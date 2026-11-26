افتتحت شركة «تشاينا سيكيوريتيز»، التي تدير أصولاً تزيد قيمتها على 74.93 مليار دولار، رسمياً مكتبها في مركز دبي المالي العالمي، وذلك يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، في خطوة استراتيجية تعكس توجه الشركة نحو توسيع نطاق أعمالها في منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي افتتاح المكتب عقب حصول «تشاينا سيكيوريتيز» في وقت سابق من العام الحالي على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية، المنظم المستقل للخدمات المالية التي تتم ممارستها في مركز دبي المالي العالمي أو منه.

وحضر مراسم الافتتاح كل من زينغ تشي، نائبة رئيس مجموعة «سيتيك» الصينية؛ وليو تشنغ، رئيس مجلس إدارة شركة «تشاينا سيكيوريتيز»، وأو بوكيان، القنصل العام للصين في دبي، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب كوكبة من كبار المسؤولين.

ويشكل انضمام شركة «تشاينا سيكيوريتيز» إلى مركز دبي المالي العالمي إضافة نوعية إلى منظومته المالية، ويعزز مكانته بوصفه التجمع الوحيد للبنوك والمؤسسات المالية الصينية الرائدة في دولة الإمارات.

وأكدت زينغ تشي، نائبة رئيس مجموعة «سيتيك» الصينية، أن العلاقات القوية بين الصين ودولة الإمارات، وتنامي تدفقات الاستثمار بين البلدين، يهيئان آفاقاً واسعة لتعزيز التعاون في القطاع المالي.

كما شددت على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الحضور الدولي للعملة الصينية (الرنمينبي)، وتوسيع نطاق أنشطة الاستثمار والتمويل العابر للحدود، وتوطيد الروابط بين أسواق رأس المال، مع الاستفادة من القدرات المتكاملة لمجموعة «سيتيك» الصينية في القطاعين المالي والصناعي، بما يسهم في تعزيز الشراكات بين السوقين الصينية والإماراتية.

ومن جانبه، قال ليو تشنغ، رئيس مجلس إدارة شركة «تشاينا سيكيوريتيز»: «إن افتتاح مكتب لشركة (تشاينا سيكيوريتيز) في مركز دبي المالي العالمي يمثل محطة فارقة في مسيرة توسعها الدولي، وتجسيداً عملياً لاستجابتها للاحتياجات المتنامية لعملائها في مجال الأعمال والاستثمارات العابرة للحدود».

وأضاف: «في ضوء تنامي الروابط التجارية والاستثمارية بين الصين ودولة الإمارات، تعتزم الشركة توظيف الإطار المؤسسي لإمارة دبي وموقعها الاستراتيجي، لتكون منطلقاً لمنصة جديدة تعزز الترابط المتبادل بين أسواق رأس المال في الصين ومنطقة الشرق الأوسط».

وتابع: «بفضل خبراتها المتخصصة في مجالات الخدمات المصرفية الاستثمارية، وأدوات الدخل الثابت، والمشتقات المالية، والبحوث، تهدف الشركة إلى تقديم حلول وخدمات متكاملة للشركات الصينية التي تتطلع إلى التوسع في الأسواق الدولية، وللمستثمرين في الشرق الأوسط الباحثين عن فرص استثمارية في الصين. كما تسعى إلى إرساء شراكات طويلة الأمد تقوم على تحقيق المنفعة المتبادلة مع مختلف الأطراف المعنية في المنطقة».

وبدوره، رحّب عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، بانضمام «تشاينا سيكيوريتيز» إلى المركز، مشيراً إلى ما يتيحه وجودها من فرص جديدة للارتقاء بمستويات الترابط المالي بين الصين ودول المنطقة.

وقال أميري: «يحتضن مركز دبي المالي العالمي بالفعل أكبر خمسة مصارف صينية، مما يعكس قوة العلاقات المالية وعمقها بين الصين ودبي. ويشكل انضمام (تشاينا سيكيوريتيز) إضافة تعزز تنوع المنظومة المالية للمركز، وتفتح آفاقاً أوسع لربط الشركات والمستثمرين الصينيين بأسواق رأس المال الإقليمية والدولية».

وأضاف: «ستستفيد الشركة من موقع مركز دبي المالي العالمي ودبي، وستتمكن من توسيع نطاق أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وتيسير تدفقات الاستثمار المتبادلة وتعزيز الروابط المالية بين الصين والمنطقة».

ويشكل التعاون المالي إحدى الركائز الرئيسية للشراكة الاستراتيجية بين الصين ودولة الإمارات، فيما يمثل افتتاح مكتب شركة «تشاينا سيكيوريتيز» في دبي محطة بارزة في مسيرة توسعها الدولي، وخطوة إضافية في مسار التعاون المالي بين الدولتين.

وفي المرحلة المقبلة، تعتزم «تشاينا سيكيوريتيز» الاستفادة من الدور المحوري الذي تضطلع به مجموعة «سيتيك» الصينية في تعزيز الروابط بين الصين ومختلف أنحاء العالم، وتوظيف خبراتها في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية العابرة للحدود لدعم توسع الشركات الصينية في أسواق الشرق الأوسط، وتيسير استقطاب الاستثمارات من الشرق الأوسط إلى الصين.

كما ستواصل الشركة المساهمة في تنفيذ مبادرة «الحزام والطريق»، وتعزيز مسارات التعاون بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة.