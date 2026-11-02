«جي بي مورغان» يوسع خدماته المصرفية الخاصة في دبي

أعلن بنك «جي بي مورغان» الخاص اعتزامه افتتاح فرع جديد في مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تستهدف توسيع أنشطته في إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة، وتعزيز حضوره في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، مستفيداً من النمو المتواصل لقطاع الثروات الخاصة بالمنطقة.

وسيخضع الفرع الجديد لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية ورقابتها، بما يتيح للبنك إنشاء منصة متخصصة لتقديم خدماته المصرفية الخاصة للعملاء في الإمارات، إلى جانب خدمة العملاء في أسواق المنطقة، وفق الأطر التنظيمية المعمول بها.

ويأتي التوسع امتداداً لعلاقة «جي بي مورغان» بالسوق الإماراتية، التي تعود إلى أكثر من 5 عقود، فيما يتخذ البنك من مركز دبي المالي العالمي مقراً إقليمياً لعملياته في الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار منذ نحو 20 عاماً.

وكانت المجموعة قد وسّعت أنشطتها في المركز المالي مؤخراً، بعد حصول شركة «جي بي مورغان إنترناشيونال أدفايزرز» على ترخيص لتقديم خدمات إدارة الأصول، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز نطاق الخدمات المالية والاستثمارية التي تقدمها لعملائها في المنطقة.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن توسع بنك «جي بي مورغان» الخاص يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للثروات الخاصة، ويعكس الثقة المستمرة التي توليها المؤسسات المالية الدولية للبيئة الاقتصادية والتنظيمية في الإمارة.

وأضاف أن قرار مؤسسة مالية عالمية بحجم «جي بي مورغان» توسيع حضورها في الإمارات، تحديداً في مركز دبي المالي العالمي، يؤكد قوة المنظومة الاقتصادية للمركز، واتساع شبكة علاقاته الدولية، وقدرته على ربط المؤسسات العالمية بالفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة.

وفي إطار الاستعداد لافتتاح الفرع والحصول على الترخيص اللازم، كشف البنك عن زيادة حجم فريق عمله في دبي بأكثر من 3 أضعاف خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، بهدف تعزيز قدراته التشغيلية واستقطاب الكفاءات المتخصصة في إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة.

ويتولى قيادة الفريق سليم الجن، رئيس سوق الإمارات والمسؤول التنفيذي الأول، إلى جانب كريم رقيق، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في بنك «جي بي مورغان» الخاص.

وقال الجن إن البنك ركّز خلال العام الماضي على استقطاب الكفاءات المتخصصة في المنطقة، انطلاقاً من أهمية الوجود المباشر في الأسواق التي يعمل فيها، بما يساعد في فهم احتياجات العملاء والتحديات التي يواجهونها والفرص المتاحة أمامهم.

وأوضح أن تأسيس فريق يتمتع بخبرة محلية واسعة، ويعمل من مركز دبي المالي العالمي، يمثل عنصراً أساسياً في استراتيجية البنك لتعزيز علاقاته مع العملاء وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

من جانبه، أكد كريم رقيق أن دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط تمثلان فرصة متنامية للمجموعة وعملائها، مشيراً إلى أن الفرع الجديد سيعزز قدرة البنك على الاستفادة من الفرص التي توفرها المنطقة، من خلال وجود فرق متخصصة تمتلك الخبرات والإمكانات اللازمة لخدمة العملاء.

بدوره، قال خالد حب الله، المسؤول الإقليمي الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «جي بي مورغان»، إن تاريخ المجموعة الطويل في الإمارات أتاح لها اكتساب فهم عميق لطبيعة السوق وتعزيز ثقتها بآفاق نموها المستقبلية.

وأضاف أن افتتاح الفرع الجديد يؤكد التزام المجموعة طويل الأمد تجاه السوق الإماراتية، ويسهم في تطوير آليات تقديم خدماتها للعملاء.

ومن المنتظر أن يسهم الفرع الجديد في تعزيز قدرة «جي بي مورغان» الخاص على خدمة عملائه في مختلف أنحاء الإمارات، والأسواق الإقليمية التي تسمح أنظمتها بذلك، مع التركيز على توطيد العلاقات المباشرة مع العملاء، وضمان استمرارية الخدمات، وتعميق المعرفة باحتياجات الأسواق المحلية.