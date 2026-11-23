أعلنت «ستراتيجيك إنڤستمنت غروب»، الشركة المتخصصة في تقديم خدمات إدارة الاستثمار الخارجي للمؤسسات، ومقرّها في مدينة أرلينغتون بولاية فرجينيا، اليوم، حصول شركتها التابعة «إس آي جي إنترناشونال (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة» على ترخيص تنظيمي من الفئة الرابعة من سلطة دبي للخدمات المالية لمزاولة أعمالها من مركز دبي المالي العالمي.

تأسست «ستراتيجيك إنڤستمنت مانجمنت إل إل سي» (ستراتيجيك) عام 1987، وتدير أصولاً تتجاوز قيمتها 35 مليار دولار، حيث تُقدم خدمات إدارة الاستثمار الخارجي للأوقاف، والمؤسسات، وصناديق التقاعد، ومؤسسات الرعاية الصحية، والمكاتب العائلية.

وجرى تعيين خورام ميرزا، الحاصل على زمالة معهد وكلية الخبراء الاكتواريين، في منصب الرئيس التنفيذي الأول لشركة إس آي جي الدولية (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة. ويتمتع ميرزا بخبرة تمتد لثلاثة عقود في مجال الاستثمار، اكتسبها من خلال عمله في لندن ومنطقة الخليج العربي.

وشغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للاستثمار في الشركة التي تتولى إدارة صناديق التقاعد في البحرين، وعمل قبل ذلك في مجال إدارة الأصول البديلة لدى بنك إنفستكورب في البحرين أيضاً.

وقالت نيكي كراوس، المحلل المالي المعتمَد والرئيس التنفيذي لشركة «ستراتيجيك إنڤستمنت غروب»: «تعود علاقاتنا مع مجتمع الاستثمار في هذه المنطقة إلى أكثر من ثلاثين عاماً. ويعكس تأسيسُ شركة خاضعة لتنظيم وإشراف سلطة دبي للخدمات المالية في دبي التزامنا تجاه المنطقة عبر تزويد مستثمريها بخدمات إدارة استثمارات موثوقة ضمن إطار تنظيمي يعرفونه جيداً ويحظى بثقتهم».

من جانبه قال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «نهنئ (ستراتيجيك إنڤستمنت غروب) لحصولها على ترخيص العمل من مركز دبي المالي العالمي».

وأضاف: «بوصفها شريكاً استثمارياً للعديد من الأوقاف والمؤسسات وصناديق التقاعد والمكاتب العائلية، فإن تأسيسها شركة تابعة خاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية للعمل من مركز دبي المالي العالمي يعكس تحولاً هيكلياً في علاقة شركات إدارة الاستثمارات العالمية مع المنطقة».

وزاد جعفري: «تتوجه هذه الشركات إلى تأسيس وجود فعلي لها في منطقتنا، بالقرب من رؤوس الأموال التي تتولى إدارتها وخدمتها. ويحتضن مركز دبي المالي العالمي أكثر من 600 شركة متخصصة في إدارة الثروات والأصول، مما يوفر وصولاً مباشراً إلى رؤوس الأموال السيادية ورؤوس أموال صناديق التقاعد والمكاتب العائلية في المنطقة».