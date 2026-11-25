وسّعت الضربات الجوية التي تنفذها قوات «تحالف دعم الشرعية»، لإسناد القوات الحكومية اليمنية، استهدافها للقدرات العسكرية والتشغيلية التابعة للجماعة الحوثية في عدد من المحافظات، مع تركيز على مواقع حيوية في الحديدة وصعدة وعمران، امتداداً إلى صنعاء وتعز والبيضاء ولحج، بالتزامن مع اعتراض طائرات مسيّرة، وتعزيز السلطات اليمنية الجاهزية الأمنية والعسكرية في 4 محافظات جنوبية تحسباً لأي تهديدات محتملة.

وأعلن «تحالف دعم الشرعية»، الأربعاء، استهداف قدرات تشغيلية حوثية في ميناء الحديدة، وتدمير عدد من الأهداف في محافظتي صعدة وعمران، وذلك في إطار عمليات عسكرية تستهدف تقويض القدرات التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أنشطتها العسكرية.

وسبق الضربات تحذير وجَّهه «التحالف» إلى المدنيين بضرورة إخلاء ميناء الحديدة، وفق الخريطة التوضيحية التي نشرها للمواقع المستهدفة، داعياً إلى الابتعاد عنها حفاظاً على سلامتهم.

وفي تطور موازٍ، امتدت الضربات إلى جبهات القتال في محافظة تعز، حيث أفادت قيادة محور تعز بأن الطيران استهدف آليات عسكرية حوثية في محيط حدائق الصالح، جنوب جبل هان، غرب المدينة.

دخان يتصاعد إثر ضربة جوية استهدفت موقعاً للحوثيين (أ.ف.ب)

كما استهدفت مدفعية القوات الحكومية تجمعات للمقاتلين الحوثيين في منطقة الضباب، غرب تعز، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم، وفق البيان العسكري.

وتأتي هذه الضربات في وقت تواصل فيه القوات الحكومية التصدي للهجمات الحوثية على المدينة وريفها، مع استمرار المواجهات في عدد من الجبهات، ضمن مساعي منع الجماعة من تحقيق اختراقات ميدانية.

وفي تطورات الهجمات الحوثية العابرة للحدود، أعلن المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية»، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير طائرات مسيّرة في المنطقة الشرقية السعودية.

وقال المالكي إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت أربع طائرات مسيّرة في محافظة رأس تنورة، مشيراً إلى سقوط شظايا نتيجة عملية الاعتراض، دون تسجيل إصابات وفق التقييم الأولي.

التحالف:- الدفاع الجوي اعترض ودمر عدد (4) طائرات مسيرة برأس تنورة.- سقوط عدد من الشظايا نتيجة عملية الاعتراض دون وجود إصابات بالتقييم الأولي. pic.twitter.com/4OTsZkHo2t — المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) November 25, 2026

كان التحالف قد أعلن تعرض برج في مركز الملك عبد الله المالي «كافد» بالعاصمة الرياض لهجوم بطائرة مسيّرة، الثلاثاء، وحذّر من أن الاستهداف المتعمد للمدنيين والأعيان المدنية سيواجَه برد حازم.

وأفاد الدفاع المدني السعودي بأن الهجوم أسفر عن إصابة 11 شخصاً، بينهم مواطنان ومقيمان هنديان وثلاثة نيباليين وأربعة مصريين، مؤكداً مباشرة الجهات المختصة الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات.

عمليات مستمرة

في سياق متصل، كشفت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ 697 عملية استهداف لمواقع الجماعة الحوثية وتجمعاتها وتحصيناتها وآلياتها ومخازن أسلحتها، خلال العمليات العسكرية التي جرى الإعلان عنها الثلاثاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن العمليات توزعت بين 17 غارة جوية، و620 ضربة بمدفعية الميدان، و32 عملية بالطيران المسيّر، إضافةً إلى 28 ضربة بالراجمات.

وأوضح أن العمليات أسفرت عن تحييد 97 من قيادات وعناصر الجماعة، وتدمير وإعطاب 76 آلية ووسيلة قتالية، مشيراً إلى أن القوات الحكومية والمقاومة الشعبية في محافظة تعز واصلتا التصدي للهجمات الحوثية، وأحبطتا محاولة تسلل وأجبرتا المهاجمين على الفرار.

القوات الحكومية اليمنية تتصدى للهجمات الحوثية حول مدينة تعز المحاصرة (إعلام عسكري)

وأضاف أن مدفعية القوات الحكومية في محافظتي مأرب والجوف استهدفت مصادر نيران حوثية وتجمعات وتحصينات وآليات عسكرية، وأوقعت خسائر بشرية ومادية في صفوف الجماعة.

وأكد النزيلي استمرار القوات الحكومية والمقاومة الشعبية في تنفيذ مهامهما ضمن عملية «فجر اليمن»، والتعامل مع الهجمات ومحاولات التسلل الحوثية في مختلف الجبهات، مع التشديد على مواصلة العمليات حتى تحقيق أهدافها، والالتزام بحماية المدنيين والأعيان المدنية وفق القانون الدولي الإنساني.

استنفار أمني جنوباً

في الداخل اليمني، اتجهت السلطات إلى رفع مستوى الجاهزية الأمنية والعسكرية في المحافظات الجنوبية، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية وازدياد المخاوف من تحركات الخلايا المرتبطة بالجماعة الحوثية.

وعقد عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبد الرحمن المحرّمي، اجتماعاً في العاصمة المؤقتة عدن، ضمَّ محافظي عدن ولحج وأبين والضالع ومديري أجهزتها الأمنية، لمناقشة التطورات العسكرية والأمنية، ومستوى الاستعداد لمواجهة التهديدات المحتملة.

واستعرض الاجتماع الجاهزية القتالية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والإجراءات المتخذة لتعزيز الاستقرار ورفع مستوى اليقظة، إلى جانب التنسيق بين السلطات المحلية والأجهزة المعنية لمواجهة أي محاولات تستهدف أمن المحافظات والمناطق الخاضعة للحكومة.

نقطة تفتيش للقوات الأمنية اليمنية في المحافظات الجنوبية (رويترز)

وشدد المحرّمي -حسب الإعلام الرسمي- على أهمية تكثيف العمل الاستخباراتي والتنسيق الأمني لملاحقة العناصر والخلايا النائمة المرتبطة بالحوثيين، وإحباط المخططات الرامية إلى زعزعة الاستقرار، مؤكداً أن الأوضاع الأمنية في عدن ولحج وأبين والضالع مستقرة، وأن القوات والأجهزة الأمنية في حالة جاهزية.

ولم تقتصر المناقشات على الجوانب العسكرية والأمنية، إذ تناول الاجتماع انتظام تدفق السلع والمواد الأساسية إلى الأسواق، ومراقبة الأسعار والإمدادات، إلى جانب متابعة أوضاع الأسر النازحة وتنسيق التدخلات الإنسانية والإغاثية لتلبية احتياجاتها.

ودعا المحرّمي المواطنين إلى مواصلة حياتهم وأعمالهم بصورة طبيعية وعدم الالتفات إلى الشائعات والمعلومات المضللة، مؤكداً أن مؤسسات الدولة تتابع التطورات وتتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها.