نفت السفارة الأميركية في الرياض، الخميس، صحة الأنباء والادعاءات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تعرض مقرها لهجوم بطائرة مسيّرة، مؤكدةً أن هذه المزاعم غير صحيحة.

Claims circulating online that the U.S. Embassy in Riyadh has been hit by a drone strike today ARE FALSE.الادعاءات المتداولة عبر الإنترنت بشأن تعرض السفارة الأميركية في الرياض لهجوم بطائرة مسيّرة اليوم غير صحيحة. pic.twitter.com/LcYo6tMA80 — U.S. Embassy Riyadh (@USAinKSA) November 19, 2026

ويأتي هذا النفي الرسمي من البعثة الدبلوماسية الأميركية في وقتٍ أعلن فيه المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أن الدفاعات الجوية للتحالف اعترضت ودمرت 5 صواريخ باليستية وصاروخ طواف (كروز) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية، بينما تعاملت مع تهديد صاروخي استهدف الرياض.