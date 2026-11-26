إيران ترفض اتهامها بـ«تطوير الكيماوي»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5345778-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%80%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A
لقطة من فيديو نشرته قيادة «سنتكوم» أمس لمقاتلة تتزود بالوقود خلال العمليات الجارية في المنطقة (سنتكوم)
رفضت إيران الاتهامات الإسرائيلية لها بتطوير أسلحة كيماوية، وشبَّهت ذلك بمحاولة تكرار سيناريو «حرب العراق»، في إشارة إلى تبرير الولايات المتحدة غزوها العراق في عام 2003 بادعاء امتلاكه أسلحة دمار شامل، ثم تبيّن لاحقاً عدم وجودها.
ووصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ما ذكره وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن إيران «في طور تطوير أسلحة كيماوية»، بأنه «هراء». وقال: «وفّروا علينا دعاية على طريقة حرب العراق، خصوصاً مع بصمات إسرائيلية واضحة عليها. لا أحد يصدقها».
ودخل عاملا الوقت والتمويل بقوة في حسابات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشأن الحرب مع إيران، بعدما كشف عن أن التمويل المتاح لمواصلة العمليات العسكرية يكفي حتى نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل تقريباً.
وعبَّر ترمب عن خشيته على «النصر» من جهة تمويل الحرب، وأمل في ألا يعمل الديمقراطيون على إنهاء الحرب. وأشار إلى تراجع قدرات إيران قائلاً: «بَحريتهم انتهت، وقواتهم الجوية انتهت، ودفاعاتهم المضادة للطائرات، كل شيء انتهى. قادتهم رحلوا. إذا قام الديمقراطيون بذلك، فإنهم ببساطة سيحوّلون النصر إلى هزيمة».
أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن أمن الوطن واستقراره يمثلان أساساً للمحافظة على مكتسباته التنموية، مشدداً على مواصلة تطوير القدرات العسكرية
«الشرق الأوسط» (الرياض)
إيران ترفض اتهامها بـ«تطوير الكيماوي»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5345778-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%80%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A
لقطة من فيديو نشرته قيادة «سنتكوم» أمس لمقاتلة تتزود بالوقود خلال العمليات الجارية في المنطقة (سنتكوم)
رفضت إيران الاتهامات الإسرائيلية لها بتطوير أسلحة كيماوية، وشبَّهت ذلك بمحاولة تكرار سيناريو «حرب العراق»، في إشارة إلى تبرير الولايات المتحدة غزوها العراق في عام 2003 بادعاء امتلاكه أسلحة دمار شامل، ثم تبيّن لاحقاً عدم وجودها.
ووصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ما ذكره وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن إيران «في طور تطوير أسلحة كيماوية»، بأنه «هراء». وقال: «وفّروا علينا دعاية على طريقة حرب العراق، خصوصاً مع بصمات إسرائيلية واضحة عليها. لا أحد يصدقها».
ودخل عاملا الوقت والتمويل بقوة في حسابات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشأن الحرب مع إيران، بعدما كشف عن أن التمويل المتاح لمواصلة العمليات العسكرية يكفي حتى نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل تقريباً.
وعبَّر ترمب عن خشيته على «النصر» من جهة تمويل الحرب، وأمل في ألا يعمل الديمقراطيون على إنهاء الحرب. وأشار إلى تراجع قدرات إيران قائلاً: «بَحريتهم انتهت، وقواتهم الجوية انتهت، ودفاعاتهم المضادة للطائرات، كل شيء انتهى. قادتهم رحلوا. إذا قام الديمقراطيون بذلك، فإنهم ببساطة سيحوّلون النصر إلى هزيمة».
تركيا: استقالة نائب ثان لإردوغان بالحزب الحاكم في إطار فضيحة «صناديق الاستثمار»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5345621-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
تركيا: استقالة نائب ثان لإردوغان بالحزب الحاكم في إطار فضيحة «صناديق الاستثمار»
نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم المستقيل حياتي يازجي خلال فعالية حزبية (من حسابه في إكس)
ضربت فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار في تركيا الكوادر العليا في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب إردوغان، مجدداً، وأجبرت نائباً ثانياً لرئيسه على الاستقالة.
