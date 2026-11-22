لقد حلّ عصر الذكاء الاصطناعي بالكامل. وبينما تُسوّقه الشركات كحلٍّ للمشاكل، فإنّ عواقبه، مثل التسريح الجماعي للعمال، والآثار البيئية، ومخاوف الخصوصية، وتدهور الثقافة، جعلت الكثيرين يشعرون بالضيق من شيء لم يرغبوا فيه أصلاً، كما كتبت سارة هوفمان(*).

استياء متزايد

تواجه هذه التقنية استياءً متزايداً من قِبل العاملين، الذين تحثهم الشركات والمؤسسات على تبنّي أدوات الذكاء الاصطناعي، في حين تسارع إلى تقليص عدد موظفيها لصالح الأتمتة. وتُعبّر العديد من المنشورات حول الذكاء الاصطناعي على الإنترنت عن إحباط متزايد من كيفية فرض هذه الأدوات - وما تُسبّبه من اضطرابات - على المستخدمين.

الترويج في مجالات لا يطلبها أحد

وقد علّق أحد مستخدمي «غوغل» أخيراً قائلاً: «لم يطلب أحد أن تكون (غوغل) أسوأ - لكن الذكاء الاصطناعي هو ما جعلها كذلك. لم يطلب أحد ارتفاع تكاليف أجهزة الكمبيوتر - لكن الذكاء الاصطناعي هو ما جعلها كذلك. لم يطلب أحد الاستغناء عن خدمة العملاء البشرية - لكن الذكاء الاصطناعي هو ما جعلها كذلك». وفي منشور آخر، صرّحت سارة هويت، كاتبة الخيال العلمي والفانتازيا والغموض، بأنها لا تكره الذكاء الاصطناعي، لكنها «تتوسل إلى جميع المتطرفين أن يكفّوا عن الترويج للذكاء الاصطناعي في مجالات لم يطلبها أحد».

* 52 % من الأميركيين أكثر قلقاً من حماسهم للذكاء الاصطناعي، مقابل 37 % في عام 2021*

من التفاؤل إلى الحيرة

ويتجلى هذا الاستياء في البيانات: ففي عام 2019، كانت 81 في المائة من تقييمات موقع Glassdoor التي أشارت إلى الذكاء الاصطناعي إيجابية، وفقاً للشركة، مقارنةً بـ43 في المائة هذا العام. وفي الوقت نفسه، وجد مركز بيو للأبحاث أن 52 في المائة من الأميركيين كانوا أكثر قلقاً من حماسهم للذكاء الاصطناعي، مقابل 37 في المائة في عام 2021. وفي استطلاع رأي أجرته مؤسسة إيبسوس في يونيو (حزيران) الماضي، اعتقد 67 في المائة من المشاركين أن الذكاء الاصطناعي سيزيد من سوء تجربة العمل.

وقالت جيمين تينا وي، الأستاذة المساعدة للتاريخ في جامعة فلوريدا الدولية: «أقرب مثال على ذلك هو استبدال العمل اليدوي خلال الثورة الصناعية الطويلة». ولكن في هذه الحالة، يتم استبدال «العمل الفكري» وليس العمل اليدوي. لكن تدمير سبل العيش ليس السبب الوحيد لمعارضة الكثيرين للذكاء الاصطناعي.

مفارقة الإنتاجية

يشير لويس هايمان، المؤرخ بجامعة جونز هوبكنز والمتخصص في شؤون العمل والاقتصاد الأميركي، إلى «مفارقة الإنتاجية»: وهي تناقض كان سائداً أيضاً مع ظهور الحواسيب في ثمانينيات القرن الماضي، حيث لم تُحسّن الاستثمارات الضخمة بالضرورة أداء الناس في وظائفهم كما كان مُتوقعاً. ويُشير إلى عقبات مثل وتيرة تحديثات البرامج. ومع ظهور الذكاء الاصطناعي، «يبدو الأمر كما لو أن جميع البرامج تُحدّث دفعة واحدة، في كل مكان».

