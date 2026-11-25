حاصرت قرارات أصدرها رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي، أمس (الثلاثاء)، «شركة نفط الشمال» الحكومية على خلفية معطيات تهريب، فيما أثارت هذه الحملة ردود فعل حادة وغاضبة في إقليم كردستان.

وأقال الزيدي مسؤولين في الشركة وأعفى آخرين في المنافذ الحدودية والشرطة والاستخبارات، ووجّه عقوبة التوبيخ إلى مسؤولين في التفتيش والمخابرات، جميعهم ينشطون في كركوك (شمال)، قرب الحدود الإدارية لإقليم كردستان.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن «تقرير استخباري»، أن مسارات تهريب النفط تمتد من من كركوك والسليمانية إلى إيران ومنها إلى أفغانستان، فضلاً عن عمليات تهريب عبر منطقة فيشخابور باتجاه تركيا.

كما أوعز الزيدي، وفق نص القرار، لرئاسة حكومة كردستان بـ«تسليم حقول نفطية تخضع أمنياً للإقليم، إلى جانب سلطة المنافذ الحدودية».

وأثارت هذه القرارات غضباً في أربيل. ووجّه رئيس «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، رسالة إلى بغداد أكد فيها «ضرورة التمسك بأسس الدستور والركون إلى الحكمة في حل المشكلات»، فيما عبّر عن رفضه لاتخاذ القرارات انطلاقاً من «المزاج الشخصي».

وقال بارزاني إن «كردستان العراق صاحب حق مشروع وأصيل، ولن يقبل بالخضوع لقرارات مخالفة للدستور».

من جهته، وصف رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، قرارات بغداد بـ«غير المقبولة بأي شكل من الأشكال»، مشدداً على أن «باب الحوار مع الحكومة الاتحادية لا يزال مفتوحاً للتوصل إلى اتفاق مشترك».