يواجه جندي أميركي أقر بنقل معلومات عسكرية حساسة إلى الصين عقوبة سجن تصل إلى عشر سنوات، بعدما اعترف ببيع «خبرات تقنية بالغة السرية» لمشترين على صلة ببكين.

واستغل الرقيب في الجيش، جيان تشاو، البالغ 37 عاماً، تصريحه الأمني للوصول إلى وثائق سرية، والتقط صوراً لمعلومات عسكرية بهاتفه المحمول، وعرض بيع أجهزة كمبيوتر عسكرية وأقراص صلبة تتضمن معلومات حكومية، فضلاً عن تفاصيل تتعلق بشبكات الاتصالات وأنظمة القذائف والصواريخ والمناورات العسكرية.

وقال مساعد مدير قسم مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الفدرالي، رومان روجافسكي: «باعترافه الشخصي، خان جيان تشاو، وهو عنصر في القوات المسلحة الأميركية، البلد الذي أقسم اليمين على الدفاع عنه، من خلال تزويد الحكومة الصينية بمعلومات عسكرية أميركية حساسة».

وأوضحت وزارة العدل الأميركية أن تشاو تعاون على مدى أكثر من ثلاث سنوات مع رويو دوان، وهو جندي سابق في الجيش الأميركي، للحصول على معلومات ومعدات تتعلق بالدفاع الوطني ونقلها إلى مشترين في الصين.

وجند دوان، الذي أقرّ في وقت سابق بالتهمة الموجهة إليه، عسكريين أميركيين من بينهم تشاو للحصول على المعلومات، وسهّل الاتصالات والمعاملات المالية مع مشترين مقيمين في الصين.

وأُوقف تشاو في منزله بولاية واشنطن في مارس (آذار) 2025، حيث عثر المحققون على 30 ألف دولار نقداً، إضافة إلى أجهزة إلكترونية وأقراص صلبة عدة تابعة للجيش.

ومن المقرر النطق بالحكم بحقه في 1 مارس (آذار) 2027.