وقال هايمان إنه يستخدم الذكاء الاصطناعي لكتابة البرامج الإلكترونية وأتمتة «المهام المملة»، فعلى سبيل المثال، كتب برنامجاً لتدوير آلاف الصور التي يلتقطها للوثائق التاريخية أثناء زياراته للأرشيف بحيث تكون جميعها في وضعها الصحيح. لكنه أضاف: «معظم الناس لا يرغبون في الجلوس وكتابة رموز كمبيوترية لأتمتة وظائفهم، بل يريدون فقط القيام بعملهم». يُضاف إلى ذلك الخوف الشديد من الاستبدال بمجرد أتمتة العمل. ويضيف: «أنا أستاذ مُرَسَّم في منصبي، ولا يمكن فصلي من العمل. إذا أتمتتُ جزءاً مملاً من وظيفتي، فهذا يعني ببساطة أن لديّ المزيد من الوقت للقيام بالأجزاء الأكثر إثارة للاهتمام. وهذا لا ينطبق على جميع الناس، أليس كذلك؟».

مخاطر مهنية جديدة في الفنون والطب... وسجلات الشرطة والمحاكم

سبب آخر يدفع الكثيرين لمقاومة الذكاء الاصطناعي هو غياب الضوابط الكافية، خاصةً عندما يُمكن أن يُسبب مشاكل كبيرة في العمل. في إحدى الحالات، حذفت أداة ذكاء اصطناعي قاعدة بيانات شركة برمجيات بأكملها. وفي حادثة أخرى، أُلقي اللوم على الذكاء الاصطناعي لحذفه موسماً كاملاً من حلقات برنامج تلفزيوني واقعي سويدي قبل أسابيع قليلة من موعد عرضه الأول.

الذكاء الاصطناعي أدخل معلومات غير دقيقة في سجلات المرضى

وفي المجال الطبي، أدخلت برامج الذكاء الاصطناعي معلومات غير دقيقة في سجلات المرضى، مما يثير التساؤل حول الجهة المسؤولة عن الأخطاء الطبية الناتجة.

في الوقت نفسه، أدت قراءات خاطئة من أدوات التعرف على الهوية التي تستخدمها جهات إنفاذ القانون، والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إلى اعتقالات وإصابات غير مبررة، وفقاً لمبادرة مخاطر الذكاء الاصطناعي التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT). كما ظهرت أخطاء أخرى ناتجة عن الذكاء الاصطناعي في وثائق المحاكم، والتقارير الفيدرالية، والتقارير الإخبارية، وحتى في مطاعم الوجبات السريعة.

ذكاء... «لم يطلبه أحد»

قال المذيع الإذاعي آدم شيي على برنامج «إكس»، رداً على أنباء تفيد بأن شركة أنثروبيك قدّمت تفاصيل وهمية في دفاعها خلال دعوى قضائية تتعلق بحقوق التأليف الموسيقي: «النقطة الأساسية التي ركزت عليها وسأستمر في التركيز عليها فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي هي: لم يطلبه أحد».

أدوات مصممة لحساب الأثرياء لا المبدعين

وأضاف: «لذا، عندما يصبح منتج أو خدمة لم يطلبها أحد منتشرة على نطاق واسع فجأة، يجب أن نتساءل: لماذا؟ الجواب: لأن أدوات الذكاء الاصطناعي مصممة لتوليد المزيد من الثروة للأثرياء على حساب المبدعين».

مراجعة عمل الذكاء الاصطناعي... متعبة

على أقل تقدير، فإن سهولة استخدام الذكاء الاصطناعي تُقابلها الحاجة إلى مراجعة عمله، مما خلق فرصاً جديدة للخطأ البشري. حتى إن انتشار «الإهمال في العمل» دفع الرئيس التنفيذي لإحدى شركات التكنولوجيا إلى حظر استخدام الذكاء الاصطناعي تماماً، كما ذكرت مجلة «Inc». هذا الصيف.

