«آمالي العقارية» تبيع وتسلّم فيلا في نخلة جميرا مقابل 29.9 مليون دولار

أعلنت شركة «آمالي العقارية» بيع وتسليم فيلا «أمايا» في نخلة جميرا مقابل 110 ملايين درهم (29.9 مليون دولار)، في صفقة تُصنَّف ضمن أكبر 10 صفقات عقارية شهدتها المنطقة خلال عام 2026، وفقاً للشركة، بما يعكس استمرار الطلب على العقارات السكنية فائقة الفخامة في الإمارة.

ويمثّل تسليم الفيلا أول مشروع سكني تنجزه الشركة وتسلّمه منذ تأسيسها عام 2023 على يد علي وأميرة سجواني، في خطوة تعزِّز حضورها في سوق العقارات الفاخرة بدبي، التي تشهد منافسةً متزايدةً بين المطورين لاستقطاب المشترين الباحثين عن الوحدات السكنية ذات التصاميم الخاصة والمواقع المتميزة.

وتأتي الصفقة بعد إعلان الشركة بيع فيلا «أفاتيا» ضمن مشروعها «جزيرة آمالي» في جزر العالم مقابل 220 مليون درهم (59.9 مليون دولار)، لترتفع القيمة الإجمالية للصفقتين إلى 330 مليون درهم (89.8 مليون دولار)، في مؤشر على حجم الصفقات التي تنفِّذها الشركة ضمن شريحة العقارات السكنية فائقة الفخامة.

وتقع فيلا «أمايا» في السعفة «M» بنخلة جميرا، إحدى أبرز الوجهات السكنية الساحلية في دبي، وتتكون من 5 غرف نوم موزعة على طابقين، بمساحة مبنية تبلغ 14 ألفاً و573 قدماً مربعة، ضمن قطعة أرض تصل مساحتها إلى 14 ألفاً و686 قدماً مربعة.

وقال علي سجواني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «آمالي العقارية»، إن تطوير الفيلا استند إلى الاهتمام بالتفاصيل المعمارية والتصاميم الداخلية، مع التركيز على التكامل بين المساحات الداخلية والخارجية، بما يضمن توفير تجربة سكنية تجمع بين الجودة والخصوصية والراحة.

وأوضح أن الشركة تعتمد نهجاً يقوم على التعامل مع كل مشروع سكني بوصفه منزلاً خاصاً، من خلال دراسة تفاصيل التصميم واستغلال المساحات بعناية، مشيراً إلى أن الخبرات التي اكتسبها المؤسسان على مدى سنوات في القطاع العقاري أسهمت في صياغة هذا التوجه.

وأضاف أن الشركة تحرص على تطوير منازل تتمتع بهوية مستقلة، بدلاً من الاعتماد على التصاميم المتكررة، مع إعطاء الأولوية لجودة التنفيذ واختيار المواد والتشطيبات التي تتناسب مع متطلبات المشترين في سوق العقارات فائقة الفخامة.

من جانبها، أكدت أميرة سجواني، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية للعمليات في «آمالي العقارية»، أن نخلة جميرا تواصل ترسيخ مكانتها بوصفها إحدى أبرز الوجهات السكنية الساحلية الفاخرة عالمياً، مشيرة إلى أن صفقة بيع وتسليم فيلا «أمايا» مقابل 110 ملايين درهم (29.9 مليون دولار) يعكسان استمرار الطلب على العقارات ذات التصاميم المخصصة والمواصفات الاستثنائية في دبي.

وقالت إن استراتيجية الشركة منذ تأسيسها ترتكز على تطوير عدد محدود من الوحدات السكنية فائقة الفخامة، مع التركيز على جودة التصميم والتنفيذ والاهتمام بالتفاصيل، بدلاً من التوسع في أعداد الوحدات المطروحة.

وأضافت أن تسليم فيلا «أمايا» يمثل ترجمةً عمليةً لهذه الاستراتيجية، ومحطةً مهمةً في انتقال الشركة من مرحلة تطوير المشروعات إلى تسليم العقارات المكتملة للمشترين.

وجرى تطوير الفيلا بتصاميم معمارية معاصرة ومواصفات فاخرة توفر الخصوصية وأسلوب حياة يحاكي المنتجعات الراقية، وتضم سينما منزلية، وصالة رياضية، ومصعداً بانورامياً، ومطبخاً استعراضياً، إلى جانب مساحات واسعة للمعيشة والترفيه.

وتتميز الفيلا بشجرة زيتون طبيعية محفوظة يبلغ ارتفاعها 7 أمتار تتوسط المنزل، بينما تشمل مرافقها الخارجية مسبحاً بتصميم «إنفينيتي»، وشاشة تلفزيونية قابلة للطي، ومناطق للشواء، وجاكوزي على السطح، إلى جانب عناصر مائية ومساحات للاسترخاء.

وتولت شركة «بي 8 أركيتكتشر» تصميم فيلا «أمايا»، بينما نفَّذت «بوند إنتيريورز» أعمال التشطيبات الداخلية، التي تضم أثاثاً من علامتي «مينوتي» و«ناتوزي» العالميَّتين.

وإلى جانب فللها المستقلة في نخلة جميرا، تطور «آمالي العقارية» مشروع «جزيرة آمالي» في جزر العالم بدبي، بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة في الهندسة المعمارية والتصميم، من بينها «إتش بي إيه» و«إيلاستيك» و«سكوير إم ديزاين»، في إطار استراتيجيتها لتطوير مساكن فائقة الفخامة تتميز بالخصوصية والتصاميم الحصرية.

ويمثل تسليم «أمايا» أول إنجاز سكني مكتمل للشركة منذ تأسيسها عام 2023، في وقت تسعى فيه إلى توسيع محفظتها والاستفادة من الطلب على العقارات الفاخرة في دبي.