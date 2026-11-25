منتخب السنغال استعاد لقب كأس أفريقيا 2025 بقرار «كاس» (رويترز)
حسمت محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، أمس (الثلاثاء)، النزاع بشأن لقب كأس أمم أفريقيا 2025، بقبول الطعن السنغالي بالإجماع، وإلغاء قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الذي منح المغرب الفوز اعتبارياً بنتيجة 3-0، وإعادة العمل بقرار لجنة الانضباط، واعتماد فوز السنغال بهدف دون رد.
وأكدت المحكمة، بعد عشرة أشهر من النزاع، أن الحكم جان جاك نغامبو ندالا لم يرتكب أي خطأ قانوني باستئناف المباراة عقب مغادرة لاعبي السنغال الملعب مؤقتاً، مشددة على أن استكمال المواجهة أو إنهاءها يخضع لسلطته التقديرية الحصرية.
واستند المحكّمون الثلاثة إلى مبدأ «ميدان اللعب»، مؤكدين عدم انطباق المادتين «82» و«84» من لوائح البطولة، لارتباطهما بالتوقف النهائي للمباراة، وعدم تعسف الحكم أو ظهور ما يشير إلى تأثر تقديره بعوامل خارجية، في حين سبق معاقبة الاتحاد السنغالي ومدربه وعدد من لاعبيه تأديبياً.
منتخب السنغال استعاد لقب كأس أفريقيا 2025 بقرار «كاس» (رويترز)
حسمت محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، أمس (الثلاثاء)، النزاع بشأن لقب كأس أمم أفريقيا 2025، بقبول الطعن السنغالي بالإجماع، وإلغاء قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الذي منح المغرب الفوز اعتبارياً بنتيجة 3-0، وإعادة العمل بقرار لجنة الانضباط، واعتماد فوز السنغال بهدف دون رد.
وأكدت المحكمة، بعد عشرة أشهر من النزاع، أن الحكم جان جاك نغامبو ندالا لم يرتكب أي خطأ قانوني باستئناف المباراة عقب مغادرة لاعبي السنغال الملعب مؤقتاً، مشددة على أن استكمال المواجهة أو إنهاءها يخضع لسلطته التقديرية الحصرية.
واستند المحكّمون الثلاثة إلى مبدأ «ميدان اللعب»، مؤكدين عدم انطباق المادتين «82» و«84» من لوائح البطولة، لارتباطهما بالتوقف النهائي للمباراة، وعدم تعسف الحكم أو ظهور ما يشير إلى تأثر تقديره بعوامل خارجية، في حين سبق معاقبة الاتحاد السنغالي ومدربه وعدد من لاعبيه تأديبياً.
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«أبطال أوروبا»: بمشاركة عبد الحميد لانس يخسر أمام لايبزيغ... وبورتو يهزم فينورد
سعود عبد الحميد في كرة مشتركة مع روكو ريتز لاعب لايبزيغ (رويترز)
فاز لايبزيغ الألماني على ضيفه لانس الفرنسي 3/ 1 الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة من منافسات مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وافتتح ديفيد راوم التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة الخامسة، بتسديدة زاحفة بقدمه اليسرى من ركلة حرة مباشرة، وأضاف أنطونيو نوسا الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة، بعدما أنهى هجمة داخل منطقة الجزاء بتسديدة بقدمه اليمنى استقرت في الشباك.
ورد ماثيو أودول بالهدف الوحيد للانس في الدقيقة 58 عبر تسديدة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء، ثم أحرز أنطونيو نوسا الهدف الثالث للايبزيغ في الدقيقة 76، بعد هجمة مرتدة سريعة أنهاها بتسديدة قوية بقدمه اليمنى إلى داخل الشباك.
وشارك الدولي السعودي سعود عبد الحميد أساسيا بصفوف لانس، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 73 لمصلحة زميله البولندي ميكيل سكوراس.
ورفع لايبزيغ رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني والعشرين وتوقف رصيد لانس عند ثلاث نقاط في المركز الثالث والثلاثين.
وجاء فوز لايبزيغ بعد هزيمتين متتاليتين على يد ريال مدريد الإسباني 1 /4 ومانشستر سيتي الإنجليزي 2 /3 وذلك بعدما استهل مشواره في البطولة القارية بالخسارة أمام كومو الإيطالي 1 /4 وأعقب ذلك فوزه على آيندهوفن الهولندي 1 /صفر.
وفي الدوري الألماني فاز لايبزيغ في مبارياته الأربع الأخيرة ويحتل المركز الرابع برصيد 21 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف بوروسيا دورتموند المتصدر ونقطتين عن بايرن ميونيخ الوصيف.
من جانبه تعرض لانس للهزيمة الرابعة على التوالي في دوري الأبطال بعد خسارته في الجولات الثلاث الماضية أمام سبورتنغ لشبونة البرتغالي صفر/ 2 وكلوب بروج البلجيكي صفر/ 3 وكومو الإيطالي 1 /9 وجاء فوزه الوحيد على حساب سلافيا براغ التشيكي 3 /2.
وفي الدوري الفرنسي يحتل لانس المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة من أربعة انتصارات وتعادلين وخمس هزائم.
وفي مدينة بورتو، فاز فريق بورتو البرتغالي على مضيّفه فينورد الهولندي 1 / صفر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وأحرز بورتو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية، بالنيران الصديقة، بعدما حول لاعب الوسط المغربي أسامة ترجلين كرة عرضية من الدنماركي فيكتور فروهولت بطريق الخطأ إلى مرمى فينورد.
وكان هذا الهدف كافيا لحسم 3 نقاط لبورتو خارج ملعبه، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز العشرين، وهو انتصاره الثاني في مرحلة الدوري من البطولة.
أما فينورد فتوقف رصيده عند 3 نقاط في المركز الثاني والثلاثين.
ويحل فينورد في الجولة المقبلة يوم 8 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ضيفا على فايكنغ النرويجي، أما بورتو فتنتظره مواجهة صعبة خارج أرضه ضد ليفربول الإنجليزي في اليوم التالي.