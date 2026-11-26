تبرز مناطق الريف الجنوبي لمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن، بوصفها نقطةَ توتر بالقرب من جبهات القتال، وتمتد المواجهة فيها إلى الفصول الدراسية والنسيج الاجتماعي للمنطقة، وسط تصاعد محاولات الجماعة الحوثية توظيف المؤسسات التعليمية على أنها منصات للتعبئة الآيديولوجية واستقطاب الطلاب، الذي يقابله رفض مجتمعي ومقاطعة واسعة.

وبين التعميمات الحكومية بتعليق العملية التعليمية في محافظة تعز منذ بدء التصعيد العسكري الحوثي والسيطرة على غالبية المديريات، ومساعي الجماعة لاستئناف أنشطة المدارس، يفضل غالبية المعلمين البقاء في منازلهم أو النزوح إلى مناطق تحت سيطرة الحكومة، وفي مقابل ذلك، يواجه عشرات الآلاف من الأطفال مخاطر ضياع عام دراسي.

يقول عدد من الأمهات في مديرية الشمايتين لـ«الشرق الأوسط» إن أطفالهن يعيشون في حسرة بعد منعهم من الذهاب إلى المدارس التي حولت الجماعة الحوثية كثيراً منها إلى ثكنات عسكرية؛ مما ضاعف من مخاوف عودتهم إليها في ظل التصعيد العسكري المتواصل واستمرار رفض السكان القبول بسيطرة الجماعة وفرض وجودها على مختلف أنشطتهم.

وتحدثت إحدى الأمهات عن محاولاتها إقناع طفلها بالبقاء في البيت بعرض صور للمدرسة التي تحولت ثكنةً عسكريةً للحوثيين، ومشاهد السيارات العسكرية في محيطها، إلا إن طفلها طالبها بنقله إلى مدرسة أخرى، لتجد نفسها عاجزة عن التبرير وشرح مخاوفها عليه من أعمال التعبئة والاستقطاب.

عربة عسكرية حوثية تتمركز بجانب سور إحدى مدارس مديرية الشمايتين (فيسبوك)

وواصل الحوثيون مساعيَهم لإقناع أولياء الأمور بالسماح لأبنائهم بالعودة إلى مقاعد الدراسة، بالتوازي مع تهديداتهم المستمرة للمسؤولين والموظفين التربويين والمعلمين باتخاذ إجراءات عقابية متنوعة.

ووفق تقرير من المركز الأميركي للعدالة ونقابة المعلمين اليمنيين في تعز، فقد شملت الانتهاكات الحوثية خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي القتل والاختطاف والإخفاء القسري وتدمير المدارس ونهبها، موثّقاً مقتل 13 معلماً وتربوياً في مديريات عدة من جراء القصف والرصاص المباشر؛ مما يعكس استهدافاً ممنهجاً لإخضاع البنية التعليمية والمجتمعية في المناطق المتضررة من الحرب.

ضغوط وخلافات حوثية

تفيد مصادر محلية بانتشار حملة على تطبيقات التواصل الاجتماعي يتبادل فيها سكان الريف الجنوبي لتعز رسائل تحت شعارات، مثل: «مدارسنا للتعليم لا للتجنيد»، إلى جانب إقدام نساء على إحراق الكتيبات الدعوية التي توزعها الجماعة في المدارس والمقار الحكومية والأسواق.

سكان محافظة تعز يخشون من نقل الحوثيين تجربة تجنيد الأطفال إلى مناطقهم (الشرق الأوسط)

يروي أحد المعلمين العاملين في مديرية الشمايتين لـ«الشرق الأوسط» حادثة طريفة وقعت بينه وبين قادة حوثيين، فبعد أن اضطر إلى النزوح لمديرية المقاطرة المجاورة التي ينتمي إليها، التابعة لمحافظة لحج، قبل سيطرة الحوثيين عليها، فوجئ بطلبٍ من مشرف حوثي بالتعاون معهم والذهاب إلى إحدى المدارس للإسهام في عودة العملية التعليمية. واضطر المعلم إلى الاعتذار بأنه إذا كان سيعود للعمل فسيكون ذلك في المدرسة التي هو أحد كوادرها، ليبادر المشرف الحوثي بمحاولة إقناعه بالاستجابة لطلبه مع وعد بتسهيل إجراءات نقله والحصول على امتيازات بصفته أحد المتعاونين مع الجماعة، إلا إنه فوجئ بالقيادي الحوثي المشرف على المدرسة التي يعمل فيها في الشمايتين يتصل به ويحذره من الاستجابة للمشرف الآخر، ويطالبه بالعودة إلى مقر عمله.