وأعلن نائب رئيس الحزب للشؤون السياسية والقانونية وزير التجارة والجمارك الأسبق، حياتي يازجي، استقالته من جميع مناصبه والتي تشمل منصبيه كعضو في المجلس التنفيذي المركزي ومجلس الإدارة والقرار المركزي، على خلفية اتهامات لنجله، مصطفى يازجي، في إطار التحقيقات الجارية في فضيحة صناديق الاستثمار، التي أدت إلى تجميد 131 صندوقاً تابعة لـ7 شركات، تسبب التلاعب فيها في خسائر بلغت 20 مليار دولار وتضرر منها نحو 500 ألف مستثمر.
واستُدعي مصطفى يازجي للتحقيق مرتين من جانب مكتب المدعي العام في إسطنبول، الذي يتولى التحقيق في القضية، والذي أوقف في إطاره حتى الآن 140 شخصاً من أصل أكثر من 400 يجري التحقيق معهم، بموجب شكوى تقدمت بها هيئة أسواق المال التركية في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي، وتم تجميد أصوله لفترة وجيزة، وتم الإفراج عنه بشرط عدم مغادرة البلاد.
استقالة ودفاع
وأعلن حياتي يازجي (74 عاماً) استقالته في بيان مطول في 3 صفحات نشره عبر حسابه في «إكس» ليل الثلاثاء - الأربعاء، دافع فيه عن نجله قائلاً: «لم يتلق ابني أي مبلغ مالي، لا ليرة ولا قرش، من أي من الصناديق قيد التحقيق، سواءً من خلال الشركات التي يملكها أو بشكل شخصي».
ونفى أن يكون نجله شريكاً أو مؤسساً أو مديراً لبنك «عادل كاتيليم»، أحد بنوك المشاركة التركية الخاصة، بينما يظهر اسمه على «منصة الإفصاح العام» بوصفه نائباً لرئيس مجلس إدارة «شركة عادل لإدارة الأصول».
وفي إطار تحقيق صناديق الاستثمار، وضع كل من بنك «عادل كاتيليم»، و«شركات «عادل لإدارة الأصول»، و«عادل لتمويل الادخار»، و«دنيا لإدارة الأصول»، تحت وصاية «صندوق تأمين ودائع الادخار»، في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وسبق ذلك في 30 سبتمبر تجميد أصول شريك مصطفى يازيجي، «علي إمره بالي»، وتم رفع الإجراء بعد يوم واحد فقط، ووُجد بالي ميتاً داخل سيارته في منطقة تشكماكوي في إسطنبول في 6 أكتوبر (تشرين الأول).
الضربة الثانية
وتعد استقالة يازجي هي الثانية بين نواب إردوغان في رئاسة الحزب، بعد فاطمة بتول صايان كايا، التي استقالت في 27 سبتمبر، من منصبها نائبةً لرئيس الحزب للسياسات الاجتماعية، بعدما كشف «الحزب الجديد»، حزب المعارضة الرئيسي، عن تورطها وزوجها، إلياس كايا، في الحصول على نحو 2.2 مليار ليرة تركية، بطريقة غير شرعية، من خلال أحد الصناديق الخاضعة للتحقيق.
وطرد الحزب صايان كايا، التي سبق أن تولت حقيبة الأسرة والسياسات الاجتماعية في حكومة إردوغان، من جميع مناصبها، وأوقفتها سلطات التحقيق في 6 نوفمبر، إلا أنها أفرجت عنها، الثلاثاء، بعد 18 يوماً من الاحتجاز، مع فرض الإقامة الجبرية عليها في منزلها لحين انتهاء التحقيق، وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.
وأكد حياتي يازجي، في بيانه، ضرورة احترام قرينة البراءة والحق في سمعة نظيفة خلال إجراءات التحقيق، لافتاً إلى أن حملة تُشنّ على وسائل التواصل الاجتماعي تشمله ونجله، بهدف خلق انطباع بتورط حزب «العدالة والتنمية»، وأنه قرر الاستقالة حتى لا يمنح مثل هذا الانطباع أي فرصة، حتى لو لم تكن هناك مسؤولية فعلية أو سياسية له في هذه القضية.
وعبّر عن شكره لجميع زملائه الذين عمل معهم وفي مقدمتهم الرئيس إردوغان، لافتاً إلى أن استقالته لا تعني اعتزاله السياسة، وأنه ترك المنصب لكن لم يتخل عن القضية أو المبادئ.
