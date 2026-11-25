دانت هيئة محلفين أميركية، الثلاثاء، شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة «هواوي» بتهمة سرقة أسرار تجارية، لكنها برّأتها من تهمة أكثر خطورة تتعلق بالابتزاز المنظم، بحسب وزارة العدل الأميركية.

وتستهدف إدارة الرئيس دونالد ترمب باستمرار «هواوي»، أكبر شركة مصنّعة لمعدات الاتصالات في العالم، على خلفية اتهامات بالتجسس لصالح الحكومة الصينية.

وحضت واشنطن أيضاً الدول الحليفة لها على التخلي عن الشركة في تطوير البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة.

وصدر الحكم في أعقاب محاكمة استمرت ثلاثة أشهر في نيويورك، حيث دينت الشركة بعشر من أصل 12 تهمة جنائية واجهتها، من بينها الاحتيال المصرفي، والتآمر لسرقة أسرار تجارية، والتآمر لخداع الولايات المتحدة.

وقال وزير العدل الأميركي تود بلانش: «لا يوجد شخص أو شركة فوق القانون»، مضيفاً أن «هواوي وثلاث شركات تابعة لها أدارت أعمالها في الولايات المتحدة لعقود على أساس الكذب والسرقة».

واتهم المدعون الشركة بمحاولة تجنيد موظفين في شركات اتصالات أميركية، والحصول منهم على معلومات تكنولوجية، مما أتاح لها، بحسب لائحة الاتهام، تطوير منتجات مماثلة لمنتجات منافسيها ثم بيعها بأسعار أقل.

ومن بين التهم الأخرى التي واجهتها «هواوي»، إطلاق برنامج داخلي يقدم مكافآت للموظفين الذين يتمكنون من الحصول على أسرار متعلقة بعمليات التصنيع من الشركات المنافسة.

وأفادت وزارة العدل بأن الملكية الفكرية التي جرى الاستيلاء عليها شملت أسراراً تجارية ومواد محمية بموجب حقوق النشر، من بينها شيفرات برمجية وأدلة استخدام لأجهزة توجيه الإنترنت وتقنيات الهوائيات وتقنيات اختبار الروبوتات.

وقال مساعد وزير العدل تايسن دوفا، إن الحكم يبعث «برسالة واضحة لا لبس فيها: الولايات المتحدة ستدافع عن شركاتها وتحمي عمالها وتصون أمنها القومي في مواجهة الشركات الأجنبية الفاسدة التي تكذب وتغش وتسرق لتحقيق التفوق».

وشمل التحقيق أيضاً أنشطة «هواوي» في إيران، إذ قالت وزارة العدل إن الشركة «كذبت مراراً في شأن طبيعة أعمالها في إيران، وأبلغت المصارف والصحافيين والحكومة الأميركية على نحو مضلّل بأنها لا تساعد الحكومة الإيرانية أو الجيش أو أجهزة الاستخبارات الإيرانية».

في المقابل، برّأ المحلفون الشركة من تهمتي التآمر لممارسة الابتزاز المنظم وعرقلة سير العدالة.