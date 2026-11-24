أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على ميليشيات الحوثي وأربعة من كبار قادتها، على خلفية محاولات «تقويض الاستقرار» في الشرق الأوسط وتجدد القتال في اليمن.

وقالت الحكومة البريطانية، في بيان، إن «ممارسات الحوثيين في مضيق باب المندب تواصل عرقلة سلاسل الإمداد العالمية، وتزيد من ضغوط تكاليف المعيشة على العائلات البريطانية».

وأضافت أن الحوثيين، المدعومين من إيران، «كثّفوا هجماتهم على البنية التحتية المدنية في السعودية، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى، إلى جانب استئناف القتال داخل اليمن».

وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن «عدوان الحوثيين المتجدد الذي يستهدف شركاءنا والمدنيين الأبرياء غير مقبول، ويجب محاسبتهم».

وأضاف: «لن نقف متفرجين بينما تقوم جماعات مثل الحوثيين بأفعال تؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة للشعب البريطاني، فيما تتعمد محاولة تقويض الاستقرار في الشرق الأوسط».

وأكد ميليباند أن الإجراءات التي اتخذتها حكومته تحمل رسالة واضحة إلى الحوثيين مفادها أن بريطانيا ستتحرك دائماً دفاعاً عن قيمها ومصالحها.

وشددت الحكومة البريطانية على التزامها بمحاسبة من يسعون إلى تقويض السلام والأمن في اليمن والمنطقة، مجددة دعمها للشعب اليمني ومؤسسات البلاد المعترف بها دولياً.

وتستهدف حزمة العقوبات أيضاً الضالعين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك المعاملة الوحشية واللاإنسانية والمهينة للسجناء في اليمن.