قضية شهادة إمام أوغلو
على صعيد آخر، أعلن محامو رئيس بلدية إسطنبول المعارض المحتجز في إطار تحقيقات تتعلق باتهامات فساد، أكرم إمام أوغلو، الطعن على قرار مجلس الدولة الصادر في 19 نوفمبر الحالي، بتأييد القرار الصادر من المحكمة الإدارية، بإلغاء شهادته الجامعية في إدارة الأعمال التي حصل عليها إمام أوغلو من جامعة إسطنبول عام 1990، أمام المحكمة الدستورية.
وبموجب القرار، الذي صدرت حيثياته، الأربعاء، أصبح الحكم بإلغاء الشهادة الجامعية نهائياً، ليفقد إمام أوغلو شرطاً أساسياً للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028.
وأكد المحامون أن قرار مجلس الدولة مخالف للقانون، وأن بعض اعتراضاتهم لم تُدرس، كما تم تطبيق شرط لم يكن قائماً عام 1990 بأثر رجعي على إمام أوغلو، فضلاً عن عدم النظر إلى أحكام المحكمة الأوروبية المقدمة في الاستئناف على قرار المحكمة الإدارية في حالات مماثلة، وتغيير هيئة المحكمة 4 مرات.
إيران ترفض اتهامات إسرائيل بـ«الأسلحة الكيميائية»: دعاية على طريقة «حرب العراق»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5345580-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
إيران ترفض اتهامات إسرائيل بـ«الأسلحة الكيميائية»: دعاية على طريقة «حرب العراق»
إيرانيون يسيرون أمام لوحة إعلانية للجيش الإيراني تحمل جملة بالفارسية تقول: «قوتنا الجوية-الفضائية هي فخرنا» في ساحة وليعصر في طهران في 25 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
ردت إيران على الاتهامات الإسرائيلية لها بأنها تطور أسلحة كيميائية، في حين دعا مرشدها الأعلى مجتبى خامنئي إلى مواجهة العدو بـ«زيادة السكان».
ووصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الاتهامات الإسرائيلية بأن طهران تعمل على تطوير أسلحة كيميائية بأنها «هراء»، و«دعاية على طريقة حرب العراق»، في إشارة إلى تبرير الولايات المتحدة غزوها العراق في عام 2003 بادعاء امتلاكه أسلحة دمار شامل، ثم تبيّن لاحقاً عدم وجودها.
وقال عراقجي، في منشور على منصة «إكس»، إن «وسائل إعلام موالية لإسرائيل زعمت خلال الساعات الـ72 الماضية أن إيران تخطط لاستخدام أسلحة كيميائية في واشنطن، بينما تبني قواعد صواريخ تحت السدود».
ووصف عراقجي هذا الكلام بأنه «هراء». وقال: «وفّروا علينا دعاية على طريقة حرب العراق، خاصة مع بصمات إسرائيلية واضحة عليها. لا أحد يصدقها».
The U.S. is so concerned about chemical arms that it’s crippling the world’s chemical weapons watchdog.OPCW may be forced to suspend work and scale back vital programs. By obstructing its mandate, the U.S. is deliberately putting global peace and security at risk. Shameful. https://t.co/QjUY3UyIyTpic.twitter.com/4MdSkUODze
وجاء الرد الإيراني بعدما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، في إحاطة لمراسلين عسكريين ودبلوماسيين في تل أبيب مساء الثلاثاء، إن إيران «في طور تطوير أسلحة كيميائية».
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (كان) عن كاتس قوله إن «إسرائيل لن تسمح لطهران بالوصول إلى هذه القدرة»، واصفاً إياها بأنها «سلاح غير تقليدي خطير» يمكن أن يغيّر قواعد اللعبة، ويمنح طهران توازناً بعد الأضرار التي لحقت بها في الجولات السابقة من القتال.
ترمب سيقرر
وأضاف كاتس، بحسب المصادر نفسها، أن إسرائيل والولايات المتحدة تملكان معلومات استخباراتية حول هذا الجهد، وأن إسرائيل تراقبه منذ أشهر، كاشفاً أن الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أعدّا خططاً عملياتية لعمل عسكري محتمل ضد إيران، وقال: «الخطط جاهزة. (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب سيقرر» موعد التنفيذ.