واستغل المعلم ذلك التحذير ليتنصل من مطالب المشرف الآخر، إلا إن الأمر تحول إلى خلاف بين المشرفين واتهامات متبادلة بتخطي الصلاحيات وتعطيل المهام وتهديدات بتصعيد التنازع إلى الأطر القيادية العليا.

ويبين تربوي آخر لـ«الشرق الأوسط» أن الضغوط الحوثية على القائمين على العملية التعليمية تنوعت بين الاتصال الهاتفي المباشر، والرسائل عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، وزيارات القادة الميدانيين إلى المنازل، وتضمنت تهديدات مبطنة وإغراءات بالترقيات وزيادة النفوذ لمن يستجيب لمطالب الجماعة.

رفض شعبي للنفوذ

تذكر المصادر الميدانية من مديريات المواسط والشمايتين والمعافر أن الأسواق العامة والطرقات لا تزال تشهد تراجعاً كبيراً في الحركة والأنشطة التجارية، بعد مرور نحو شهر ونصف الشهر منذ سيطرة الحوثيين عليها، في حين يفاجأ أنصار الجماعة بطمس شعاراتهم على الجدران خلال ساعات الليل.

قادة حوثيون بمديرية الشمايتين جنوب تعز في محاولة لتنشيط العملية التعليمية (إعلام محلي)

وتفيد المصادر بأن التجار وملاك المحال التجارية يرفضون التبرع للجماعة أو تقديم بيانات أنشطتهم ومبيعاتهم لمشرفيها، في حين يستمر كثير منهم في إغلاق محالهم أو العمل أوقاتاً محدودة.

كما يرفض الباعة وملاك المطاعم تقديم سلع أو وجبات مجانية لعناصر الجماعة، ويطالبونهم دائماً بالدفع مقدماً، في حين يسعى هؤلاء لاسترضاء السكان بمحاولة مشاركتهم الطعام أو إهدائهم الخبز ومعلبات الأغذية، ويركزون تلك الممارسات على الأطفال.

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت في وقت سابق هذا الشهر عن مساعي الجماعة إلى تنشيط شبكاتها التي عملت بشكل سري قبل التوسع الأخير في القرى الريفية لتعويض خسائرها البشرية، مستخدمة المدارس والأنشطة التعليمية بوابةً لاختراق المجتمع المحلي.

وتحاول الجماعة تكثيف فعالياتها التعبوية ومحاضراتها التي تستهدف فئتَي الشباب والأطفال، إلا إنها لم تحظَ سوى بالقليل من الحضور من السكان.

التصعيد الحوثي تسبب في تعطيل 1160 مدرسة وحرمان نصف مليون طالب من الدراسة (أرشيفية - غيتي)

ويخشى مراقبون من أن تتمكن الجماعة الحوثية من استغلال الأزمة الاقتصادية الخانقة وتردي الأوضاع المعيشية في إغراء الشباب والأطفال.

من جانبها، دخلت السلطة المحلية في محافظة تعز على خط الأزمة، فبعد أن أصدرت تعميمات مشددة بإيقاف العملية التعليمية بسبب التصعيد الحوثي، حذرت، وبشكل رسمي، التربويين وأولياء الأمور من الانخراط في أي برامج تعبوية تستهدف الطلاب، مؤكدة أن تسهيل عمليات التجنيد أو التعاون معها سيُقابل بالمساءلة القانونية.

ومنذ سيطرتها عليها، تستخدم الجماعة الحوثية مديريات جنوب تعز، خصوصاً الشمايتين، مقراً لشن هجماتها العسكرية في مديريات المضاربة والعارة والمقاطرة وطور الباحة بمحافظة لحج.