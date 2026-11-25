حسمت محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، أمس (الثلاثاء)، النزاع بشأن لقب كأس أمم أفريقيا 2025، بقبول الطعن السنغالي بالإجماع، وإلغاء قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الذي منح المغرب الفوز اعتبارياً بنتيجة 3-0، وإعادة العمل بقرار لجنة الانضباط، واعتماد فوز السنغال بهدف دون رد.

وأكدت المحكمة، بعد عشرة أشهر من النزاع، أن الحكم جان جاك نغامبو ندالا لم يرتكب أي خطأ قانوني باستئناف المباراة عقب مغادرة لاعبي السنغال الملعب مؤقتاً، مشددة على أن استكمال المواجهة أو إنهاءها يخضع لسلطته التقديرية الحصرية.

واستند المحكّمون الثلاثة إلى مبدأ «ميدان اللعب»، مؤكدين عدم انطباق المادتين «82» و«84» من لوائح البطولة، لارتباطهما بالتوقف النهائي للمباراة، وعدم تعسف الحكم أو ظهور ما يشير إلى تأثر تقديره بعوامل خارجية، في حين سبق معاقبة الاتحاد السنغالي ومدربه وعدد من لاعبيه تأديبياً.