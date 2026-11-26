وسّع تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس (الأربعاء)، ضرباته الجوية ضد القدرات العسكرية والتشغيلية التابعة للميليشيات الحوثية مع التركيز على مواقع حيوية في سبع محافظات هي الحديدة وصعدة وعمران إضافة إلى صنعاء وتعز والبيضاء ولحج.

وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع اعتراض الدفاعات الجوية السعودية وتدميرها 7 طائرات مسيّرة شرق السعودية، بينها 4 في محافظة رأس تنورة، نتج عنها سقوط شظايا نتيجة الاعتراض، من دون وجود إصابات، وفق التقييم الأولي.

وأعلن اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، سقوط مقذوف أطلقته الميليشيا الحوثية على ميناء جازان، ما أدى إلى أضرار طفيفة من دون إصابات بين المدنيين، منوهاً بأن العمل جارٍ على تحديد نوعه.

إلى ذلك، عزَّزت السلطات اليمنية الجاهزية الأمنية والعسكرية في المحافظات الجنوبية تحسباً لأي تهديدات محتملة، مع تكثيف العمل الاستخباراتي والتنسيق الأمني لملاحقة العناصر والخلايا النائمة المرتبطة بالحوثيين.

وواصلت القوات اليمنية التصدي للهجمات الحوثية على محافظة تعز وريفها، مع استمرار المواجهات في جبهات عدة، ضمن مساعي منع الجماعة من تحقيق اختراقات ميدانية.