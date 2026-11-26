«سبيس إكس» تحصل على الموافقة لإطلاق نحو مليون قمر اصطناعيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5345777-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D9%83%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
«سبيس إكس» تحصل على الموافقة لإطلاق نحو مليون قمر اصطناعي
شعار شركة «سبيس إكس» ونموذج لقمر اصطناعي يظهران في صورة مركبة (رويترز)
حصلت شركة «سبيس إكس» على الموافقة على إطلاق ما يصل إلى مليون قمر اصطناعي إلى مدار الأرض لإنشاء مراكز بيانات فضائية مخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأعلنت لجنة الاتصالات الاتحادية الأميركية «إف سي سي»، الأربعاء، أنها أجازت مشروع الشركة، الذي أطلق عليه اسم «ستارمايند».
وقال بريندان كار، رئيس اللجنة: «بنقل قدرات الحوسبة إلى ما وراء الأرض، تستجيب شركة «سبيس إكس» والعديد من المنافسين الذين يعملون على إنشاء مراكز بيانات مدارية خاصة بهم لمتطلبات العصر».
ويقول مؤيدو مراكز البيانات الفضائية إنها يمكن أن تستفيد من وفرة الطاقة الشمسية وفرص التبريد المتاحة في الفضاء.
إلا أن إنشاء مراكز بيانات في الفضاء ينطوي على تحديات تقنية كبيرة، بما في ذلك الحاجة إلى ألواح شمسية ضخمة لتوليد الكهرباء، وأنظمة تبريد متطورة، وتكنولوجيا قادرة على إرسال كميات هائلة من البيانات إلى الأرض.
وبموجب تلك الموافقة، يتعين على شركة «سبيس إكس» نشر 10 في المائة من العدد الأقصى المصرح به من الأقمار الصناعية بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) 2035. ويجب أن يرتفع هذا الرقم إلى 50 في المائة بحلول نوفمبر 2038.
كشفت دراسة أميركية عن أدلة قد تساعد في إعادة بناء تاريخ كوكب الزهرة الغامض، بما في ذلك احتمال أن يكون أكثر رطوبة في الماضي.
الولايات المتحدة توافق على بيع أوكرانيا معدات صيانة لمقاتلات «إف-16»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5345780-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%81-16
الولايات المتحدة توافق على بيع أوكرانيا معدات صيانة لمقاتلات «إف-16»
طائرة مقاتلة أميركية من طراز «إف-16» (رويترز)
وافقت الولايات المتحدة على بيع أوكرانيا معدات صيانة وتجهيزات أخرى مخصصة لأسطولها من مقاتلات «إف-16»، في صفقة بقيمة 622 مليون دولار تموّلها دول أوروبية، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء.
وقالت وزارة الخارجية إن بلجيكا والدنمارك وهولندا والنروج ستتولى تمويل الصفقة، مؤكدة أن «أي أموال أميركية لن تُستخدم فيها».
وتشمل الحزمة «أجهزة ومعدات مرتبطة بتشغيل المقاتلات، ومعدات مخبرية، وخدمات دعم للنقل»، وستُضاف إلى صفقة سابقة محدودة لم تبلغ القيمة التي تفرض إبلاغ الكونغرس بها.
وقالت الوزارة إن «الصفقة المقترحة ستعزز قدرة أوكرانيا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال دعم مهام الدفاع عن النفس والأمن الإقليمي بقدرات دفاع جوي أكثر متانة».
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» أفادت مطلع أكتوبر (تشرين الأول) بأن تأخر أعمال الصيانة ونقص قطع الغيار أديا إلى تعطّل أكثر من نصف أسطول أوكرانيا من مقاتلات «إف-16»، وأن جميع الطائرات الأميركية الصنع قد تتأثر بحلول نهاية العام.
ونفى مسؤولون أوكرانيون أن تكون هناك أزمة في جاهزية الطائرات، وإن أقروا بأن بعض مكونات مقاتلات «إف-16» أصبحت أكثر صعوبة.
«سبيس إكس» تحصل على الموافقة لإطلاق نحو مليون قمر اصطناعيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5345777-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D9%83%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
«سبيس إكس» تحصل على الموافقة لإطلاق نحو مليون قمر اصطناعي
شعار شركة «سبيس إكس» ونموذج لقمر اصطناعي يظهران في صورة مركبة (رويترز)
حصلت شركة «سبيس إكس» على الموافقة على إطلاق ما يصل إلى مليون قمر اصطناعي إلى مدار الأرض لإنشاء مراكز بيانات فضائية مخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأعلنت لجنة الاتصالات الاتحادية الأميركية «إف سي سي»، الأربعاء، أنها أجازت مشروع الشركة، الذي أطلق عليه اسم «ستارمايند».
وقال بريندان كار، رئيس اللجنة: «بنقل قدرات الحوسبة إلى ما وراء الأرض، تستجيب شركة «سبيس إكس» والعديد من المنافسين الذين يعملون على إنشاء مراكز بيانات مدارية خاصة بهم لمتطلبات العصر».
ويقول مؤيدو مراكز البيانات الفضائية إنها يمكن أن تستفيد من وفرة الطاقة الشمسية وفرص التبريد المتاحة في الفضاء.