وختم كاتس بالتأكيد على أن «إسرائيل يجب أن تحتفظ بالقدرة على التحرك استباقياً إذا أظهرت المعلومات الاستخباراتية أن هناك هجوماً إيرانياً وشيكاً».
بزشكيان وعارف: غير قلقين من الحصار
بالتوازي مع هذا السجال، أكدت القيادة الإيرانية الأربعاء 25 أنها غير قلقة من الحصار البحري الأميركي.
وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء، إن الحكومة تسعى لتوجيه المزيد من موارد الميزانية، ووفورات الطاقة نحو تحسين مستويات المعيشة في المجتمعات الأفقر.
ونقلت «رويترز» عن بزشكيان قوله في اجتماع حكومي إن الأولوية في المرحلة الحالية هي حماية الفئات الأكثر تضرراً من الحرب، والحصار، وتخفيف الأعباء المعيشية عنها.
ويأتي كلام بزشكيان في ظل ما نقلته «رويترز» عن مركز الإحصاء الإيراني أن أسعار المستهلك في إيران في كانت أعلى بنسبة 88.7 في المائة مما كانت عليه قبل عام، بينما تسارع متوسط التضخم السنوي إلى 76.8 في المائة، في واحدة من أسوأ موجات التضخم التي تشهدها البلاد منذ عقود، مدفوعة بالحرب المستمرة منذ نحو تسعة أشهر، والارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية بشكل خاص.
عارف: غير قلقين من الحصار البحري
وفي الاجتماع نفسه، قال النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، إن طهران غير قلقة من الحصار البحري الأميركي، وذلك في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز» اليوم.
ونقلت «رويترز» عن عارف قوله إن الزيادة الكبيرة في تفريغ وتخليص البضائع عبر الحدود غير الجنوبية «تبعث رسالة بأننا غير قلقين من الحصار البحري للعدو».
وأضاف أن مخزون السلع الاستراتيجية قوي، والإمدادات وفيرة، من دون أن يعطي أرقاماً محددة، وأن الحكومة تسعى لمنع ارتفاع أسعار السلع الأساسية لثلاثة أشهر على الأقل.
وأعادت الولايات المتحدة فرض حصارها البحري على الموانئ الإيرانية في 14 يوليو (تموز) 2026، وأعلنت في وقت سابق من هذا الشهر مبادرة «قوة مهام البوابة الحديدية» لتقييد حركة الأسلحة والمواد الخاضعة للعقوبات عبر الحدود البرية لإيران، وبحر قزوين، بحسب «رويترز».
خامنئي: زيادة السكان أولوية استراتيجية
في رسالة مكتوبة نُشرت على موقع مكتب المرشد ونقلتها وكالة «إرنا» الرسمية، وقرأتها الدكتورة مرضية وحيد دستجردي في الحدث الوطني الرابع لتجديد السكان، قال المرشد الأعلى مجتبى خامنئي إن زيادة السكان أولوية استراتيجية لمواجهة «تهديدات العدو» من الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأضاف خامنئي، بحسب نص الرسالة التي نقلتها «إرنا» ووكالة «أبنا»، الأربعاء: «ضرورة زيادة سكان إيران في المستقبل، مع الحفاظ على كل الأبعاد الكمية والنوعية المرغوبة، لها أهمية قصوى» بين عوامل القوة الوطنية والتقدم.
Among the key factors contributing to national strength, progress and the attainment of a #stronger_than_ever_Iran, the imperative of increasing the future population of Iran, while preserving all desirable quantitative and qualitative dimensions, is of paramount importance.
ودعا خامنئي، بحسب المصدرين نفسيهما، إلى تسهيل الزواج في سن مبكرة، ودعم الإنجاب، وتعزيز ثقافة تتمحور حول الأسرة، مشيراً إلى أن تحسين البنى التحتية المتعلقة بتقوية أساس الأسرة يجب أن يكون عنصراً دائماً في تصحيح منحنى السكان في البلاد.
وختم خامنئي رسالته، المؤرخة في 24، بالقول إنه يأمل أن تتمكن إيران، عبر معالجة أوجه القصور الناجمة عن بعض سياسات السكان السابقة، من «اجتياز هذه المرحلة الحرجة بسلام».