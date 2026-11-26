حصلت شركة «سبيس إكس» على الموافقة على إطلاق ما يصل إلى مليون قمر اصطناعي إلى مدار الأرض لإنشاء مراكز بيانات فضائية مخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت لجنة الاتصالات الاتحادية الأميركية «إف سي سي»، الأربعاء، أنها أجازت مشروع الشركة، الذي أطلق عليه اسم «ستارمايند».

وقال بريندان كار، رئيس اللجنة: «بنقل قدرات الحوسبة إلى ما وراء الأرض، تستجيب شركة «سبيس إكس» والعديد من المنافسين الذين يعملون على إنشاء مراكز بيانات مدارية خاصة بهم لمتطلبات العصر».

ويقول مؤيدو مراكز البيانات الفضائية إنها يمكن أن تستفيد من وفرة الطاقة الشمسية وفرص التبريد المتاحة في الفضاء.

إلا أن إنشاء مراكز بيانات في الفضاء ينطوي على تحديات تقنية كبيرة، بما في ذلك الحاجة إلى ألواح شمسية ضخمة لتوليد الكهرباء، وأنظمة تبريد متطورة، وتكنولوجيا قادرة على إرسال كميات هائلة من البيانات إلى الأرض.

وبموجب تلك الموافقة، يتعين على شركة «سبيس إكس» نشر 10 في المائة من العدد الأقصى المصرح به من الأقمار الصناعية بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) 2035. ويجب أن يرتفع هذا الرقم إلى 50 في المائة بحلول نوفمبر 2038.