إلا أن إنشاء مراكز بيانات في الفضاء ينطوي على تحديات تقنية كبيرة، بما في ذلك الحاجة إلى ألواح شمسية ضخمة لتوليد الكهرباء، وأنظمة تبريد متطورة، وتكنولوجيا قادرة على إرسال كميات هائلة من البيانات إلى الأرض.
وبموجب تلك الموافقة، يتعين على شركة «سبيس إكس» نشر 10 في المائة من العدد الأقصى المصرح به من الأقمار الصناعية بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) 2035. ويجب أن يرتفع هذا الرقم إلى 50 في المائة بحلول نوفمبر 2038.
قاض ثان يعرقل أمر ترمب الساعي لتقويض حق المواطنة بالولادةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5345757-%D9%82%D8%A7%D8%B6-%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84-%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9
صورة أرشيفية لتجمّع متظاهرين دعماً لحق المواطنة بالولادة خارج المحكمة العليا الأميركية في العاصمة واشنطن (أ.ف.ب)
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قاض ثان يعرقل أمر ترمب الساعي لتقويض حق المواطنة بالولادة
صورة أرشيفية لتجمّع متظاهرين دعماً لحق المواطنة بالولادة خارج المحكمة العليا الأميركية في العاصمة واشنطن (أ.ف.ب)
أوقف قاضٍ أميركي، اليوم الأربعاء، تنفيذ الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس دونالد ترمب، الساعي للحد من عدد المؤهلين للحصول على الجنسية بحكم الولادة، والذي وقّعه بعد أن رفضت المحكمة العليا محاولته الأولى لفرض تلك القيود.
وأصدر القاضي الاتحادي كريستوفر كوبر، في واشنطن، أمراً قضائياً في دعوى جماعية رُفعت نيابة عن أطفال سيُحرمون من الجنسية بموجب الأمر التنفيذي الصادر في أغسطس (آب).
وسيعوق هذا الحكم جهود ترمب لتنفيذ أحد أبرز إجراءات الحملة المتشددة لإدارته ضد الهجرة. كما منع قاضٍ اتحادي آخر في ولاية ماريلاند، في سبتمبر (أيلول)، تنفيذ أمر ترمب، وستضطر الإدارة الآن إلى السعي إلى إلغاء الحكمين عبر السبل القانونية حتى تتمكن من تنفيذه.
وقال كوبر: «حيثيات هذه القضية واضحة تماماً. فقد أكدت المحكمة العليا مرتين أن جميع الأطفال المولودين في هذا البلد هم مواطنون أميركيون، باستثناء حفنة صغيرة منهم لا يخضعون للقانون الأميركي».
وقال كودي وفسي، المحامي في «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» وممثل المدعين، في بيان، إن ترمب «يتعين عليه أن يدرك أن الجنسية بحكم الولادة هي قانون البلاد».
وأضاف: «طفح الكيل... المحكمة العليا رفضت مرتين محاولات تقويض حق المواطنة بالولادة، الأولى في عام 1898 والثانية في وقت سابق من هذا العام. المرة الثالثة لن تكون أوفر حظاً».
ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، لورين بيس، القرار في بيان بأنه «مجرد حكم آخر صادر عن قاضٍ من النشطاء عيّنه (الرئيس السابق باراك) أوباما في محاولة لإحباط أجندة الرئيس ترمب المنطقية». وأضافت أن أمر ترمب «يتوافق مع الأحكام والتحليلات التي وضعتها المحكمة العليا».
ووقّع ترمب الأمر التنفيذي المثير للجدل بعد رفض المحكمة العليا، في يونيو (حزيران)، محاولته الأولى التي تعود إلى عام 2025 لإنهاء حق المواطنة بالولادة للأطفال الذين لا يكون والداهم مواطنين أميركيين أو مقيمين دائمين بصورة قانونية، المعروفين بحاملي البطاقة الخضراء.
وخلص حكم المحكمة العليا إلى أن الأمر التنفيذي الأولي لترمب ينتهك بند الجنسية الوارد في التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، الذي يمنح الجنسية لمن يولدون في الولايات المتحدة ويخضعون لولايتها القضائية.
وبعد فترة وجيزة من صدور حكم المحكمة العليا، حاول ترمب مرة أخرى تقييد حق المواطنة بالولادة بأمر جديد يستهدف «سياحة الولادة»، وتعني سفر النساء إلى الولايات المتحدة للولادة حتى يتمكن أطفالهن من الحصول على الجنسية تلقائياً.
كما استهدف الأمر الأطفال الذين يعمل آباؤهم لدى حكومات أجنبية أو منظمات دولية لكنهم يفتقرون إلى الحصانة الدبلوماسية، وأولئك الذين يُصنف أحد والديهم على أنه «أجنبي معادٍ».
لكن كوبر قال إن المحكمة العليا أوضحت بالفعل أن «الرئيس لا يمكنه استحداث استثناءات جديدة من حق المواطنة بالولادة للأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة والخاضعين لقوانينها».
ويمنع الأمر القضائي المؤقت الذي أصدره كوبر وزارتي الخارجية والأمن الداخلي وإدارة الضمان الاجتماعي من تنفيذ أمر ترمب ضد أي أطفال مشمولين بالدعوى الجماعية.