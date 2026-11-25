كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن توثيق 1212 جريمة وانتهاكاً ارتكبتها الجماعة الحوثية المدعومة من إيران بحق المدنيين والأعيان المدنية في محافظتي تعز ولحج، خلال الفترة من 17 إلى 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في وقت تتسع فيه تداعيات الحصار المفروض على مدينة تعز، مع تراجع إمدادات الغذاء والدواء والمياه بنسبة 90 في المائة، وانخفاض حركة المركبات الواصلة إليها بأكثر من 98 في المائة.

وقالت الشبكة، في تقرير حقوقي، الأربعاء، إن الانتهاكات شملت القصف والقنص واستهداف النازحين والأطفال والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، وزراعة الألغام الأرضية، واعتراض الأسر النازحة، واختطاف المدنيين واحتجاز الأطفال والاعتقالات التعسفية، إلى جانب الاعتداء على مؤسسات تعليمية ودينية، وفرض قيود على ممارسة الشعائر، وتخزين الأسلحة والذخائر داخل الأحياء السكنية.

ووفق التقرير، أسفرت الاعتداءات عن مقتل نحو 8 مدنيين، بينهم امرأتان وطفل، وإصابة 52 آخرين، بينهم 20 طفلاً و4 نساء، جراء القصف العشوائي للأحياء السكنية وعمليات القنص المباشر.

أحد ضحايا القصف الحوثي في محافظة لحج بعد إسعافه إلى عدن لتلقي العلاج (أ.ب)

ومن بين القتلى الممرض عاصم محمد مهيوب محمد، البالغ 23 عاماً، الذي قضى جراء قصف استهدف سيارة إسعاف كان ضمن طاقمها في منطقة العاوات بمديرية صبر الموادم، جنوبي تعز.

كما تسببت الاعتداءات، حسب الشبكة، في تضرر 15 منزلاً ومنشأة مدنية و14 مركبة خاصة، ووثقت هدم منزل الشيخ محمد عبد الولي الشرجبي في عزلة شرجب بمديرية الشمايتين ونهب محتوياته، فضلاً عن مداهمة وتفتيش نحو 25 منزلاً في مناطق شرجب والحوبان والحجرية وسامع وطور الباحة والتربة.

نقاط للاحتجاز والابتزاز

في واحدة من أبرز الوقائع التي أوردها التقرير، قالت الشبكة إن 1123 مدنياً تعرضوا للاحتجاز التعسفي والاختطاف في الحواجز والنقاط التابعة للحوثيين على امتداد الطريق الرابط بين الضباب والتربة وهيجة العبد، جنوب وغرب محافظة تعز.

وأضافت أن المحتجزين تعرضوا لتفتيش هواتفهم ومحتوياتها، والتهديد بالسلاح، والإكراه على الإدلاء بتصريحات مصورة، والتوقيع على ما تسمى «استمارة عائد»، في إجراءات قالت إنها تقيّد حركة المدنيين وتعرضهم لانتهاكات متكررة في أثناء التنقل.

سكان في تعز يشيِّعون أحد ضحايا الهجمات الحوثية (رويترز)

ورصد التقرير هجومين بطائرات مسيّرة، أولهما استهدف منطقة بئر أحمد في مديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن، الأحد 22 نوفمبر، وأسفر، حسب التقرير، عن مقتل 3 أطفال وإصابة 7 مدنيين آخرين.

وفي اليوم التالي، استهدفت طائرة مسيّرة شاحنات وحافلات ركاب في منطقة سيلة هيجة العبد بمديرية المقاطرة في محافظة لحج، على طريق طور الباحة، مما أدى إلى إصابة 4 مدنيين، بينهم طفل يبلغ 8 سنوات.

مستويات حرجة

تناول التقرير التداعيات الاقتصادية والإنسانية لتشديد الحصار على مدينة تعز منذ الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مشيراً إلى أن عدد المركبات الداخلة إليها تراجع بأكثر من 98 في المائة، من نحو 8 آلاف إلى 10 آلاف مركبة يومياً، إلى ما لا يتجاوز 150 مركبة خلال ساعات عبور محدودة.

وأوضح أن القيود المفروضة على المنافذ أعاقت حركة السكان والتجارة والإمدادات، وعرّضت المسافرين والسائقين والتجار للتفتيش المهين والاستجواب والاحتجاز.

مستويات حرجة من نقص الغذاء في تعز جراء الحصار الحوثي (رويترز)

وفي مؤشر على عمق الأزمة، ذكر التقرير أن المخزون الغذائي المتاح لا يغطي سوى 10 في المائة من احتياجات السكان، بينما تراجعت إمدادات الغذاء والأدوية والمياه بنسبة 90 في المائة، والغاز بنسبة 97.3 في المائة، والبنزين بنسبة 96.3 في المائة، والديزل بنسبة 97.2 في المائة.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنحو 60 في المائة، فيما قفزت أسعار الغاز والمشتقات النفطية بنحو 300 في المائة، مما يضاعف الأعباء المعيشية على الأسر التي تواجه تراجعاً حاداً في قدرتها على الحصول على السلع والخدمات الأساسية.

ولم تقتصر التداعيات على توافر الغذاء والوقود، بل امتدت إلى الخدمات الصحية، خصوصاً رعاية الأطفال والنساء، إذ أشار التقرير إلى أن الأزمة طالت 462899 طفلاً دون سن الخامسة، وأثرت على وصول 491583 امرأة في سن الإنجاب إلى خدمات الصحة الإنجابية، فيما تواجه 40656 امرأة حاملاً صعوبات في الحصول على خدمات الولادة الآمنة.

انخفضت الإمدادات إلى مدينة تعز المحاصرة من الحوثيين إلى أكثر من 90 % (رويترز)

وحذرت الشبكة من أن نفاد مخزون اللقاحات يهدد بحرمان 79268 طفلاً دون سن العام من التحصين، مشيرةً إلى تراجع عدد حاضنات حديثي الولادة من 160 إلى 78 حاضنة، وانخفاض عدد الأطفال المستفيدين من خدمات رعاية حديثي الولادة من 592 إلى 288 طفلاً.

ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات المانحة إلى التحرك العاجل لتأمين الطريق الرابط بين مدينة تعز ومحافظتي لحج وعدن، ورفع القيود المفروضة على حركة المدنيين والإمدادات، وضمان وصول الغذاء والدواء والمياه والوقود والمساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومنتظمة.

وحذرت من أن استمرار القيود، بالتزامن مع تراجع الخدمات الأساسية، ينذر بكارثة إنسانية وشيكة، ويهدد بترك آثار صحية ومعيشية طويلة الأمد على السكان، ولا سيما الأطفال والنساء والفئات الأكثر ضعفاً.