافين التي حافظت على أقوى الروابط الاجتماعية وأكثر المجموعات استقراراً كانت أيضاً الأطول عمراً.
وتستند هذه النتائج إلى بيانات جُمعت على مدى نحو 40 عاماً في خليج القرش بغرب أستراليا، وتتضمّن عشرات الآلاف من عمليات رصد الدلافين ومراقبتها.
وقالت الباحثة في جامعة كوينزلاند والمؤلّفة الرئيسية للدراسة كيلي ميهان إنّ تحليل هذه السجلات أظهر أن أحجام المجموعات قد تتفاوت، لكن الدلافين تميل مع تقدّمها في العمر إلى أن تصبح أكثر تمسّكاً بعاداتها وأنماطها الاجتماعية المعتادة.
ويساعد التفاعل الاجتماعي الدلافين على التعارف وتكوين الروابط وتبادل المعلومات والعثور على شركاء للتزاوج، لكنه قد ينطوي في الوقت نفسه على سلبيات، من بينها زيادة احتمالات انتقال الأمراض أو التعرّض لمزيد من الضغوط.
ونظراً إلى أنّ دلافين خليج القرش تكوّن روابط اجتماعية مستقرّة طويلة الأمد، فمن المرجّح أن يكون تفضيلها للانضمام إلى مجموعات أصغر مع تقدّمها في العمر ناتجاً عن فقدانها أفراداً أساسيين كانت تربطها بهم علاقات وثيقة.
ووجد الباحثون أن الذكور تمضي، بوجه عام، وقتاً ضمن مجموعات أكبر حجماً من تلك التي تفضّلها الإناث، وذلك في مختلف مراحل الحياة.
وقالت ميهان: «التفاعل الاجتماعي هو حجر الأساس في استراتيجيتها التكاثرية، إذ يتطلّب الأمر تعاون مجموعة من الذكور للاقتران بأنثى واحدة متاحة للتزاوج».
أما الإناث، فتمضي وقتاً أطول مع أفراد عائلاتها، إلى جانب دلافين أخرى تتّبع أساليب مماثلة في البحث عن الغذاء أو تعيش في موائل طبيعية متشابهة.
بدوره، قال الباحث في سلوك الحوتيات، الذي لم يشارك في الدراسة، الدكتور مايك بوسلي، إنّ هذه النتائج تحاكي، من نواحٍ عدّة، أنماط السلوك الاجتماعي لدى البشر، موضحاً أنّ «لكلّ فرد طريقته الخاصة في التفاعل الاجتماعي، كما أن أنماط تواصلنا الاجتماعي تتغيَّر بمرور الوقت».