وقالت جيمين تينا وي: «كثيراً ما رأيت نوعاً من الانزعاج من المتحمسين للذكاء الاصطناعي في العمل - أو الأشخاص الذين يتبنونه بكثافة - الناجم عن خلق الكثير من العمل الإضافي لمن حولهم»، لأن هؤلاء الأشخاص الأخيرين يضطرون في المراحل اللاحقة إلى مراجعة العمل.

وأضافت وي أن أعمال مراقبة المحتوى وتصنيف البيانات «قد تكون مرهقة ذهنياً للغاية». وقالت إن الأبحاث وجدت أن العمل «الجيد» الذي ينطوي على تحديات سيكون صعباً وممتعاً إلى حد ما. لكن مراجعة المخرجات أمر صعب - لأنه يتطلب البحث عن كل خطأ محتمل صغير - وممل أيضاً. وقالت: «أنت لا تُنتج المعرفة، بل تُشرف فقط على إنتاج الكلمات والمعرفة والمحتوى».

الطبيعة المتطفلة للذكاء الاصطناعي

إن الطبيعة المتطفلة للذكاء الاصطناعي - المصحوبة، مرة أخرى، بتهديد استبدال العاملين - تنعكس في سلوك الموظفين، وليس فقط في سيل التغريدات الغاضبة. فقد وجد أحد التقارير أن ما يقرب من ثلث الموظفين الذين شملهم الاستطلاع، و44 في المائة من جيل «زد»، حاولوا تخريب استراتيجيات الذكاء الاصطناعي لشركاتهم. وأفادت شركة «سيكشن»، المتخصصة في تخطيط الذكاء الاصطناعي وتطوير المهارات، أخيراً بأن 69 في المائة من الموظفين الذين شملهم الاستطلاع قالوا إن مؤسساتهم شجعت استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي، لكن 16 في المائة فقط استخدموهم فعلياً. وقال 38 في المائة إنهم يستخدمون ميزات أخرى للذكاء الاصطناعي.

ويبدو أن هذا الإحباط لم يثنِ شركات التكنولوجيا، إذ جاء في منشور على موقع «مايكروسوفت»، يروج لوضع «كوبايلوت» في متصفح إيدج للأعمال: «سمعنا أنكم تريدون وضع (كوبايلوت) في العمل» وأجاب فني حاسوب: «لا، لقد سمعتم خطأً. لم يطلب أحدٌ كل هذا الذكاء الاصطناعي. في الواقع، الجميع يريد معرفة كيفية إزالته».

تساؤلات المؤسسات

في بعض الحالات، يبدو أن الشركات بدأت تكتشف أن للأتمتة بعض أوجه القصور. في الولايات المتحدة، اضطر 32 في المائة من مديري التوظيف الذين ألغوا وظائف لصالح الذكاء الاصطناعي إلى إعادة نفس الوظائف أو وظائف مشابهة، وفقاً لبحث أجرته شركة الاستشارات روبرت هاف. وبالمثل، تتوقع شركة غارتنر أنه بحلول عام 2027، ستعيد نصف الشركات التي عزت تقليص عدد موظفيها إلى الذكاء الاصطناعي توظيف أشخاص لأداء أعمال مماثلة.

وقال هايمان إن البديل الأفضل لعقلية «التكيف أو الفناء» هو أن تستخدم المؤسسات التكنولوجيا لتمكين موظفيها. وأضاف هايمان: «أسمع أسبوعياً تقريباً أن المؤرخين سيتم استبدالهم. لذا، نعم، غير أن الأمر يعتمد على مدى تقديرك لقيمة الحصول على معلومات وتاريخ موثوقين».

وأضاف أن عالماً «يكون فيه المصدر الوحيد للتاريخ أو الصحافة إما من الذكاء الاصطناعي المفتوح أو من (أنثروبيك) سيبدو كابوساً».

* مجلة «فاست كومباني».