يمثل نمو الإيرادات أحد أبرز المؤشرات التي تتجه إليها الأنظار عند قراءة النتائج المالية للشركات، إذ يُعدّ مؤشراً واضحاً على أدائها ووتيرة نمو أعمالها. ولكن بالنسبة إلى مجموعة بحجم «stc»، فإن التساؤل يتمحور حول أي مدى يسهم نمو الإيرادات في تعزيز أعمال المجموعة، وتوفير فرص جديدة للاستثمار خلال المرحلة المقبلة.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بلغت إيرادات مجموعة «stc» نحو 60.1 مليار ريال (16 مليار دولار)، بزيادة 3.7 في المائة على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 4.1 في المائة خلال الفترة ذاتها. وتحمل هذه النتائج دلالات تتجاوز أرقام الإيرادات المعلنة، إذ تعكس قدرة المجموعة على مواصلة توسيع نطاق أعمالها، مع الحفاظ على أدائها المالي القوي.

قاعدة أعمال راسخة تدعم النمو

تواصل مجموعة «stc» مسيرة نموها مستندةً إلى أعمالها الأساسية في قطاع الاتصالات في السعودية، إذ بلغت إيرادات المجموعة 77.82 مليار ريال (20.7 مليار دولار) في عام 2025، فيما تتيح لها قاعدة عملائها وشبكاتها في المملكة تطوير خدمات جديدة ودعم فرص التوسع في مشاريع البنية التحتية.

وبفضل اتساع نطاق أعمالها، تتمتع المجموعة بمرونة مالية تتيح لها مواصلة الاستثمار في أكثر من مجال، دون أن يعتمد نموها على نشاط أو مشروع جديد بعينه. وتكتسب هذه الميزة أهمية خاصة في قطاع يتطلب فترات زمنية طويلة بين اتخاذ القرارات الاستثمارية وظهور نتائجها التجارية. ومن هنا، يأتي دور أعمال الاتصالات الأساسية في دعم توسّع المجموعة ونموها وتنويع مصادر إيراداتها.

نمو يمتد أثره إلى الربحية

تزداد أهمية نمو الإيرادات عندما يمتد أثره إلى مؤشرات الربحية الأخرى. فخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ارتفع إجمالي الربح بنسبة 5.2 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 29.4 مليار ريال (7.84 مليار دولار)، فيما ارتفع هامش إجمالي الربح إلى 48.9 في المائة، مقارنة بـ48.2 في المائة خلال الفترة نفسها من العام السابق، كما ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 4.1 في المائة، ليبلغ 11.3 مليار ريال (3 مليارات دولار).

وعند قراءة صافي الربح، قد لا يعكس الرقم المعلن وحده الاتجاه الفعلي للأرباح، إذ ارتفع صافي الربح خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي، بعد استبعاد البنود غير المتكررة، مما يعطي صورة أوضح عن الأداء التشغيلي للمجموعة.

وتكمن أهمية هذه النتائج في أن زيادة الإيرادات ليست المعيار الوحيد لتقييم أداء مجموعة بحجم «stc»، إذ يكتسب الأثر الاقتصادي للنمو أهمية كبيرة أيضاً. كما تسهم المحافظة على هوامش الربح، بالتوازي مع مواصلة الأنشطة الاستثمارية، في تعزيز قدرة المجموعة على تلبية الطلب المتنامي، وتحديد مجالات الاستثمار ذات الأولوية.

استثمارات اليوم تدعم إيرادات الغد

تعمل المجموعة اليوم على تطوير فرص جديدة من شأنها تحقيق إيرادات تنعكس تدريجياً في نتائجها المالية. ففي يناير (كانون الثاني) من عام 2025، وقّعت مجموعة «stc» عقداً بقيمة 32.64 مليار ريال (8.7 مليار دولار) مع جهة حكومية لتنفيذ مشروع للبنية التحتية للاتصالات.

ويتضمن العقد فترة للتحضير والتنفيذ مدتها 18 شهراً، تليها مرحلة تشغيل تمتد لـ15 عاماً، فيما يُتوقع أن تبدأ المجموعة تحقيق الإيرادات من هذا المشروع اعتباراً من الربع الأخير من عام 2026.

وتسهم عقود من هذا النوع في تنويع مصادر إيرادات المجموعة، وتمنحها رؤية أوضح لحجم أعمالها المستقبلية، وتعزز دورها في تنفيذ مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق وتشغيلها على مدى سنوات، كما توضح هذه العقود أهمية تقييم نمو المجموعة من منظور يتجاوز النتائج المالية الفصلية، إذ قد تفصل فترات زمنية طويلة بين الإنفاق الاستثماري وبدء تحقيق الإيرادات في الأعمال التي تتطلب عادةً استثمارات ضخمة.

وتتيح المرونة المالية للمجموعة مواصلة هذا التوجه، إذ بلغت قيمة النقد وما يماثله لدى مجموعة «stc» بنهاية سبتمبر (أيلول) 2026 نحو 8.3 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، فيما بلغت النفقات الرأسمالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 7.7 مليار ريال (2 مليار دولار).

وتُعد القدرة على مواصلة الاستثمار في التوسع والتطوير، مع المحافظة على مرونة المركز المالي، عاملاً أساسياً لاستمرار النمو بهذا الحجم. وبالنسبة إلى مجموعة «stc»، لا يُقاس النمو باستمرار ارتفاع الإيرادات فحسب، بل أيضاً بمدى مساهمة كل مرحلة في تعزيز قدرة المجموعة على النمو في المرحلة التالية.

وتكمن في ذلك قوة نموذج الأعمال الذي تعتمده المجموعة، إذ يُعد أداء الأعمال اليوم عاملاً مهماً في دعم الاستثمارات المستقبلية، فيما تمنح الفرص طويلة الأجل رؤية أوضح للإيرادات المستقبلية، بما يتجاوز نتائج الربع المقبل. وكلما أسهم نمو الأعمال في تعزيز القدرة على تمويل استثمارات جديدة، ازدادت فرص استدامة هذا النمو على المدى الطويل.