أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن أمن الوطن واستقراره يمثلان أساساً للمحافظة على مكتسباته التنموية، مشدداً على مواصلة تطوير القدرات العسكرية والدفاعية.

وقال ولي العهد بمناسبة إقرار الميزانية العامة لعام 2027، إن المملكة ماضية في توسيع فرص أبنائها وبناتها، والمحافظة على استقرار الوطن وأمنه وسيادته «التي لا نقبل المساس بها، والدفاع عن مقدراته بكل قوة وحزم، ومواصلة النمو والتنمية الشاملة على كل الأصعدة، مرسّخين دور المملكة الفاعل في الاقتصاد العالمي، وفي إرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم بحكمة وموضوعية».

وأوضح أن ميزانية عام 2027 «تجسّد التزام الحكومة بأن تكون رفعة الوطن ومصلحة المواطن في صدارة أولوياتها»، مع المحافظة على مكتسبات التنمية لهذا الجيل والأجيال المقبلة. وأكد مواصلة العمل في المرحلة الثالثة من «رؤية 2030»، وتعظيم أثرها في حياة المواطنين، وتحويل مكتسباتها إلى قوة مستدامة للاقتصاد وفرص متجددة للأجيال المقبلة.

وتُقدّر النفقات في ميزانية العام المقبل بنحو 1.392 تريليون ريال (371.2 مليار دولار)، والإيرادات بـ1.202 تريليون ريال (320.5 مليار دولار)، مع عجز متوقع قدره 190.6 مليار ريال (50.8 مليار دولار).